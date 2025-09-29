29 сентября 2025, 10:14

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска продемонстрировали значительные успехи на Харьковском направлении и в окрестностях Купянска. Это позволило им перехватить инициативу и создать условия для масштабного прорыва украинской обороны на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Купянское направление Запорожское направление Константиновское направление Покровское направление



Сумская область

Харьковская область

Купянское направление

Запорожское направление

Константиновское направление

Покровское направление