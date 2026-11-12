В ЕС настаивают на неприемлемом для России условии
Глава ЕС Каллас требует прекращения огня до переговоров
Глава евродипломатии Кая Каллас выдвинула требование о прекращении огня на Украине, которое Россия считает неприемлемым. Об этом пишет Guardian.
На этой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится выходить на очередное перемирие в рамках украинского кризиса без понимания, что будет дальше. Он напомнил, что конфликт возник из-за того, что киевский режим категорически не хотел выполнять договорённости о коллективной совместной безопасности, подписанные начиная с 2014 года.
«Лишь после этого (прекращения огня — прим. ред.) можно будет говорить о мире или об архитектуре безопасности в Европе», — сказала Каллас.Президент России Владимир Путин сегодня на встрече со спецпосланниками президента США проиллюстрировал ситуацию с позицией Европы по системе безопасности старой шуткой о круговороте коррупции на Украине. Глава государства пояснил, что европейцы заявляют о готовности заключить мир после сделки, но затем собираются ввести войска на Украину, что будет означать продолжение боевых действий.
Он подчеркнул, что присутствие иностранных войск на украинской территории для России абсолютно неприемлемо. Накануне глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента Владимир Мединский заявил, что страны Европы могут стать участниками мирных переговоров по Украине, когда у них проснётся совесть.