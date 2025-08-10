10 августа 2025, 12:15

Вениамин Смехов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Сегодня, 10 августа, свой 85-летний юбилей отмечает актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, телеведущий и литератор Вениамин Смехов. Он приобрёл широкую известность после роли Атоса в историческом музыкальном фильме Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра» и с тех пор сыграл более чем в 85 картинах. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Образование и начало театрального пути Путь в кино и всенародная слава Личная жизнь Позиция артиста по СВО



Детство и семья

Мария Львовна Шварцбург и Вениамин Смехов (Фото: скриншот д/ф «Атос влюбленными глазами»)



Образование и начало театрального пути

Владимир Этуш и Вениамин Смехов (Фото: скриншот д/ф «Атос влюбленными глазами»)



Путь в кино и всенародная слава

Вениамин Смехов (Фото: скриншот к/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»)



«В хорошие времена нам звания не давали. Есть имена, а есть цацки. Доброе имя дороже звонкой масти», — делился Смехов в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Личная жизнь

Галина Аксёнова и Вениамин Смехов (Фото: скриншот д/ф «Атос влюбленными глазами»)



Позиция артиста по СВО

Вениамин Смехов (Фото: скриншот д/ф «Атос влюбленными глазами»)



«Если все уедут, кто останется говорить правду?» — риторически вопрошает артист.