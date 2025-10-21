Поставила крест на прошлом и отреклась от коллег: как сейчас живет Анна Кошмал, сыгравшая Женю в сериале «Сваты»
Анна Кошмал — украинская актриса, для которой роль повзрослевшей Жени Ковалёвой в сериале «Сваты» стала путёвкой в жизнь и источником громкого скандала. Пройдя путь от начинающей актрисы до одной из самых востребованных звёзд украинского кинематографа, она решительно разорвала все связи с российскими коллегами после 2022 года. Её личная жизнь, скрываемая от посторонних глаз, и принципиальная гражданская позиция сегодня вызывают не меньший интерес, чем творчество. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анны КошмалАнна Кошмал родилась 22 октября 1994 года в Киеве в семье военного и учительницы. С детства она занималась танцами, вокалом и музыкой, а после школы, вопреки мнению родителей, поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище на вокальное отделение, позже продолжив обучение на режиссерском факультете. В 2011 году 16-летнюю Анну, занимавшуюся в театральном кружке, заметили агенты студии «Квартал-95» и пригласили на пробы для сериала «Сваты». Она успешно прошла кастинг и получила роль повзрослевшей Жени Ковалёвой, ради которой перекрасилась в брюнетку.
В то время Анна публично демонстрировала хорошие, даже тёплые отношения с российскими коллегами, включая Фёдора Добронравова и Татьяну Кравченко, которых она называла своими киношными «дедушкой» и «бабушкой». Она размещала в социальных сетях совместные фотографии, что указывало на неформальное общение.
Работа в «Сватах» принесла ей широкую известность и две номинации на украинскую телепремию «Телетриумф». После этого она стала одной из самых востребованных актрис Украины, сыграв главные роли в сериалах «Сашка», «Слуга народа», «Село на миллион» и многих других.
Политическая позиция и раскол с коллегами по «Сватам»
После начала специальной военной операции в 2022 году Анна Кошмал заняла четкую проукраинскую позицию, что привело к болезненному разрыву отношений с российскими коллегами. Актриса публично осудила СВО и заявила, что прекращает всякое общение с актерами из «Сватов», которые не поддержали Украину. Она удалила из соцсетей трогательные посты, посвященные экранной семье, и заявила:
«Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях».Ее экранная «бабушка» Татьяна Кравченко тяжело восприняла эту ситуацию, назвав Анну «личным врагом» и недоумевая, почему та забыла о той поддержке, которую получала от коллег, например, когда Федор Добронравов навещал ее в больнице после отравления в Москве. Режиссер сериала Эдуард Радзюкевич охарактеризовал ее поведение как непорядочное.
Кошмал отказалась от работы в российских проектах и публично заявила, что перешла на общение только на украинском языке, хотя и владеет русским. Этот принцип она демонстративно соблюдала даже во время поездки в Молдавию, что вызывало непонимание у местных жителей, узнававших ее как «российскую актрису».
Как сейчас живет Анна Кошмал
Несмотря на публичные скандалы, личная жизнь Анны Кошмал остается областью, которую она тщательно оберегает от посторонних глаз. С 2017 года Анна замужем за немедийным мужчиной по имени Иван. В марте 2025 года у пары родилась дочь София, которая стала вторым ребенком в семье — их сын Михаил родился в 2018 году. После рождения второго ребенка Анна с семьей переехала из Киева за город.
После 2022 года Кошмал продолжает сниматься исключительно в украинских проектах и играть в антрепризных спектаклях. Она по-прежнему остается одной из заметных фигур в украинском кинематографе и театре, хотя и отошла от активной публичной деятельности, посвящая больше времени семье.