Разгром логистики ВСУ под Дружковкой, уничтожение опорников в Запорожье и успехи ВС РФ на Харьковщине: последние новости СВО на 19 октября
Российские войска продолжают наносить системные удары по военной инфраструктуре и логистике противника. Одновременно подразделения российской армии ведут активную работу по ликвидации пунктов управления дронами, опорных пунктов и маршрутов снабжения ВСУ на Краматорском, Запорожском и Харьковском направлениях, а также взятии новых рубежей в зоне проведения СВО. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 149 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областями, а также над республиками Татарстан, Удмуртия и Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныНочью Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили массированную атаку с использованием высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности. В результате были уничтожены объекты военной промышленности, места хранения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также центр обработки данных в Киеве и Киевской области.
Ликвидация пункта управления БПЛА в НиколаевкеПодразделения «Южной» группировки войск системно ликвидируют объекты беспилотной инфраструктуры противника в Краматорском районе. Военнослужащие 1102-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой бригады прошедшим днем обнаружили и поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Николаевке. Согласно данным Минобороны РФ, объект располагался в жилом доме частного сектора. Огневое поражение было нанесено с использованием боеприпасов, которые сбрасывались с FPV-дронов. Операторы беспилотников первым же боеприпасом точно попали в пролом кровли строения. Для полного уничтожения вражеского пункта применили второй сбрасываемый заряд.
Работа гаубиц Д-30 группировки «Восток»Беспилотные разведчики ВС РФ обнаружили в лесополосах Запорожской области сеть подготовленных опорных пунктов ВСУ. Противник сосредоточил в блиндажах и укрытиях личный состав, создав огневые позиции для удержания рубежей. Операторы дронов уточнили расположение укреплений и координаты целей передали расчётам 122-мм гаубиц Д-30. Артиллеристы открыли огонь по выявленным позициям. Точные попадания разрушили блиндажи и огневые точки, уничтожили живую силу ВСУ в укрытиях. Ликвидация опорных пунктов ослабила оборону противника и создала условия для дальнейшего продвижения подразделений российской армии.
Артиллерия ВС РФ накрыла опорный пункт ВСУАртиллеристы 11-го армейского корпуса группировки «Север» вместе с беспилотными подразделениями войск беспилотных систем поражают замаскированные огневые позиции, склады боеприпасов и ГСМ противника на Харьковском направлении. Минувшей ночью расчет РСЗО «Град» при выполнении огневых задач уничтожил позиции и скопления живой силы ВСУ.
Оператор разведывательного дрона обнаружил опорный пункт противника и оперативно передал данные артиллерийскому расчёту БМ-21 «Град». С учётом точных координат огонь вели с минимальной корректировкой осколочно-фугасными реактивными снарядами. Специалисты 29-го артиллерийского полка успешно уничтожили опорный пункт противника, несмотря на его удаление от линии боевого соприкосновения. Кадры объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени подтвердили уничтожение всех выявленных целей.
Огонь по логистике ВСУРасчёты беспилотников «Южной» группировки войск ежедневно наносят удары по маршрутам снабжения украинских формирований в прифронтовых населённых пунктах Славянско-Краматорской агломерации. Уничтожаются транспортные средства, задействованные в системе обеспечения подразделений ВСУ на передовой. Операторы FPV-дронов чаще всего атакуют наземные роботизированные комплексы, перевозящие грузы в интересах противника.
Дроноводы бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского Добровольческого корпуса успешно нейтрализуют безэкипажные тележки: на автодорогах в районе Дружковки уничтожены пять НРТК ВСУ. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя логистические маршруты, уничтожая военное имущество и склады, поражая пункты управления БПЛА и огневые позиции вражеской артиллерии.