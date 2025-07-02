«Пришло время определить, на какой я стороне»: связь с Зеленским, позиция по СВО, предложение Зое Фуць: как живет Павел Деревянко
В мае 2025 года 48-летний Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць. Известно, что у девушки есть финансовые проблемы. Два года назад она взяла займ у предприятия «Капель» в размере 1 млн рублей под 60% годовых и не вернула долг. Что еще известно о знаменитой семье, расскажет «Радио 1».
Карьера Павла ДеревянкоС 2007 года Павел Деревянко работает в Московском театре имени Моссовета, где в настоящее время участвует в постановке «Дядя Ваня». Кроме того, он проводит литературно-музыкальные вечера под названием «Идеальная пара», на которых читает произведения таких авторов, как Надежда Тэффи, Аркадий Аверченко и Михаил Зощенко. В 2023 году на экраны вышли несколько фильмов с участием Деревянко, включая «Холоп-2», «Беспринципные в деревне» и «Иван Васильевич меняет все!», а также сериалы «Неприличные деньги», «Сансара», «Волшебный участок», «Ласт квест» и «Катастрофа».
Связь с ЗеленскимЧто касается его связи с Владимиром Зеленским, то актер познакомился с президентом Украины на съемках фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. Деревянко отметил, что был впечатлен трудоспособностью и профессионализмом Зеленского и выразил надежду на восстановление общения с украинскими коллегами в будущем.
Артист Павел Деревянко до августа текущего года не высказывал публично своего мнения о спецоперации, однако после визита в Донецк, где он встретился с российскими военнослужащими, поделился своими размышлениями. В интервью «Абзацу» он отметил, что осознал свою гражданскую позицию и решил навестить солдат.
«Пришло время определить, на какой я стороне. Ранее я не бывал там, хотя сам родом из этих мест. На встречу в Харцызске приехали семь моих дальних родственников, что было очень интересно», — рассказал актер.Деревянко также добавил, что не опасается критики со стороны коллег, которые противодействуют спецоперации.
«У каждого свое мнение. Моё — такое. Я не собираюсь никому ничего доказывать», — подчеркнул он.
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Скандал с криптовалютойИнвесторы криптокомпании «Бии Соул», совладельцем которой является Деревянко, требуют возбуждения уголовного дела. По информации Telegram-канала SHOT, 35-летний бизнесмен из Подмосковья обратился в полицию с заявлением о том, что заключил договор займа на сумму $339,5 тыс. с бизнес-партнером актера Григорием Мулузяном. Мужчина сообщил, что за почти год не получил никакой прибыли и не смог вернуть свои инвестиции.
Актер Павел Деревянко считает себя жертвой действий Григория Мулузяна. Он подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу, утверждая: «Эти люди — настоящие мошенники. Я уже инициировал судебный процесс, и сейчас идет следствие. Одурачен я, а не они. Меня обманули». Адвокат Деревянко добавил, что в настоящее время расследование продолжается, но против самого актера уголовное дело не возбуждено, поскольку поданные гражданские иски «основаны на противоправных действиях истцов».
Личная жизнь артистаЧто касается личной жизни Деревянко, то в 2007 году он встретил юриста Дарью Мясищеву, с которой позже начал жить в гражданском браке. У пары родились две дочери: Варвара в 2010 году и Александра в 2015 году. Артист описывал свои отношения как свободные, и они завершились в 2020 году.
«Я думаю, что, если бы мы с Дашей жили вместе, бытовые проблемы нас бы поглотили. Мы бы просто не смогли ужиться. А при текущем формате у нас не было ни одной ссоры! Это удобно для всех. У меня есть семья, но при этом я свободен. Удивительно, но это устраивает всех», — признался он в интервью.В настоящее время Павел Деревянко живет в Москве и в марте этого года сообщил о приобретении квартиры в центре столицы.
О романе актера с Зоей Фуць стало известно осенью 2021 года, когда они появились вместе на дне рождения участника шоу «Холостяк» Антона Криворотова. Однако только в 2024 году влюбленные официально подтвердили свои отношения. Зоя Фуць, 34 года, родом из Красноярска, сейчас развивает собственный бренд одежды в Москве. Ее карьера началась с перепродажи импортной одежды, затем она работала визажистом и предпринимателем в сфере красоты. Известно, что у Зои есть финансовые трудности: два года назад она взяла заем в размере 1 миллиона рублей у компании «Капель» под 60% годовых и не погасила долг.
В мае этого года Павел сделал Зое предложение руки и сердца на футбольном стадионе «ВТБ Арена» перед матчем «Динамо» (за который он болеет) и «Акрона».