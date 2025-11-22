Предал Родину, осудил СВО и напомнил полякам про геноцид с Волынской резнёй. Как Макс Корж стал изгоем в трёх странах?
Макс Корж — один из самых успешных и противоречивых белорусских музыкантов, чья карьера прошла путь от вирусного хита в соцсетях до статуса опального артиста в Белоруссии, России и Украине. Его жизнь и творчество в последние годы тесно переплелись с политическими событиями, что наложило отпечаток на его карьеру. За последние годы он дал лишь несколько концертов и почти не пишет новых песен. О том, как сейчас живет бывший любимец публики, читайте в материале «Радио 1».
Начало пути и стремительный взлет КоржаМаксим Корж родился 23 ноября 1988 года в Беларуси. Его музыкальный путь начался в детстве с обучения в музыкальной школе. В 16 лет он с друзьями создал группу «LunClan», но проект быстро распался. Позже, во время учебы на факультете международных отношений Белорусского государственного университета, он записал свою первую сольную песню. Учеба отнимала много сил, и, закончив второй курс, Макс принял решение бросить университет, чтобы полностью посвятить себя музыке.
Чтобы записать первый трек «Небо поможет нам» Макс занял у матери 300 долларов. После релиза песни во «ВКонтакте» Коржа призвали в армию. Вернувшись со службы в 2011 году, он с удивлением обнаружил, что его композиция стала вирусным хитом в Беларуси, ее крутили на радио и в клубах.
В 2012 году он выпустил дебютный альбом «Животный мир» и подписал контракт с российским лейблом «Respect Production», что открыло ему дорогу на крупные площадки России и Украины. Его стремительный рост был феноменальным. Уже 2 ноября 2013 года он стал первым белорусским артистом, собравшим «Минск-Арену» — крупнейшую концертную площадку страны, рассчитанную на 13 000 зрителей. А в 2014 году его альбом «Жить в кайф» победил в номинации «Альбом года» премии Муз-ТВ.
Громкие скандалы и политическая позицияПосле массовых протестов в Беларуси в 2020 году и начала СВО Макс Корж стал часто оказывается в центре скандалов и политических дискуссий. После событий февраля 2022 года Корж открыто осудил действия российской власти и отменил все концерты в России и Беларуси.
«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Всё будет хорошо!» — в соцсетях Корж объяснил причины отмены концертов.
Осенью 2024 года, согласно сообщениям Telegram-каналов, близких к силовым структурам, Корж покинул Беларусь после того, как его вызвали «на разговор» по политическим причинам. Он был включен властями Беларуси в «черный список» неугодных артистов и уехал в Европу. С тех пор он перемещается между странами с женой и детьми, ведя жизнь, которая больше напоминает «туровый номад», нежели жизнь обычного эмигранта.
В августе 2025 года редкий концерт Коржа был омрачен еще одним громким скандалом. Концерт артиста в Варшаве стал одним из самых резонансных событий уходящего года. Польская полиция задержала 109 человек из числа зрителей. Среди причин арестов назывались хранение наркотиков, нападения на охрану и пронос пиротехники. Особое массовое обсуждение вызвало появление на стадионе красно-черных флагов, символизирующих Украинскую повстанческую армию (УПА)* и Организацию украинских националистов (ОУН)*. Эти объединения в Польше считаются крайне спорными и связаны с трагическими событиями Волынской резни 1943 года, признанной польскими властями геноцидом.
После концерта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что порядка 57 украинцев и 6 белорусов будут депортированы из-за участия в инциденте. Некоторые польские политики осудили концерты с подобными проявлениями националистической символики и призвали к запрету въезда Макса Коржа в страну.
Сам артист во время выступления не отреагировал на появление флагов, что вызвало в России обвинения в молчаливой поддержке экстремистских организаций.
Как сейчас живет артистПосле 2022 года Макс Корж перестал выступать в Беларуси и России. Его гастроли сосредоточены преимущественно в европейских странах, где билеты на его редкие концерты успешно распродаются, а мерч и видеоклипы приносят стабильный доход.
Стоит отметить, что в России он по-прежнему имеет формальный статус учредителя компании «Лунинец», занимающейся розничной торговлей и зарегистрированной в Москве с 2021 года. Однако этот бизнес сейчас убыточен, с потерями около 300 тысяч рублей, и сам Корж не занимается его управлением — управление ведет другой человек.