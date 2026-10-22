22 октября 2026, 08:40

Фото: iStock/Evgeny555

Артиллерийские расчеты, операторы беспилотных систем и мобильные группы ПВО задействованы в выполнении боевых задач на нескольких направлениях специальной военной операции. Военнослужащие применяют реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и FPV-дроны для поражения укреплений, пунктов управления беспилотниками и техники противника, а также защиты своих боевых машин от воздушных угроз. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Работа «Градов» на Днепропетровском направлении Охота на тяжелые беспилотники: FPV-ПВО против дронов R-18 Уничтожение пункта управления БПЛА в Дружковке Огневая поддержка «Акации» в Харьковской области Укрепленные рубежи в Запорожской области: удары «Гиацинтов-С» Уничтожение наземных роботов и полевых складов ВСУ

Работа «Градов» на Днепропетровском направлении

Охота на тяжелые беспилотники: FPV-ПВО против дронов R-18

Фото: iStock/Diy13

Уничтожение пункта управления БПЛА в Дружковке

Огневая поддержка «Акации» в Харьковской области

БПЛА ВСУ совершили масштабную атаку на Московский регион, есть пострадавшие

Укрепленные рубежи в Запорожской области: удары «Гиацинтов-С»

Фото: iStock/bpawesome

Уничтожение наземных роботов и полевых складов ВСУ