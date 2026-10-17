17 октября 2026, 17:24

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

Певице Светлане Лободе, которая когда-то собирала стадионы, а сегодня вынуждена объяснять, почему её русскоязычные концерты за границей вызывают больше вопросов, чем аплодисментов, 18 октября исполняется 44 года. Заслуженная артистка Украины, обладательница более 200 номинаций и наград, экс-солистка «ВИА Гры» и автор трижды платинового альбома H2Lo, она прошла путь от киевской эстрады до московского шоу-бизнеса, а затем — до добровольного изгнания в Ригу. Но чем громче звучали её хиты, тем запутаннее становилась личная жизнь и тем скандальнее — публичная биография. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Светланы Лободы Личная жизнь певицы Русские песни и просьба признать террористкой Рига, закрытые корпоративы и «забвение»

Биография Светланы Лободы

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

«Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. Ещё и осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты взял сам себя за шкирку и переместил абсолютно в другое время, в другую среду», — говорила она.

Личная жизнь певицы

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

«Ну, у неё муж. Состоятельный. Хороший, взрослый», — заявил он, уточнив, что виделся с избранником певицы в Лос-Анджелесе, где она рожала вторую дочь.

«Он хороший человек».

Русские песни и просьба признать террористкой

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

«Единственное, чего я не понимаю, — почему она продолжает петь на русском».

Рига, закрытые корпоративы и «забвение»

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

«Это прекрасное место для жизни, и я очень благодарна этой стране за то, что она так приняла нас, за то, что я чувствую себя в безопасности».

«Деньги тают как прошлогодний снег. Лободу ждёт забвение, особенно учитывая тот факт, что у неё пропадает голос».