Ушаков: дело идёт к завершению конфликта на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что конфликт на Украине близится к концу. Об этом он заявил ИС «Вести», отвечая на вопрос о перспективах урегулирования.
Ранее в Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
С российской стороны в них участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идёт к этому», — сказал Ушаков, комментируя перспективы завершения раздора на Украине.Следует отметить, что Владимир Путин по итогу встречи заявил о готовности РФ к трёхсторонним переговорам в ноябре.