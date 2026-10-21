Ушаков: дело идёт к завершению конфликта на Украине

21 октября 2026, 18:00

Фото: Istock/Diy13

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что конфликт на Украине близится к концу. Об этом он заявил ИС «Вести», отвечая на вопрос о перспективах урегулирования.





Ранее в Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.



С российской стороны в них участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идёт к этому», — сказал Ушаков, комментируя перспективы завершения раздора на Украине.