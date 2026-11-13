Губернатор озвучил последствия массированной атаки БПЛА на Ростовскую область
Слюсарь: пожары вспыхнули в Ростовской области после атаки БПЛА
В ночь на 13 ноября в результате атаки украинских беспилотников начались возгорания в Ростове-на-Дону и Аксайском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В областной столице повреждения получил жилой дом и производственное помещение. Под ударом также оказался Азовский район: в хуторе Колузаево в результате падения обломков БПЛА пострадала крыша и остекление в четырёх постройках.
«В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м. Ведется реагирование. Информация по пострадавшим уточняется», — написал Слюсарь.Ранее стало известно об атаке беспилотников на Волгоград. Там после падения обломков БПЛА на территорию промышленного предприятия начался пожар.