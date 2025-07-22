Привилегии для военнослужащих по контракту в зоне СВО: выплаты, льготы и социальные гарантии

22 июля 2025, 15:40

Видео: Минобороны РФ

Военнослужащие, заключившие контракт для участия в специальной военной операции, получают значительные привилегии и социальные гарантии как на федеральном, так и на региональном уровнях. Подробно о денежных выплатах, жилищных программах, медицинском обеспечении и статусе ветерана боевых действий, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Денежное довольствие и единовременные выплаты Льготы для военнослужащих Выплаты военнослужащим при ранениях в зоне СВО Материальная поддержка семей погибших военнослужащих



Денежное довольствие и единовременные выплаты

Льготы для военнослужащих

освобождение от налога на имущество по одному объекту недвижимости;

льгота по земельному налогу для участков площадью до 600 квадратных метров;

освобождение от уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений в суды на сумму до 1 миллиона рублей;

особый налоговый режим для всех выплат, связанных с участием в боевых действиях.

специальная ипотечная программа со ставкой всего 2% годовых в рамках «Семейной ипотеки»;

классическая программа военной ипотеки с государственной поддержкой;

в отдельных субъектах Федерации — возможность бесплатного получения земельных участков.

полный спектр бесплатных медицинских услуг;

право внеочередного получения медицинской помощи;

бесплатное протезирование;

санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

преимущественное право зачисления в вузы по специальным квотам;

бесплатная профессиональная переподготовка;

возможность перевода студентов с платного отделения на бюджетное;

особые условия для детей военнослужащих при поступлении в учебные заведения.

сохранение рабочего места на весь период службы;

начисление страхового стажа в двойном размере;

защиту от увольнения по инициативе работодателя;

право вернуться на прежнюю должность в течение 90 дней после завершения службы.

приоритетное зачисление детей в дошкольные и школьные учреждения;

бесплатное питание в образовательных организациях;

льготные путевки в оздоровительные учреждения;

регулярные денежные пособия;

специальные кредитные условия (каникулы, частичное списание долгов до 10 млн рублей).

Выплаты военнослужащим при ранениях в зоне СВО

3 млн рублей за тяжелые ранения (проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника, ампутации)

1 млн рублей за легкие ранения (закрытые переломы, вывихи)

100 тыс. рублей за иные травмы

Доплата 1 млн рублей (итого 4 млн) при установлении инвалидности

327 265 руб. за тяжелое ранение

81 816 руб. за легкое ранение

3 439 562 руб. при увольнении по ранению

Ежемесячные выплаты при инвалидности (от 4 581 до 22 908 руб. в зависимости от группы)

Материальная поддержка семей погибших военнослужащих