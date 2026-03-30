«Рабы» и «противные люди»: отказ от России и ненависть на Украине. Как Лайма Вайкуле прошла путь от звезды СССР до символа предательства?
Певице, чьи песни «Вернисаж», «Чарли» и «Я вышла на Пикадилли» знал наизусть каждый житель СССР, 31 марта исполняется 72 года. Её карьера, начавшаяся под крылом маэстро Раймонда Паулса, была насыщена творческими триумфами и миллионами проданных пластинок, а также громкими разрывами с прошлым, политическими скандалами, борьбой с тяжёлой болезнью и долгими годами одиночества. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография певицыЛайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в латышском городе Цесис, но детство её прошло в Риге, куда семья переехала, когда девочке было три года. Вопреки распространённому мнению, путь к большой сцене у неё был вовсе не прямым. Окончив восемь классов, она поступила в медицинское училище и даже успела пройти практику на скорой помощи, мечтая стать хирургом. Однако, как позже признавалась сама певица, она решила, что «лучше быть хорошей певицей, чем плохим врачом». Судьбоносным стало знакомство с Раймондом Паулсом, который в 1969 году пригласил Лайму в Рижский оркестр радио и телевидения.
Позже, в 1984-м, она получила режиссёрское образование в ГИТИСе, что навсегда определило её фирменный стиль: каждое выступление как мини-спектакль.
Однако сегодня имя Вайкуле вызывает яростные споры далеко за пределами музыкальной критики. После начала специальной военной операции певица заняла жёсткую антироссийскую позицию. В 2023 году она заявила, что никогда больше не поедет в Россию, назвав россиян в своих социальных сетях «рабами» и «противными людьми».
«Я для себя решила, что никогда не вернусь», — цитировали её СМИ, добавив, что она призывала Запад давать больше оружия Украине.Этот разрыв оказался полным: Вайкуле перестала общаться с российскими коллегами и потеряла бизнес в РФ — компанию Laimalux Rus, занимавшуюся салонами красоты, от которой она избавилась, а позже её бывший партнёр через суд исключил певицу из учредителей.
Ирония судьбы настигла Вайкуле там, где она искала поддержки. В конце 2025 года украинская сеть супермаркетов выпустила новогоднюю рекламу, где Лайма Вайкуле пела знаменитую колядку «Щедрик» на украинском языке. Вместо благодарности артистка получила волну ненависти от украинских пользователей. Ей припомнили советское прошлое, работу в России и назвали «совковой звездой 80-х».
Любовь длиною в жизньЛичная жизнь Вайкуле — это история удивительной верности, разворачивающаяся на фоне светской тусовки. Её единственной большой любовью стал Андрей Латковский, бас-гитарист, с которым она познакомилась ещё в начале 70-х на дискотеке. Судьба разводила их, но в 1978 году они воссоединились навсегда. Пара до сих пор не состоит в официальном браке, хотя сыграла символическую свадьбу в Лас-Вегасе. Латковский стал не просто мужем, но продюсером, финансовым директором и, как признаётся певица, её спасителем.
Именно Андрей, по словам очевидцев, вытащил Вайкуле из пучины пагубных привычек. На заре славы гастрольная жизнь привела к увлечению алкоголем и наркотиками, но любимый настоял на изменении образа жизни. Самым тяжёлым испытанием для пары стало отсутствие детей. Вайкуле откровенно рассказывала, что в молодости дважды делала аборт, а позже, когда пришло осознанное желание стать матерью, природа оказалась неумолима. В 56 лет она пережила неудачную процедуру ЭКО и тяжёлый выкидыш, вызванный изнурительным гастрольным графиком.
«Всю свою любовь я отдаю собакам», — говорила артистка, смирившись с тем, что стать родителями им с Андреем не суждено.
Болезнь певицыКарьера Вайкуле всегда сопровождалась слухами и скандалами, но главным врагом в её жизни стала болезнь. В конце 80-х, когда карьера в СССР только набирала обороты, Вайкуле поставили страшный диагноз — рак груди. Лечение проходило в США, и именно поддержка Латковского помогла ей победить недуг и вернуться на сцену. Однако болезнь вернулась спустя десятилетия. В 2022 году друзья певицы подтвердили рецидив онкологии.
«У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся», — писало издание KP.ru.Но и на этот раз с повторной терапией не было проблем — за 32 года, по признанию актрисы, научились лечить рак в разы эффективнее.
Жизнь сегодняСегодня Лайма Вайкуле живёт в Латвии, в основном в своей резиденции в Юрмале, где продолжает заниматься музыкальными фестивалями, хотя и не такими масштабными, как раньше. Её жизнь — это тихая гавань рядом с Андреем Латковским и многочисленными собаками, которых она обожает. Российские концерты для неё закрыты навсегда. Более того, в России неоднократно звучали требования признать её иностранным агентом и даже возбудить уголовное дело за призывы к терроризму (в контексте финансирования ВСУ).
Лайма Вайкуле остаётся одной из самых противоречивых фигур постсоветского пространства. Для одних она навсегда осталась эталонной эстрадной дивой с безупречным вкусом и хитом «Вернисаж», для других — стала символом предательства, отказавшимся от своей многомиллионной аудитории. Как бы то ни было, прожив яркую, полную триумфов и потерь жизнь, она не ищет лёгких путей и не просит прощения за свой выбор, предпочитая оставаться в своей балтийской «жемчужине» наедине с верным спутником и собственными принципами.