Провальное выступление в Ереване, дешевеющие концерты и тайный муж: как живет Светлана Лобода после разрыва с российской сценой?
Певице Светлане Лободе, которая когда-то собирала стадионы, а сегодня вынуждена объяснять, почему её русскоязычные концерты за границей вызывают больше вопросов, чем аплодисментов, 18 октября исполняется 44 года. Заслуженная артистка Украины, обладательница более 200 номинаций и наград, экс-солистка «ВИА Гры» и автор трижды платинового альбома H2Lo, она прошла путь от киевской эстрады до московского шоу-бизнеса, а затем — до добровольного изгнания в Ригу. Но чем громче звучали её хиты, тем запутаннее становилась личная жизнь и тем скандальнее — публичная биография. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Светланы ЛободыСветлана Лобода родилась в Киеве, училась в эстрадно-цирковом училище, а на большую сцену попала через главный телевизионный трамплин нулевых — «ВИА Гру». Однако настоящая слава пришла к ней после ухода из коллектива, когда она начала сольную карьеру под собственным именем. Переломным моментом стал альбом H2Lo, выпущенный в 2017 году и ставший трижды платиновым уже через полгода.
К этому времени в её арсенале числились премии «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», YUNA и десятки других наград, а учредители различных премий на постсоветском пространстве отмечали её как «самую красивую», «самую ротируемую» и обладательницу «самого оригинального стиля исполнения». В 2013 году Лобода получила почётное звание Заслуженной артистки Украины — статус, который впоследствии стал предметом болезненных споров о том, насколько он соответствует её реальной позиции.
Однако за фасадом триумфов скрывалась история, которую сама певица позже назвала «осознанным падением с большой высоты». В интервью она признавалась, что первый год после отъезда из России не работала и не чувствовала ни сил, ни желания выходить на сцену.
«Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. Ещё и осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты взял сам себя за шкирку и переместил абсолютно в другое время, в другую среду», — говорила она.Снова маленькие залы, снова поиск музыки, снова неуверенность — так Лобода описала своё возвращение к статусу «маленького артиста» после того, как предала своих поклонников.
Личная жизнь певицыЛичная жизнь Лободы всегда была зоной повышенной секретности, и именно эта закрытость породила больше слухов, чем любая откровенность. В 2011 году она родила дочь Евангелину и лишь спустя время подтвердила, что отцом девочки является хореограф Андрей Царь, работавший с её балетом. Пара прожила вместе около пяти лет, после чего рассталась без публичных скандалов. Ева, которая носит фамилию Лавандовская, сейчас живёт с матерью в Риге и учится в местной школе.
Куда более интригующей оказалась история второй беременности. В 2018 году Лобода родила дочь Тильду, но имя отца не называет до сих пор. Пресса долго связывала рождение ребёнка с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном — якобы именно он забирал певицу из роддома, а имя девочки, созвучное с его именем, лишь подогревало догадки. Сама артистка эти слухи никогда не подтверждала и не опровергала, предпочитая оставлять публику в состоянии томного недоумения.
Однако главная сенсация последних лет связана не с «Рамштайном», а с человеком, которого никто не видел. Кум певицы, шоумен Анатолий Анатолич, в конце 2025 года проговорился, что Лобода замужем.
«Ну, у неё муж. Состоятельный. Хороший, взрослый», — заявил он, уточнив, что виделся с избранником певицы в Лос-Анджелесе, где она рожала вторую дочь.По словам Анатолича, этот мужчина — «большой патриот Украины», который никогда не был в России и всегда жил в Европе. Сама Лобода в интервью 2023 года подтверждала:
«Он хороший человек».Имя, профессия и даже степень родства с Тильдой остаются тайной, которую певица охраняет тщательнее всего.
Русские песни и просьба признать террористкойПожалуй, самый болезненный парадокс карьеры Лободы после 2022 года заключается в том, что, покинув Россию и заявив о проукраинской позиции, она продолжает зарабатывать на русскоязычной аудитории — и каждый раз это заканчивается новым скандалом. В августе 2026 года её концерт в Ереване обернулся волной критики. Зрители жаловались на задержку начала шоу на час, пропадающий звук, десятиминутные паузы между песнями и отключение экранов. Отдельное недоумение вызвал видеоряд: во время одного из номеров на экране появились кадры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что породило ироничные комментарии вроде «Лобода, танцующая на фоне Пашиняна, — это что-то новое».
Ещё громче прозвучала история с корпоративом на Пхукете в январе 2026 года. По данным Telegram-канала Mash, певица выступила для русскоязычных гостей за 15 миллионов рублей, после чего глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Лободу — вплоть до признания её террористкой и экстремисткой. Поводом стало предположение, что гонорар может быть использован для поддержки ВСУ. Сама певица на тот момент уже продала подмосковный особняк площадью 1200 квадратных метров за 850 миллионов рублей, избавившись от последней крупной недвижимости в России.
Показательна и реакция украинского музыкального сообщества. Продюсер Вадим Лисица, сотрудничавший с Лободой, признал, что к её гражданской позиции у него «нет претензий», но тут же добавил:
«Единственное, чего я не понимаю, — почему она продолжает петь на русском».Этот вопрос — почему артистка, публично порвавшая с Россией, не порвала с русским языком — стал главным упрёком, который ей предъявляют и бывшие поклонники в России.
Рига, закрытые корпоративы и «забвение»Сегодня Светлана Лобода живёт в Риге, в старом районе города, где, по её собственным словам, наслаждается «спокойной прибалтийской атмосферой». Певица признавалась, что Рига стала для неё домом:
«Это прекрасное место для жизни, и я очень благодарна этой стране за то, что она так приняла нас, за то, что я чувствую себя в безопасности».Помимо дома в Юрмале, у неё есть апартаменты в ОАЭ и дом на Кипре, но основные заработки теперь — не стадионы, а закрытые корпоративы.
По данным телеграм-канала SHOT, Лобода снизила ценник за выступление до 120 тысяч евро, а на её публичные концерты «мало кто идёт». При этом за закрытые мероприятия для россиян за границей она, по слухам, просит до 200 тысяч евро — с условием, что всё пройдёт «без посторонних глаз». Продюсер Леонид Дзюник в интервью NEWS.ru вынес ей жёсткий вердикт:
«Деньги тают как прошлогодний снег. Лободу ждёт забвение, особенно учитывая тот факт, что у неё пропадает голос».Это, разумеется, лишь мнение одного из многих экспертов шоу-бизнеса, но оно красноречиво описывает ту неловкую позицию, в которой оказалась певица: между Ригой и русскоязычной сценой, между прошлыми стадионами и нынешними закрытыми вечеринками, между заявленной позицией и песнями, которые она продолжает петь на языке страны, от которой публично отреклась.