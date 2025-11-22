Российские войска заняли два населённых пункта в ДНР и Запорожской области
Российские военные за сутки взяли под контроль два населённых пункта: Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Соответствующую информацию Министерство обороны России опубликовало в своей очередной сводке.
В районе Красноармейска штурмовики продолжают уничтожать подразделения ВСУ, которые находятся в окружении в микрорайонах Центральный, Горняк и в западной промзоне.
В Димитрове и Ровном войска проводят зачистку. За минувшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен. Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары. Они поразили цех по сборке беспилотников, места их хранения и пуска, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 22 ноября.
