ВСУ сбросили на Россию умную бомбу

21 октября 2025, 12:36

Минобороны сообщило о перехвате управляемой авиабомбы и 137 дронов за сутки

Фото: Istock/sgolovunin

Министерство обороны России сообщило о применении Вооружёнными силами Украины управляемой авиационной бомбы. Соответствующую информацию представили на регулярном брифинге, где ведомство информирует о ходе специальной военной операции.