ВСУ сбросили на Россию умную бомбу
Министерство обороны России сообщило о применении Вооружёнными силами Украины управляемой авиационной бомбы. Соответствующую информацию представили на регулярном брифинге, где ведомство информирует о ходе специальной военной операции.
В сообщении не содержится информации о точном наименовании типа боеприпаса. Расчёты дежурных средств противовоздушной обороны обнаружили бомбу и сбили её. Помимо этого, за последние сутки подразделения ПВО в зоне проведения спецоперации перехватили и уничтожили 137 украинских беспилотников-камикадзе.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ запускали БПЛА на Батайск в обход, через Азовское море. Он сравнил тактику ударов ВСУ по РФ с обстрелами Лондона «Фау-2».
Напомним, что украинские военные применяют для управления безэкипажными морскими катерами в Чёрном море спутниковую систему британской компании OneWeb.
Читайте также: