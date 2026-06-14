Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА
Евраев: выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА
В целях безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
На территории субъекта РФ продолжает действовать режим беспилотной опасности. В настоящий момент подразделения Министерства обороны продолжают отражать атаку ВСУ. Движение по трассе откроют после нормализации обстановки.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал Евраев в канале мессенджера MAX.
Ранее в МИД РФ рассказали, почему безвизовый режим с Украиной продолжает действовать, но уже в одностороннем порядке.