12 ноября 2026, 18:56

Глава ЕС Каллас требует прекращения огня до переговоров

Фото: istockphoto/makaule

Глава евродипломатии Кая Каллас выдвинула требование о прекращении огня на Украине, которое Россия считает неприемлемым. Об этом пишет Guardian.





На этой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится выходить на очередное перемирие в рамках украинского кризиса без понимания, что будет дальше. Он напомнил, что конфликт возник из-за того, что киевский режим категорически не хотел выполнять договорённости о коллективной совместной безопасности, подписанные начиная с 2014 года.





«Лишь после этого (прекращения огня — прим. ред.) можно будет говорить о мире или об архитектуре безопасности в Европе», — сказала Каллас.