02 июля 2025, 08:56

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В мае 2025 года 48-летний Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць. Известно, что у девушки есть финансовые проблемы. Два года назад она взяла займ у предприятия «Капель» в размере 1 млн рублей под 60% годовых и не вернула долг. Что еще известно о знаменитой семье, расскажет «Радио 1».





Содержание Карьера Павла Деревянко Связь с Зеленским Скандал с криптовалютой Личная жизнь артиста

Карьера Павла Деревянко

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Связь с Зеленским

«Пришло время определить, на какой я стороне. Ранее я не бывал там, хотя сам родом из этих мест. На встречу в Харцызске приехали семь моих дальних родственников, что было очень интересно», — рассказал актер.

«У каждого свое мнение. Моё — такое. Я не собираюсь никому ничего доказывать», — подчеркнул он.

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Скандал с криптовалютой

Личная жизнь артиста

«Я думаю, что, если бы мы с Дашей жили вместе, бытовые проблемы нас бы поглотили. Мы бы просто не смогли ужиться. А при текущем формате у нас не было ни одной ссоры! Это удобно для всех. У меня есть семья, но при этом я свободен. Удивительно, но это устраивает всех», — признался он в интервью.