Российские войска заняли два населённых пункта в ДНР и Запорожской области

22 ноября 2025, 14:54

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Российские военные за сутки взяли под контроль два населённых пункта: Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Соответствующую информацию Министерство обороны России опубликовало в своей очередной сводке.