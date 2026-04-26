Названо число сбитых БПЛА над Россией за сутки

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

За минувшие сутки российские силы ПВО сбили 530 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



В ведомстве отметили, что все сбитые дроны были самолетного типа. Также военные уничтожили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Напомним, сегодня ночью, в период с 20:00 до 07:00, силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника самолетного типа. Всего атаке подверглись 16 российских регионов, дроны также перехватили над акваторией Черного моря.

Лидия Пономарева

