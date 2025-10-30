Тарасовой продлили запрет определённых действий по делу о контрабанде наркотиков
Актрисе Аглае Тарасовой продлили запрет определённых действий в рамках дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Суд в Домодедово установил, что она как минимум до 24 января не сможет выходить из дома по ночам. 31-летняя Тарасова приехала на заседание самостоятельно.
Артистку задержали в начале сентября после попытки пройти таможенный контроль по прилёте из Тель-Авива. В её багаже нашли вейп с гашишным маслом. Тарасова признала свою вину.
Даже несмотря на уголовное дело, агент актрисы ведет переговоры о выступлениях Аглаи на корпоративах.
Читайте также: