Раиса Рязанова

Народная артистка РФ Раиса Рязанова пользуется любовью публики и, несмотря на свой возраст, продолжает активно сниматься в кино и выступать в театре. Что известно о её личной жизни и творческих планах? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Как Рязанова относится к СВО

«Зная Даньку, думаю, он бы просто тайком туда убежал, никому ничего не сказав, чтобы не волновались. А оттуда бы позвонил мне: "Мам, я тут за город уехал". Вот и все, он бы и меня обманул, чтоб я не дергалась», — рассказывала в беседе с aif.ru актриса.

«Ивар, очнись! Тебе не стыдно? Это же черная неблагодарность. Тебе давали работу у нас в России. Тебе здесь все двери были открыты. А теперь ты нас кроешь. Стыдоба!», — заявила Рязанова в разговоре с aif.ru.

«С ума он сошел. Я даже предположить не могу, что там с мозгом. Как можно смерти желать своей стране, да и вообще кому бы то ни было», — сказала Рязанова после этого.

Где сейчас Раиса Рязанова

«У меня 18 тысяч пенсии. Люся Зайцева получает 17 и считает, что этого хватает. А я не могу так сказать, поэтому играю в нескольких антрепризах», — делится она.

Личная жизнь Рязановой

«После потери любимых людей жить становится очень тяжело. Иногда смерть близкого человека так сильно влияет на жизнь, что просто невозможно продолжать существовать», — говорила актриса.

Связь с мошенниками

