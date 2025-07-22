Привилегии для военнослужащих по контракту в зоне СВО: выплаты, льготы и социальные гарантии
Видео: Минобороны РФ
Военнослужащие, заключившие контракт для участия в специальной военной операции, получают значительные привилегии и социальные гарантии как на федеральном, так и на региональном уровнях. Подробно о денежных выплатах, жилищных программах, медицинском обеспечении и статусе ветерана боевых действий, читайте в материале «Радио 1».
Денежное довольствие и единовременные выплаты
При заключении контракта военнослужащие получают значительные денежные выплаты. На региональном уровне предусмотрена единовременная выплата в размере 2,6 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей при подписании контракта сроком от одного года.
Размер ежемесячного дохода зависит от занимаемой должности и звания, при этом минимальный уровень дохода составляет 204 000 рублей в месяц. Кроме того, существуют доплаты за уничтожения вражеской техники и каждый километр продвижения при участии в наступательных операциях, размер варьируется от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
За заслуги перед Родиной военнослужащие получают специальные денежные поощрения. Так, за награду от Правительства Российской Федерации полагается один месячный оклад, а за награду от президента Российской Федерации — два оклада. За присвоение почётных званий Российской Федерации и награждение знаками отличия Российской Федерации выплачивается три оклада. За награждение орденами и медалями Российской Федерации полагается пять окладов. Кроме того, Героям Российской Федерации ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.
Льготы для военнослужащих
Военнослужащие выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, а также члены их семей могут рассчитывать на широкий спектр государственных преференций. Рассмотрим основные направления поддержки.
Налоговые преференции
- освобождение от налога на имущество по одному объекту недвижимости;
- льгота по земельному налогу для участков площадью до 600 квадратных метров;
- освобождение от уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений в суды на сумму до 1 миллиона рублей;
- особый налоговый режим для всех выплат, связанных с участием в боевых действиях.
Жилищные программы
- специальная ипотечная программа со ставкой всего 2% годовых в рамках «Семейной ипотеки»;
- классическая программа военной ипотеки с государственной поддержкой;
- в отдельных субъектах Федерации — возможность бесплатного получения земельных участков.
Медицинское обеспечение
- полный спектр бесплатных медицинских услуг;
- право внеочередного получения медицинской помощи;
- бесплатное протезирование;
- санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.
Образовательные льготы
- преимущественное право зачисления в вузы по специальным квотам;
- бесплатная профессиональная переподготовка;
- возможность перевода студентов с платного отделения на бюджетное;
- особые условия для детей военнослужащих при поступлении в учебные заведения.
Трудовые гарантии
- сохранение рабочего места на весь период службы;
- начисление страхового стажа в двойном размере;
- защиту от увольнения по инициативе работодателя;
- право вернуться на прежнюю должность в течение 90 дней после завершения службы.
Поддержка семей военнослужащих
- приоритетное зачисление детей в дошкольные и школьные учреждения;
- бесплатное питание в образовательных организациях;
- льготные путевки в оздоровительные учреждения;
- регулярные денежные пособия;
- специальные кредитные условия (каникулы, частичное списание долгов до 10 млн рублей).
Комплекс этих мер направлен на обеспечение социальной защищенности военнослужащих и их близких, выполняющих свой долг в условиях специальной военной операции.
Выплаты военнослужащим при ранениях в зоне СВО
Военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, имеют право на комплексную систему материальной поддержки от государства.
Президентские выплаты (с ноября 2024 года):
- 3 млн рублей за тяжелые ранения (проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника, ампутации)
- 1 млн рублей за легкие ранения (закрытые переломы, вывихи)
- 100 тыс. рублей за иные травмы
- Доплата 1 млн рублей (итого 4 млн) при установлении инвалидности
Страховые выплаты через АО «СОГАЗ»:
- 327 265 руб. за тяжелое ранение
- 81 816 руб. за легкое ранение
- 3 439 562 руб. при увольнении по ранению
- Ежемесячные выплаты при инвалидности (от 4 581 до 22 908 руб. в зависимости от группы)
Материальная поддержка семей погибших военнослужащих
При гибели военнослужащего в ходе специальной военной операции его семье предоставляется значительная материальная поддержка. Основные выплаты включают:
1. Единовременная компенсация — 5 миллионов рублей (президентская выплата).
2. Страховые выплаты — до 3,5 миллионов рублей.
3. Дополнительные выплаты — до 5 миллионов рублей (в зависимости от обстоятельств).
Общий размер компенсационных выплат может достигать 13,5 миллионов рублей. Эти средства распределяются между членами семьи погибшего военнослужащего в соответствии с законодательством.
Для получения подробной информации о всех видах поддержки (включая жилищные, образовательные и социальные льготы) можно обратиться:на официальный сайт: контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 495 990 7777. Специалисты предоставят актуальную информацию о порядке оформления выплат и необходимых документах.