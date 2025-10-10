Над зданием районной администрации Купянска Харьковской области подняли флаг РФ
На здании районной администрации города Купянска в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, появился государственный флаг Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал «Шепот Фронта», публикуя подтверждающие скриншоты с картографических онлайн-сервисов.
К информационному посту добавили короткую подпись: «Купянская районная администрация — вывешен флаг Российской Федерации!!! 09.10.2025».
7 октября «Радио 1» передавало, что армия РФ при поддержке пророссийского подполья успешно вошла в Купянск. Местные жители передавали координаты позиций украинских военных, что позволило эффективно корректировать удары и уничтожить систему залпового огня HIMARS, из которой обстреливали Белгород.
Подпольщики также оказывали помощь в передаче провизии российским бойцам.
Читайте также: