Работа «Градов» под Днепропетровском, охота на тяжёлые дроны R-18 и удар по складам ВСУ: последние новости СВО на 22 октября
Артиллерийские расчеты, операторы беспилотных систем и мобильные группы ПВО задействованы в выполнении боевых задач на нескольких направлениях специальной военной операции. Военнослужащие применяют реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и FPV-дроны для поражения укреплений, пунктов управления беспилотниками и техники противника, а также защиты своих боевых машин от воздушных угроз. Подробности — в материале «Радио 1».
Работа «Градов» на Днепропетровском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обеспечивают огневую поддержку штурмовых подразделений на Днепропетровском направлении. Их основными задачами являются поражение опорных пунктов противника, уничтожение скоплений живой силы и легкобронированной техники ВСУ.
Работа артиллеристов организована во взаимодействии с разведывательными подразделениями и операторами беспилотных систем. После получения координат выявленной цели расчет оперативно выдвигается на огневую позицию, наводит установку и производит залп 122-мм реактивными снарядами.
При этом безопасность боевой машины обеспечивают мобильные огневые группы. Они сопровождают расчеты на маршруте и непосредственно на огневых позициях, следят за воздушной обстановкой и уничтожают ударные беспилотники противника из штатного вооружения, не позволяя им поразить артиллерийскую технику.
После выполнения задачи военнослужащие незамедлительно меняют позицию. Такая тактика затрудняет обнаружение установки и нанесение ответного удара со стороны ВСУ.
Слаженное взаимодействие артиллеристов, мобильных огневых групп и операторов БПЛА позволяет своевременно поддерживать штурмовые подразделения и способствует продвижению группировки войск «Центр» на указанном участке.
Охота на тяжелые беспилотники: FPV-ПВО против дронов R-18
На другом участке специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Запад» обеспечивают защиту от тяжелых ударных беспилотников ВСУ. Расчет FPV-ПВО 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии выполняет задачи по воздушному прикрытию в Донецкой Народной Республике.
Во время воздушного патрулирования военнослужащие обнаружили и идентифицировали тяжелые ударные БПЛА типа R-18, принадлежащие противнику. Дежурный расчет, несущий круглосуточное боевое дежурство, оперативно подготовил FPV-дрон-перехватчик к запуску.
Оператор направил беспилотник к цели, выполнил сближение и уничтожил вражеский аппарат таранным ударом. После этого расчет произвел еще несколько пусков, поразив оставшиеся воздушные цели. Этот эпизод продемонстрировал возможности мобильных расчетов FPV-ПВО при борьбе с низколетящими беспилотниками. Военнослужащие продолжают нести круглосуточное дежурство, сохраняя готовность к немедленному реагированию на угрозы с воздуха.
Уничтожение пункта управления БПЛА в Дружковке
Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают выявлять и поражать объекты беспилотной инфраструктуры ВСУ на Краматорском направлении. Одной из обнаруженных целей стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в Дружковке.
Объект выявили в ходе воздушной разведки. После обнаружения укрытия, из которого действовал расчет БПЛА ВСУ, по нему нанесли удар с использованием боеприпаса, сброшенного с FPV-дрона.
В результате атаки на пункте управления возник пожар. По представленным данным Минобороны РФ, огонь полностью уничтожил объект вместе с находившимся там расчетом и оборудованием.
Поражение подобных целей направлено на уничтожение элементов инфраструктуры, используемой противником для управления беспилотными летательными аппаратами. Обнаружение таких объектов с воздуха позволяет определять места работы расчетов и наносить удары непосредственно по выявленным позициям.
Огневая поддержка «Акации» в Харьковской области
Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» выполнил задачу по огневой поддержке наступающих подразделений в Харьковской области. Целями стали замаскированный пункт управления беспилотниками и скопление живой силы ВСУ.
Ключевую роль в подготовке удара сыграла воздушная разведка. Операторы войск беспилотных систем в круглосуточном режиме наблюдали за обстановкой и выявили позиции противника, с которых запускались ударные БПЛА. Полученные координаты позволили артиллеристам определить расположение целей и подготовиться к стрельбе.
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Расчет «Акации» нанес удар с закрытой огневой позиции, применив 152-мм осколочно-фугасные боеприпасы. После выполнения задачи военнослужащие в течение нескольких минут замаскировали орудие.
Дальность стрельбы установки достигает 30 километров. Это позволяет поражать цели, оставаясь за пределами зоны ответного огня большинства артиллерийских систем противника.
Взаимодействие разведки, подразделений беспилотных систем и артиллерии обеспечивает оперативное реагирование на изменения обстановки. Уничтожение пунктов управления БПЛА и стартовых позиций ограничивает возможности ВСУ по ведению воздушной разведки и нанесению ударов с помощью беспилотников, снижая боевой потенциал противника.
Укрепленные рубежи в Запорожской области: удары «Гиацинтов-С»
На Запорожском направлении расчеты орудий «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по оборудованным позициям ВСУ в лесополосах. Первоначально цели обнаружили операторы разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем.
Наблюдение с воздуха показало, что противник объединил несколько элементов обороны в единый укрепленный рубеж. В него входили блиндажи, огневые точки и укрытия для личного состава.
После уточнения координат к работе приступили артиллеристы. Они последовательно поражали наиболее укрепленные участки обороны, нанося удары по блиндажам и огневым позициям. Корректировка стрельбы осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, что позволяло отслеживать результаты попаданий и уточнять огонь.
В результате ударов были разрушены укрытия, в которых находилась живая сила ВСУ. На отдельных позициях зафиксировали возгорания и детонацию боекомплекта.
Уничтожение укрепленных опорных пунктов нарушило организацию обороны противника на этом участке. По представленным данным российского оборонного ведомства, поражение позиций создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток».
Уничтожение наземных роботов и полевых складов ВСУ
Помимо артиллерийских ударов по укреплениям, подразделения группировки войск «Восток» применяют ударные беспилотники для поражения средств снабжения ВСУ в Запорожской области.
Во время воздушной разведки операторы обнаружили наземные роботизированные комплексы (НРТК), которые использовались для доставки боеприпасов, продовольствия и другого имущества на передовые позиции. Наблюдение за перемещением техники позволило установить маршруты снабжения и места разгрузки.
После определения направлений движения роботизированных комплексов операторы ударных БПЛА нанесли по ним удары непосредственно на маршрутах подвоза. Несколько НРТК были уничтожены вместе с перевозимыми грузами. В результате доставка материальных средств к позициям ВСУ на этом участке была сорвана.
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Продолжив наблюдение за передвижением других наземных роботизированных комплексов, военнослужащие выявили дополнительные цели — замаскированные полевые склады противника в лесополосах. По местам хранения имущества и боеприпасов нанесли удары беспилотниками.
После поражения отдельных объектов возникли возгорания и вторичные подрывы боеприпасов. В итоге противник лишился части запасов и роботизированной техники, задействованной для снабжения передовых позиций.