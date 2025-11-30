«Рабский» патриотизм и граждане-«животные»: Геннадий Хазанов продал недвижимость в РФ на миллиард и заделался в «израильские меценаты»
Геннадий Хазанов — легенда советской и российской эстрады, чье лицо с характерной ухмылкой знакомо миллионам. Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и бессменный руководитель Московского театра эстрады долгие годы был для публики образцом патриотизма. Однако в последние годы его образ «народного любимца» дал трещину, обнажив двойную жизнь и явную неприязнь к стране, в которой он добился успеха. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От кулинарного техникума до народного артистаГеннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Его мать, Ираида Моисеевна Хазанова, была инженером и актрисой любительского народного театра, что с ранних лет привлекло Геннадия к театральному искусству. Уже с первого класса он участвовал в школьной самодеятельности, где особенно хорошо у него получались пародии на одноклассников и учителей.
Мечтая о театральном вузе, Хазанов потерпел неудачу при поступлении в несколько училищ, включая Щукинское. По легенде, сам Александр Ширвиндт посоветовал ему попробовать себя в эстрадно-цирковом училище, но и там не рассмотрели талант будущего артиста. Но Хазанов не расстроился и поступил в МИСИ им. Куйбышева. Спустя три года, в 1965 году, он все же стал студентом Государственного училища циркового и эстрадного искусства и оставил техническую специальность.
Путь Хазанова к известности был нелегким и лежал через работу конферансье в оркестре Леонида Утесова и выступления в Москонцерте. В 1974 году он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а в 1975 году телевидение показало его монолог «студента кулинарного техникума», сделав Хазанова звездой всесоюзного масштаба.
С 1997 года Хазанов — художественный руководитель Московского театра эстрады. Он также снимался в кино, среди его ярких работ «Маленький гигант большого секса», «Приказано уничтожить», «Кровавая Мэри» и «Полицейские и воры». На телевидении Геннадий Викторович был членом жюри в шоу «Один в один!» и «Точь-в-точь».
Личная жизнь Геннадия ХазановаНа фоне бурной карьеры личная жизнь Хазанова выглядит на удивление стабильной. В 1970 году Хазанов женился на Злате Эльбаум, с которой познакомился в студии «Наш дом». Несмотря на все перипетии судьбы, они остаются вместе уже более 50 лет. В 1974 году у пары родилась дочь Алиса.
Алиса Хазанова, бывшая балерина Большого театра, а ныне актриса и режиссер, живет в Европе. По последним данным, она проживает в Лондоне. В прессе часто появляется информация о ее антироссийских взглядах и участии в спектаклях, которые, по мнению некоторых псевдо-критиков, «раскрывают иностранцам глаза на страшную правду о России». После начала СВО Алиса Хазанова опубликовала серию антивоенных постов в соцсетях, открыто осудив действия российских властей. Она также назвала спецоперацию на Украине «варварством, жестокостью, предательством и обесчеловечиванием».
«Рабский патриотизм» и распродажа имуществаСтоит отметить, что антироссийские взгляды присущи всей семье Хазановых. После начала СВО Хазанов тихо отменил все концерты и уехал в Латвию якобы по состоянию здоровья. Вернулся в Россию он только в начале 2024 года, но при этом всё время продолжал числиться руководителем театра эстрады и ежемесячно получал 419 тысяч рублей.
Накануне своего возвращения Хазанов на своем канале опубликовал видео, посвященное патриотизму, где процитировал Льва Толстого:
«Патриотизм для правителей – это орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести. Патриотизм есть рабство».
Более того, он процитировал якобы слова Петра I, в которых русский народ был назван «животными», нуждающимися в «переделке в людей». Эти цитаты, представленные без контекста и критического анализа, прозвучали как прямое оскорбление миллионов россиян.
При этом он не выражал публичной поддержки СВО, а свой 80-летний юбилейный концерт планировал провести в Израиле, направив сборы на восстановление израильской больницы, а не пострадавших городов Донбасса. Важно вспомнить, что, несмотря на все государственные награды, Хазанов уже давно является гражданином Израиля. Другими словами, пути отхода у артиста подготовлены заранее.
Осенью 2025 года стало известно, что Хазанов в спешном порядке продал пять объектов элитной недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них — квартира на Арбате за 237 млн рублей, дом в Дубках за 112 млн и другие. Общая стоимость проданного имущества оценивается почти в миллиард рублей. Избавление от имущества в России невольно наводит на мысли о том, что артист собирается бессрочно покинуть страну.
На прямой вопрос об эмиграции Хазанов с кулаками набросился на репортера, а ответ так и не дал. Запись потасовки быстро разошлась по сети. Публика негодует. «Неужели трудно ответить на вопрос? Собрался уезжать, так никто не держит, только пусть должность в театре освободит», «На старости лет хочет ближе к дочери приехать? Это его право», — писали комментарии под видео.
Жизнь Геннадия Хазанова сегодняНа сегодняшний день Геннадий Хазанов, несмотря на продажу большей части имущества, не разорвал связей с Россией окончательно. Аналитики связывают его активный «исход» с политической обстановкой. Распродажа недвижимости многими расценена как стремление обезопасить активы от возможных санкций со стороны государства, которое в последнее время активно конфискует имущество у лиц, осужденных за коррупцию или причастных к «непатриотичной» деятельности.
Несмотря на то, что большую часть времени Хазанов живет за рубежом, он периодически возвращается в Россию «на заработки». Юморист продолжает занимать пост художественного руководителя Театра эстрады, а его супруга остается одним из крупных поставщиков для учреждения.
«У меня все хорошо. Чувствую себя прекрасно», — таков был лаконичный комментарий артиста после драки с журналистом.
Эта фраза как нельзя лучше характеризует его нынешнюю позицию — игнорировать острые вопросы и продолжать сидеть на двух стульях.