15 октября 2026, 13:29

Илья Лагутенко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Илья Лагутенко — российский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Мумий Тролль». Артист прославился необычной манерой исполнения, узнаваемым голосом и собственным музыкальным стилем. Его путь начался с подростковых репетиций во Владивостоке, а позднее привел к концертам в разных странах и новым творческим экспериментам. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ильи Лагутенко и увлечение музыкой Учеба, армия и работа в Лондоне Как появилась группа «Мумий Тролль» Личная жизнь Ильи Лагутенко Концерты, пауза и проект Will Laut Проверка со стороны Генпрокуратуры и пожар в доме музыканта

Детство Ильи Лагутенко и увлечение музыкой

Учеба, армия и работа в Лондоне

Как появилась группа «Мумий Тролль»

«Мой лучший друг!»: Полина Гагарина растрогала Сеть поздравлением наследника с 19-летием

Личная жизнь Ильи Лагутенко

Концерты, пауза и проект Will Laut

Проверка со стороны Генпрокуратуры и пожар в доме музыканта