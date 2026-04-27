Продвижение ВС РФ под Таратутино, бои за Охримовку и финальная зачистка Белицкого: последние новости СВО на 27 апреля
Боевая обстановка на ключевых участках фронта сохраняет высокую динамику. За отчётный период российские штурмовые отряды закрепились в Кондратовке, расширили контроль на Краснопольском направлении и завершают зачистку Белицкого. Тактические успехи фиксируются также под Харьковом, у канала Северский Донец — Донбасс и на Константиновском фронте. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском приграничье штурмовые отряды ВС РФ ведут активные боестолкновения, планомерно наращивая подконтрольные территории. В Кондратовке российские подразделения закрепились на большей части села. На Краснопольском участке оборона ВСУ отодвинута на 700 метров: сражения переместились в Таратутино и лесные массивы у Новодмитровки. Артиллерией и дронами поражены цели в Новоивановке, Павловке, Киянице, Великом Приколе, Толстодубово, Вольной Слободе, Новодмитровке и Новой Сечи. В Шосткинском районе обстановка без перемен. Армией России ведется огневое поражение по разведанным объектам, зачистка приграничных лесополос, за сутки продвижение составило более 150 метров.
Харьковская областьНа Харьковском участке отмечается занятие ВС РФ лесополос у Ветеринарного, что формирует предпосылки флангового удара по силам ВСУ в Шевченко, Граново и Казачьей Лопани. Кроме того, расширено пространство между госграницей и правобережьем Волчьей. Киев стянул сюда резервы из-под Купянска, чтобы не допустить прорыв подразделений РФ северо-восточнее Бочково (близ заказника «Волчанский»).
Наступательная динамика российской армии сохраняется на рубеже Покаляное — Волоховка — Чайковка, начались схватки за Охримовку. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах Весёлого, Варваровки, Украинского, Польной, Приколотного, Березовского, Золочева, Казачьей Лопани. Штурмовики РФ зачищают лес у Ветеринарного, продвижение составляет более 150 м. Ожесточённые перестрелки — в Покаляном, на направлениях Шестеровки и Лосевки, а также в Бударках, Землянках и лесных массивах северо-западнее Купянска.
Купянское направлениеНа Купянском направлении враг штурмует лесной массив западнее Синьковки и район Петропавловки, пытаясь занять предмостную позицию для атаки на восточную часть города. Зафиксировано проникновение мелких групп в сторону Купянска-Узлового. Боестолкновения не прекращаются у Куриловки, Новоосиново и на западных окраинах Купянска. Российские отряды выдвинулись от Песчаного к Новоосиново, захватив несколько вражеских укреплений. Отмечено также тактическое смещение в районе Великой Шапковки. Над Купянском доминирует борьба дронов: ВС РФ перехватывают логистику и резервы ВСУ на подходах.
