Работа в такси, смерть сына, мнение об СВО и маленькая пенсия: что на самом деле скрывает судьба народной артистки Раисы Рязановой?

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РФ Раиса Рязанова пользуется любовью публики и, несмотря на свой возраст, продолжает активно сниматься в кино и выступать в театре. Что известно о её личной жизни и творческих планах? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Как Рязанова относится к СВО

Рязанова выражает поддержку действиям российской власти в отношении Украины. Она уверена, что ее сын, актер Данила Перов, который ушел из жизни в 2020 году, мог стать одним из первых, кто отправился на специальную военную операцию. По ее словам, сын отличался совестливостью и принципиальностью, не уклонившись от мобилизации.

«Зная Даньку, думаю, он бы просто тайком туда убежал, никому ничего не сказав, чтобы не волновались. А оттуда бы позвонил мне: "Мам, я тут за город уехал". Вот и все, он бы и меня обманул, чтоб я не дергалась», — рассказывала в беседе с aif.ru актриса.

Рязанова заявила, что полностью поддержала бы сына, если он решил участвовать в специальной военной операции. Она считает, что сейчас Россия одна «противостоит фашизму». Артистка жестко раскритиковала знаменитостей, которые уехали за границу и негативно высказываются о России. Например, в июле она обратилась к Ивару Калныньшу, актеру из фильма «Зимняя вишня».

«Ивар, очнись! Тебе не стыдно? Это же черная неблагодарность. Тебе давали работу у нас в России. Тебе здесь все двери были открыты. А теперь ты нас кроешь. Стыдоба!», — заявила Рязанова в разговоре с aif.ru.

Она также назвала Артура Смольянинова* «оборотнем». Он признался, что всегда будет на стороне Украины и не волнуется о будущем России. Рязанова была в шоке от его слов.

«С ума он сошел. Я даже предположить не могу, что там с мозгом. Как можно смерти желать своей стране, да и вообще кому бы то ни было», — сказала Рязанова после этого.

Кроме того, она раскритиковала латвийскую певицу Лайму Вайкуле за то, что та собирает деньги на помощь Украине через свой фестиваль «Рандеву» в Юрмале.

Лайма Вайкуле хочет собрать свыше 325 миллионов на помощь Украине

Где сейчас Раиса Рязанова

Раиса Рязанова продолжает активно работать. В этом году вышел сериал «Курьеры», где она сыграла одну из ролей. Кроме того, сейчас в производстве находятся три ее новых проекта: «Один хороший день», «Море на двоих» и «Василий». Артистка также выступает в антрепризах. Билеты на спектакли «Любовь и голуби», «Незамужняя женщина», «Авантюристы поневоле» и другие уже в продаже.

Рязанова живет в Москве. Она говорит, что может позволить себе комфортную жизнь благодаря работе, так как ее пенсия составляет 18 тысяч рублей.

«У меня 18 тысяч пенсии. Люся Зайцева получает 17 и считает, что этого хватает. А я не могу так сказать, поэтому играю в нескольких антрепризах», — делится она.

Народный артист Юрий Чернов удивился, узнав, что его коллеги получают такие маленькие пенсии. По его словам, он имеет ежемесячно 30 тысяч рублей от государства.

Личная жизнь Рязановой

Актриса большую часть жизни провела одна, воспитывая сына. Она познакомилась с Юрием Перовым в институте и вышла за него замуж на втором курсе. У них родился сын Данила, но вскоре брак распался из-за того, что актриса влюбилась в другого мужчину. Вторые отношения Рязановой длились целых 10 лет, но они так и не привели к браку. Она считает этого мужчину своей главной любовью. Позже стало понятно, что речь идет о Юрии Григорьеве, который был женат и не собирался разводиться.

В 2020 году жизнь Рязановой резко изменилась. У ее сына Данилы случился тромбоз, и он ушел из жизни в возрасте 51 года.

«После потери любимых людей жить становится очень тяжело. Иногда смерть близкого человека так сильно влияет на жизнь, что просто невозможно продолжать существовать», — говорила актриса.

У звезды есть внук Андрей, который окончил актерский факультет Института современного искусства.

Связь с мошенниками

К сожалению, Раиса Ивановна стала жертвой мошенников и пополнила список известных личностей, пострадавших от обмана. Ей позвонили, представившись представителями властей, и обвинили в финансировании ВСУ. Для доказательства своей невиновности актрисе потребовалось передать «силовикам» 4 миллиона рублей. Испугавшись, Рязанова выполнила требования злоумышленников, но вскоре поняла, что ее обманули. Через несколько дней московская полиция задержала первого подозреваемого, который на допросе признался, что передал деньги своему сообщнику и получил за это вознаграждение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере».

Интересные факты

  • Когда кинопроизводство в стране упало, чтобы прокормить семью, Рязановой приходилось таксовать. Нередко пассажиры ее узнавали, на что женщина отнекивалась — не признавалась, что она «та самая актриса». Ей было неловко иметь популярность, но не иметь средств к существованию. Позднее все изменилось, и постыдную для себя работу Раиса Ивановна бросила.
  • Рязанова — одна из рекордсменок среди советских и российских актрис по количеству сыгранных ролей — ее фильмография к 2024 году насчитывала 249 работ.

