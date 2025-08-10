Против СВО, но Россию покидать не желает: Звезде фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» Вениамину Смехову 85 лет
Сегодня, 10 августа, свой 85-летний юбилей отмечает актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, телеведущий и литератор Вениамин Смехов. Он приобрёл широкую известность после роли Атоса в историческом музыкальном фильме Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра» и с тех пор сыграл более чем в 85 картинах. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья
Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве в еврейской семье. Его отец, Борис Моисеевич Смехов, был доктором экономических наук, а мать, Мария Львовна Шварцбург, работала врачом-терапевтом. Детство будущего актера пришлось на тяжелые военные годы: с 1941 по 1943 год он находился в эвакуации под Казанью. Смехов с ранних лет увлекался театром — посещал драмкружок при Дворце пионеров, где его наставником был Ролан Быков.
Образование и начало театрального пути
В 1957 году Смехов поступил в Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Владимира Этуша), но через год был отчислен за «робость и зажатость». Однако его восстановили в статусе студента, и в 1961 году он успешно окончил училище. После выпуска его направили в Куйбышевский драматический театр, где он проработал год, а затем вернулся в Москву и в 1964 году присоединился к Театру на Таганке под руководством Юрия Любимова. Здесь он сыграл множество знаковых ролей, включая Воланда в «Мастере и Маргарите» и Клеанта в «Тартюфе».
Путь в кино и всенародная слава
В кино Смехов дебютировал в 1968 году в фильме «Служили два товарища» (роль барона Краузе) по рекомендации своего друга Владимира Высоцкого. Однако настоящая слава пришла к нему в 1978 году после выхода музыкального фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где он сыграл Атоса. Интересно, что изначально Смехов не хотел сниматься в этом фильме, считая сценарий «посредственным», но согласился ради дочери, которая обожала роман Дюма. Роль Атоса сделала его одним из самых узнаваемых актеров СССР, и он вернулся к этому образу в трех продолжениях франшизы.
Среди других значимых работ Смехова — роль авантюриста Смока в экранизации рассказов Джека Лондона «Смок и Малыш» (1975), где он блестяще передал харизму и иронию своего персонажа. В 1983 году актёр не только сыграл профессора Брауна в музыкальном фильме «Али-Баба и сорок разбойников», но и выступил автором текстов песен. Особого внимания заслуживает его комедийная роль кюре в ленте «Ловушка для одинокого мужчины» (1990), демонстрирующая разносторонность его таланта.
В новом тысячелетии Смехов продолжил активно сниматься. В 2008 году он появился в образе аристократа Ильи Орлова в современной адаптации «Монте-Кристо», а в 2022 году, в возрасте 82 лет, сыграл режиссёра Глебова в картине «Вальтер Придд», подтверждая свою творческую активность.
За свои заслуги перед отечественной культурой Вениамин Смехов удостоен множества наград, включая Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2020), Царскосельскую художественную премию (2009, 2023) и премию «Фигаро» (2021). А вот от звания народного артиста Смехов осознанно отказался, считая, что истинное признание для актёра — это любовь зрителей, а не формальные регалии.
«В хорошие времена нам звания не давали. Есть имена, а есть цацки. Доброе имя дороже звонкой масти», — делился Смехов в YouTube-шоу «Света вокруг света».
Личная жизнь
Первой любовью и женой Смехова стала Алла Александровна, с которой он познакомился в молодёжном лагере. Их брак, продлившийся 18 лет, подарил актеру двух дочерей: Елену (1963 г.р.), ставшую писательницей, и Алику (1968 г.р.), пошедшую по стопам отца в актерской профессии. Однако в 1980 году семья распалась из-за нового увлечения Смехова 19-летней театроведкой Галиной Аксёновой.
Этот роман, начавшийся во время гастролей в Минске, перерос в крепкий союз длиною в 45 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте (19 лет), Галина стала для Смехова не только любящей женой, но и верной соратницей, поддерживавшей его в творчестве и помогавшей бороться с астмой.
Отношения с дочерьми от первого брака складывались непросто. Долгое время они не могли простить отца за уход из семьи. Лишь спустя годы, когда Смехов прямо спросил: «Неужели я должен был остаться в несчастливом браке ради вас?», они смогли переосмыслить ситуацию. Сегодня актер поддерживает теплые отношения с дочерьми и тремя внуками, особенно гордясь творческими успехами Алики, продолжившей актерскую династию.
Позиция артиста по СВО
В отличие от многих коллег, покинувших страну после начала СВО, Смехов остался в России, продолжая при этом открыто выражать свое несогласие с официальной политикой. Его критика звучит в тщательно выверенных формулировках: «В России сейчас благоприятная обстановка для страха», — замечает актер, подчеркивая, что осознает риски своей позиции. Однако Смехов принципиально не желает покидать страну, считая, что голос разума должен звучать именно здесь.
«Если все уедут, кто останется говорить правду?» — риторически вопрошает артист.
Причины его решения остаться многогранны. Во-первых, глубокая связь с русской культурой и театром, где он продолжает работать даже в свои 85 лет. Во-вторых, семейные обстоятельства: жена и дочь живут в России. Но главное — это принципиальная гражданская позиция человека, который не хочет бежать, а считает необходимым оставаться и высказывать свою точку зрения там, где это особенно важно.
Примечательно, что власти пока не применяют к Смехову жестких мер, несмотря на его критику. Возможно, сказывается статус культурного символа нескольких поколений, возможно — почтение к возрасту. Но сам актер не использует эту «неприкосновенность» для эпатажа, высказываясь взвешенно и аргументированно.