Расширение плацдарма в Волчанске и окружение ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 29 сентября
За прошедшие сутки российские войска продемонстрировали значительные успехи на Харьковском направлении и в окрестностях Купянска. Это позволило им перехватить инициативу и создать условия для масштабного прорыва украинской обороны на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Российские подразделения добились значительного успеха, продвигаясь вперёд в районах Юнаковки и Кондратовки. Они укрепились в лесополосе западнее Юнаковки и расширили присутствие в лесах возле Кондратовки, увеличив свое влияние примерно на 150 метров. На фронте вблизи Алексеевки украинские силы провели две неудачные контратаки, обе из которых были подавлены. Украинские формирования потеряли технику, включая американскую бронированную машину «Хамви» и артиллерийское орудие M777, после чего вынуждены были отступить обратно на исходные рубежи.
Харьковская область
Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 250 метров и заняли два опорных пункта ВСУ в Синельниковском лесу. Продолжается уничтожение блокированных на этой местности подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной танковой бригад ВСУ. Оставшиеся в окружении (чуть более десятка военнослужащих) начинают сдаваться в плен.
В Волчанске продолжается расширение плацдарма на левом берегу реки Волчья. На востоке города, в районе Тихого, отмечено успешное продвижение, общее продвижение армии РФ составило до 600 метров. На участке Меловое-Хатнее авиация ВКС РФ и артиллерия нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Григоровки и Никольского.
Купянское направление
На данном направлении продолжаются ожесточённые столкновения вокруг города Купянск. Противник упорно удерживает ключевые позиции в микрорайоне «Юбилейный», где развернулись интенсивные городские бои, а также опорные пункты на территории машзавода и автотранспортного колледжа. Потеря этих позиций приведёт к изоляции украинских подразделений на левом берегу реки Оскол и попаданию под огонь российской армии ключевой дороги на Харьков. Таким образом, прорыв этих линий обороны неизбежно создаст угрозу окружения украинской группировки, расположенной восточнее Оскола.
Запорожское направление
На Запорожье продолжаются активные боевые действия. Российские войска развивают наступление в районе Степногорска, в то время как ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре. Российские войска продолжают наступательные действия на участке Плавни-Приморское-Степногорск, оказывая давление на оборону противника. За минувшие сутки отмечались попытки продвижения на западных окраинах Степногорска. Со стороны ВСУ был предпринят массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов Запорожской области. По данным губернатора региона, было зафиксировано не менее семи взрывов, в связи с чем сохраняется опасность повторных ударов.
Константиновское направление
ВС РФ активно наступают на Константиновском направлении, достигнув существенных успехов и создав угрозу для окружения ключевых опорных пунктов украинской армии. Отмечено продвижение к Владимировке, закрепление севернее Шахово и формирование глубокого охвата Константиновки с северной стороны. Штурмовые действия ведутся на узлах обороны Фёдоровка-Белокузьминовка-Веролюбовка.
Юго-восточнее Клебан-Быкского водохранилища продолжаются мероприятия по ликвидации заблокированных подразделений ВСУ. Завершив освобождение Часов Яра, армия России последовательно наступает на мощнейший укрепрайон ВСУ, расположенный в районе Федоровка-Белокузьминовка-Веролюбовка. Эта позиция играет важную роль, обеспечивая контроль над транспортными путями и железной дорогой, связывающей Краматорск и Часов Яр. Овладение данным районом станет ключевым фактором для дальнейшей стабилизации обстановки и установления полного контроля над регионом.
Покровское направление
Российские силы продолжают укреплять позиции на Покровском направлении, постепенно увеличивая контролируемую территорию вокруг города Покровска. Активные боевые действия развернулись в поселке Удачное, где проходит зачистка местности. Параллельно продолжается наступательная операция в Молодецком. Сообщается также о возвращении утраченных ранее рубежей в Котлино.
Одним из ключевых моментов стала ликвидация украинских подразделений с главной вентиляционной шахты управления «Покровское» — важнейшего угледобывающего объекта Донбасса, расположенного западнее города. Это позволило существенно усложнить оборонительные возможности противника в данной зоне. На востоке района Покровска продвижение российских сил отмечено в районе Миролюбовки, где они достигли восточных границ Мирнограда. На севере успешно завершились штурмы населенных пунктов, результатом которых стал захват станции Мерцалово железнодорожниками после полного выведения врага из поселка Дорожный. Завершаются мероприятия по очистке территории Нового Шахово.