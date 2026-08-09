«Сказки старого Атоса» и правда жизни: как Вениамин Смехов променял звание «народного» на скандалы, а дочерей — на молодую театроведку?
Актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, телеведущий и литератор Вениамин Смехов 10 августа отмечает свой 86-й день рождения. Он приобрёл широкую известность после роли Атоса в историческом музыкальном фильме Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра» и с тех пор сыграл более чем в 85 картинах. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья Вениамина СмеховаВениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве в еврейской семье. Его отец, Борис Моисеевич Смехов, был доктором экономических наук, а мать, Мария Львовна Шварцбург, работала врачом-терапевтом. Детство будущего актера пришлось на тяжелые военные годы: с 1941 по 1943 год он находился в эвакуации под Казанью. Смехов с ранних лет увлекался театром — посещал драмкружок при Дворце пионеров, где его наставником был Ролан Быков.
Образование и начало театрального пути
В 1957 году Смехов поступил в Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Владимира Этуша), но через год был отчислен за «робость и зажатость». Однако его восстановили в статусе студента, и в 1961 году он успешно окончил училище. После выпуска его направили в Куйбышевский драматический театр, где он проработал год, а затем вернулся в Москву и в 1964 году присоединился к Театру на Таганке под руководством Юрия Любимова. Здесь он сыграл множество знаковых ролей, включая Воланда в «Мастере и Маргарите» и Клеанта в «Тартюфе».
Путь в кино и всенародная славаНесмотря на успешную театральную карьеру, всесоюзная слава пришла к Смехову только в 1979 году с выходом фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», где он сыграл Атоса. Интересно, что сам артист изначально считал сценарий «посредственной работой» и согласился сниматься лишь из-за дружбы с партнёром Валентином Смирнитским. Роль обаятельного графа де Ла Фер навсегда приклеила к нему ярлык благородного героя, хотя его фильмография насчитывает десятки картин, включая «Служили два товарища», «Сказка странствий», «Фурцева» и «Этерна».
За свои заслуги перед отечественной культурой Вениамин Смехов удостоен множества наград, включая Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2020), Царскосельскую художественную премию (2009, 2023) и премию «Фигаро» (2021). А вот от звания народного артиста Смехов осознанно отказался, считая, что истинное признание для актёра — это любовь зрителей, а не формальные регалии.
«В хорошие времена нам звания не давали. Есть имена, а есть цацки. Доброе имя дороже звонкой масти», — делился Смехов в YouTube-шоу «Света вокруг света».
Личная жизньПервой любовью и женой Смехова стала Алла Александровна, с которой он познакомился в молодёжном лагере. Их брак, продлившийся 18 лет, подарил актеру двух дочерей: Елену (1963 г.р.), ставшую писательницей, и Алику (1968 г.р.), пошедшую по стопам отца в актерской профессии. Однако в 1980 году семья распалась из-за нового увлечения Смехова 19-летней театроведкой Галиной Аксёновой.
Этот роман, начавшийся во время гастролей в Минске, перерос в крепкий союз длиною в 45 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте (19 лет), Галина стала для Смехова не только любящей женой, но и верной соратницей, поддерживавшей его в творчестве и помогавшей бороться с астмой.
Отношения с дочерьми от первого брака складывались непросто. Долгое время они не могли простить отца за уход из семьи. Лишь спустя годы, когда Смехов прямо спросил: «Неужели я должен был остаться в несчастливом браке ради вас?», они смогли переосмыслить ситуацию. Сегодня актер поддерживает теплые отношения с дочерьми и тремя внуками, особенно гордясь творческими успехами Алики, продолжившей актерскую династию.
Позиция артиста по СВОВ отличие от многих коллег, покинувших страну после начала СВО, Смехов остался в России, продолжая при этом открыто выражать свое несогласие с официальной политикой. Его критика звучит в тщательно выверенных формулировках: «В России сейчас благоприятная обстановка для страха», — замечает актер, подчеркивая, что осознает риски своей позиции. Однако Смехов принципиально не желает покидать страну, считая, что голос разума должен звучать именно здесь.
«Если все уедут, кто останется говорить правду?» — риторически вопрошает артист.Причины его решения остаться многогранны. Во-первых, глубокая связь с русской культурой и театром, где он продолжает работать даже в свои преклонные года. Во-вторых, семейные обстоятельства: жена и дочь живут в России.
Сегодня артист живёт в Москве, занимается литературными проектами и записью аудиокниг, которые сам называет «театром у микрофона». Ярким подтверждением его неугасающей популярности стал авторский подкаст «Сказки старого Атоса», который выходит на Первом канале в линейке «Подкаст.Лаб». В нём Смехов, оставаясь в образе своего знаменитого героя, делится тёплыми историями из мира кино и театра, вспоминает о работе над «Али-Бабой и сорока разбойниками» и другими культовыми проектами.