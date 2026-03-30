Ню-модель стала почётным консулом Украины в Доминиканской Республике
Почётным консулом Украины в Доминиканской Республике назначена 37-летняя модель из Одессы Виктория Якимова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Женщина, которая ранее работала в откровенных фотосессиях, обещает помогать украинцам, находящимся на острове. Она планирует выполнять свои обязанности без зарплаты, используя собственные средства.
Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду предложение назначить Татьяну Бережную министром культуры.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сатирическую видеозапись, сгенерированную искусственным интеллектом, в которой Владимир Зеленский якобы представляет новый смартфон – «тисафон».
