21 октября 2025, 15:13

Анна Кошмал (Фото: скриншот т/с «Сваты»)

Анна Кошмал — украинская актриса, для которой роль повзрослевшей Жени Ковалёвой в сериале «Сваты» стала путёвкой в жизнь и источником громкого скандала. Пройдя путь от начинающей актрисы до одной из самых востребованных звёзд украинского кинематографа, она решительно разорвала все связи с российскими коллегами после 2022 года. Её личная жизнь, скрываемая от посторонних глаз, и принципиальная гражданская позиция сегодня вызывают не меньший интерес, чем творчество. Подробности — в материале «Радио 1».





Анна Кошмал (Фото: Instagram* / @smorkovkina)



«Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях».

