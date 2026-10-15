Пожар в доме, статус иноагента и обвинения в финансировании ВСУ: куда исчез Илья Лагутенко и как складывается его карьера в США и Европе?
Илья Лагутенко — российский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Мумий Тролль». Артист прославился необычной манерой исполнения, узнаваемым голосом и собственным музыкальным стилем. Его путь начался с подростковых репетиций во Владивостоке, а позднее привел к концертам в разных странах и новым творческим экспериментам. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Ильи Лагутенко и увлечение музыкойИлья Лагутенко родился в Москве 16 октября 1968 года. В школьные годы он учился в классе с углубленным изучением китайского языка. Еще подростком будущий артист увлекся рок-музыкой. Он слушал Pink Floyd, Alice Cooper и Kiss, а затем решил создать собственный коллектив. Первую группу Лагутенко основал вместе с соседом по лестничной площадке. Проект получил название «Бони Пи».
Позже к музыкантам присоединились другие юные исполнители. Ребята пели на английском языке и учились ему в том числе по передачам радио BBC. Со временем коллектив сменил название на «Шок» и включил в репертуар песни на русском языке.
Учеба, армия и работа в ЛондонеПосле школы Лагутенко поступил на факультет востоковедения Дальневосточного государственного университета. Музыкант спустя годы с теплотой говорил о преподавателях вуза. Учебу прервала служба в армии. В 1990-е годы артист переехал в Лондон. Там он работал переводчиком.
Как появилась группа «Мумий Тролль»В октябре 1983 года Лагутенко создал группу «Муми Тролль». Позднее название изменили на «Мумий Тролль». По распространенной версии, переименование связано с эмоциональной фразой фронтмена: «Мы не Муми, мы настоящие мумии!». Коллектив выпустил альбом «Делай Ю-Ю», после чего наступил творческий перерыв. Он совпал с отъездом лидера группы. В конце 1990-х команда вернулась к активной работе, а Илья продолжил выступать и записывать музыку вместе с «Мумий Троллем».
«Мой лучший друг!»: Полина Гагарина растрогала Сеть поздравлением наследника с 19-летием
Личная жизнь Ильи ЛагутенкоПервой женой музыканта стала ученый-ихтиолог Елена Тройновская. Супруги познакомились во Владивостоке. В семье родился сын Игорь, которого назвали в память о рано погибшем отце артиста. Брак продлился до 2003 года. Позднее Лагутенко познакомился с гимнасткой и фотомоделью Анной Жуковой. Она стала его второй женой. У пары родились две дочери — Валентина-Вероника, или Виви, и Летиция. Девочки снялись в клипе «Мумий Тролля» на композицию «С чистого листа».
Концерты, пауза и проект Will LautПосле начала специальной военной операции на Украине Лагутенко сообщил поклонникам о паузе в концертной деятельности. Через несколько месяцев «Мумий Тролль» анонсировал новый тур, однако гастроли, запланированные на весну 2023 года, отменили. Организаторы и представители коллектива не объяснили причины отмены. В тот же период участники группы, кроме солиста, представили кавер-проект «МТ БУ».
В начале 2024 года появились даты новых концертов «Мумий Тролля». В феврале Илья Лагутенко объявил о запуске проекта Will Laut вместе с музыкантом Фрэнки Готардом, известным как СоН. Участники описали звучание коллектива как сочетание амбиент-попа, синтезаторного танго и нуарного минимализма. Первый сингл получил название Not The Day. В мае 2024 года вышел дебютный мини-альбом Will Laut. Летом Лагутенко продолжил гастроли с «Мумий Троллем» в США и Европе.