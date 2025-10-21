Достижения.рф

ВСУ сбросили на Россию умную бомбу

Минобороны сообщило о перехвате управляемой авиабомбы и 137 дронов за сутки
Фото: Istock/sgolovunin

Министерство обороны России сообщило о применении Вооружёнными силами Украины управляемой авиационной бомбы. Соответствующую информацию представили на регулярном брифинге, где ведомство информирует о ходе специальной военной операции.



В сообщении не содержится информации о точном наименовании типа боеприпаса. Расчёты дежурных средств противовоздушной обороны обнаружили бомбу и сбили её. Помимо этого, за последние сутки подразделения ПВО в зоне проведения спецоперации перехватили и уничтожили 137 украинских беспилотников-камикадзе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ запускали БПЛА на Батайск в обход, через Азовское море. Он сравнил тактику ударов ВСУ по РФ с обстрелами Лондона «Фау-2».

Напомним, что украинские военные применяют для управления безэкипажными морскими катерами в Чёрном море спутниковую систему британской компании OneWeb.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0