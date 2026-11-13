Пожар вспыхнул в промзоне после атаки БПЛА на Волгоград
Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками Волгоград. Под ударом оказалось промышленное предприятие.
Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, из-за падения обомков сбитого беспилотника начался пожар на территории южной промышленной зоны. На месте приосшествия работают сотрудники экстренных служб, которые ликвидируют последствия возгорания.
«На данный момент пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано», — заявил Бочаров.Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА на Московский регион. Начиная со вчерашнего вечера силы ПВО сбили более 100 украинских дронов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.