19 октября 2026, 10:01

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить системные удары по военной инфраструктуре и логистике противника. Одновременно подразделения российской армии ведут активную работу по ликвидации пунктов управления дронами, опорных пунктов и маршрутов снабжения ВСУ на Краматорском, Запорожском и Харьковском направлениях, а также взятии новых рубежей в зоне проведения СВО. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация пункта управления БПЛА в Николаевке Работа гаубиц Д-30 группировки «Восток» Артиллерия ВС РФ накрыла опорный пункт ВСУ Огонь по логистике ВСУ Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация пункта управления БПЛА в Николаевке

Работа гаубиц Д-30 группировки «Восток»

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия ВС РФ накрыла опорный пункт ВСУ

Огонь по логистике ВСУ

Успехи группировки войск «Север»