Продвижение ВС РФ под Таратутино, бои за Охримовку и финальная зачистка Белицкого: последние новости СВО на 27 апреля

Боевая обстановка на ключевых участках фронта сохраняет высокую динамику. За отчётный период российские штурмовые отряды закрепились в Кондратовке, расширили контроль на Краснопольском направлении и завершают зачистку Белицкого. Тактические успехи фиксируются также под Харьковом, у канала Северский Донец — Донбасс и на Константиновском фронте. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском приграничье штурмовые отряды ВС РФ ведут активные боестолкновения, планомерно наращивая подконтрольные территории. В Кондратовке российские подразделения закрепились на большей части села. На Краснопольском участке оборона ВСУ отодвинута на 700 метров: сражения переместились в Таратутино и лесные массивы у Новодмитровки. Артиллерией и дронами поражены цели в Новоивановке, Павловке, Киянице, Великом Приколе, Толстодубово, Вольной Слободе, Новодмитровке и Новой Сечи. В Шосткинском районе обстановка без перемен. Армией России ведется огневое поражение по разведанным объектам, зачистка приграничных лесополос, за сутки продвижение составило более 150 метров.

Харьковская область

На Харьковском участке отмечается занятие ВС РФ лесополос у Ветеринарного, что формирует предпосылки флангового удара по силам ВСУ в Шевченко, Граново и Казачьей Лопани. Кроме того, расширено пространство между госграницей и правобережьем Волчьей. Киев стянул сюда резервы из-под Купянска, чтобы не допустить прорыв подразделений РФ северо-восточнее Бочково (близ заказника «Волчанский»).

Наступательная динамика российской армии сохраняется на рубеже Покаляное — Волоховка — Чайковка, начались схватки за Охримовку. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах Весёлого, Варваровки, Украинского, Польной, Приколотного, Березовского, Золочева, Казачьей Лопани. Штурмовики РФ зачищают лес у Ветеринарного, продвижение составляет более 150 м. Ожесточённые перестрелки — в Покаляном, на направлениях Шестеровки и Лосевки, а также в Бударках, Землянках и лесных массивах северо-западнее Купянска.

Купянское направление

На Купянском направлении враг штурмует лесной массив западнее Синьковки и район Петропавловки, пытаясь занять предмостную позицию для атаки на восточную часть города. Зафиксировано проникновение мелких групп в сторону Купянска-Узлового. Боестолкновения не прекращаются у Куриловки, Новоосиново и на западных окраинах Купянска. Российские отряды выдвинулись от Песчаного к Новоосиново, захватив несколько вражеских укреплений. Отмечено также тактическое смещение в районе Великой Шапковки. Над Купянском доминирует борьба дронов: ВС РФ перехватывают логистику и резервы ВСУ на подходах.

Северское направление

На Северском участке российские подразделения продавливают оборонительную линию противника Тихоновка — Малиновка, с помощью FPV-дронов перекрывая вражеские логистические цепи. Бойцы, вышедшие к каналу «Северский Донец — Донбасс» южнее Юрковки, замкнули перекресток южной дороги на Рай-Александровку. Три из четырёх маршрутов снабжения этой группировки ВСУ перешли под контроль РФ. Оставшаяся нитка — через Николаевку, которую держат под ударом российские расчёты БПЛА. В районе Калеников армия России возводит усиленные фортификации. Артиллерия обрабатывает позиции ВСУ у Озёрного.

Константиновский фронт

На Константиновском участке ВС РФ развивает охватывающие фланговые манёвры. Западнее идут встречные бои за Долгую Балку, ликвидирована впадина между Степановкой и Ильиновкой. В последней российские части заняли три дополнительные улицы и южную промзону. У противника осталось 20 процентов северной части Ильиновки. На восточной стороне Константиновки зафиксировано вклинивание штурмовых групп ВС РФ в частную застройку. Выше по фронту враг предпринимает попытки проникнуть в Часов Яр, атакуя рубеж у Ступочек. В самой Константиновке российские военные продолжают зачистку промышленной зоны и района цинкового комбината.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском рубеже фиксируется крайне напряжённая ситуация. Затяжные позиционные схватки идут на восточных и северо-западных окраинах Лимана. Враг жёстко обороняется. Штурмовые группы РФ проникали в Святогорск и Александровку, но после отошли из-за проблем с удержанием. Российские отряды расширяют присутствие в Красном Лимане. Юго-восточнее Дибровы российские военные вышли к каналу Северский Донец — Донбасс. Бои за Рай-Александровку продолжаются. Тяжёлые столкновения отмечаются в лесополосах, массовое применение дронов, работа мобильных малых групп на лёгкой технике.

Добропольское направление

На Добропольском участке фронт остаётся наиболее напряжённым. ВС РФ, наступая от ж/д полотна на запад, почти сомкнулись с восточной границы на линии Шевченко — Светлое. Идёт финальная зачистка Белицкого. Удержание Белицкого и Родинского создаёт плотный юго-восточный полуохват Доброполья. Прямая лобовая атака города затруднена из-за мощной вражеской обороны и сети терриконов. Ожидаемый ход командования — развитие западного обхода через Гришино. Севернее уже развернулись ожесточённые бои за Васильевку и Новоалександровку.
Елена Генералова

