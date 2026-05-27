Разминирование освобождённых территорий, работа кинологов и удары по пунктам управления БПЛА: последние новости СВО на 27 мая
Работа артиллерии, операторов беспилотников и саперов в зоне специальной военной операции продолжается круглосуточно, а подразделения сразу нескольких группировок ежедневно меняют позиции, ведут разведку и уничтожают цели противника. Военные сообщают о поражении пунктов управления БПЛА, укрепленных позиций и техники ВСУ, а саперы — о десятках мин-ловушек, оставленных в освобожденных населенных пунктах. Подробности — в материале «Радио 1».
Удары по пункту управления БПЛА и живой силе противника
Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА, наблюдательные пункты и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Артиллеристам приходится действовать в сложных условиях, однако подготовленные расчеты тратят лишь несколько минут с момента получения цели до выстрела. Военные используют тактику постоянной смены огневых позиций, что позволяет оперативно выполнять задачи и снижать риски.
Расчеты ежедневно обеспечивают огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений, уничтожают выявленные цели и ведут контрбатарейную борьбу. Выполнение задач продолжается в любую погоду и в круглосуточном режиме, отметили в Минобороны России.
В Запорожской области разведывательный БПЛА группировки «Восток» обнаружил передвижение живой силы украинских формирований в замаскированных опорных пунктах. По сведениям военных, противник организовал линию обороны для сдерживания наступающих штурмовых групп. После передачи координат расчетам 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» был нанесен удар с закрытых позиций.
В результате артиллерийского огня противник понес потери в живой силе и лишился возможности удерживать позиции на этом участке фронта. Корректировка огня и фиксация поражения целей велись беспилотниками с использованием штатных отечественных систем связи и управления. В группировке отметили, что действия артиллеристов позволили создать условия для продвижения штурмовых подразделений и расширения зоны контроля в Запорожской области.
Специфика работы операторов разведывательных и ударных дронов
Военнослужащие группировки войск «Север» активно используют разведывательные и ударные беспилотники. Расчеты БПЛА фиксируют и передают координаты военных объектов, позиций, блиндажей, техники и опорных пунктов ВСУ в пункты управления.
Расчет беспилотного аппарата «Орлан-10» войск беспилотных систем 44-го армейского корпуса ведет круглосуточную разведку позиций и логистических маршрутов противника. Во время мониторинга было обнаружено крупное скопление живой силы и техники ВСУ. Информация сразу поступила на командный пункт, после чего по противнику нанесли огневой удар.
Оператор полезной нагрузки комплекса «Орлан-10» с позывным «Кекс» рассказал о специфике работы:
«Командование дает ориентировочные цели, координаты для разведки. Если мы в этих координатах что-то наблюдаем, начинается взаимодействие с артиллерией и подавление сил врага».
По словам военнослужащего, ключевым преимуществом «Орлана-10» остается продолжительность полета. Аппарат способен подниматься на несколько километров и вести разведку в глубоком тылу противника на дальности до 100 километров даже с учетом работы средств радиоэлектронной борьбы. Камера высокого разрешения позволяет фиксировать движение техники на большом удалении.
Удары по дронами «Молния» по позициям ВСУ
Во время воздушной разведки линии боевого соприкосновения и ближних тылов украинских формирований операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией противника в Запорожской области. Укрытия в лесополосах были выявлены по взлетам гексакоптеров и антеннам управления.
После обнаружения целей операторы беспилотников самолетного типа «Молния» нанесли удары по позициям ВСУ. По сведениям военных, были разрушены укрытия, склады, антенны-ретрансляторы и наземные станции управления. Для разведки и поражения целей применялись беспилотные аппараты разных типов с использованием отечественных систем связи и управления.
В результате выполнения задач по противодействию беспилотной авиации противник, как утверждается в сводке военного ведомства, лишился возможности вести наблюдение и координировать действия на этом участке.
Таран в небе Херсонской области
Расчеты противодействия БПЛА подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно выявляют и уничтожают украинские беспилотники в Херсонской области.
Во время одной из операций оператор российского FPV-дрона получил задачу уничтожить разведывательный БПЛА противника, который вел наблюдение за передовыми позициями. Спустя несколько минут беспилотник вышел на цель и тараном уничтожил украинский аппарат в воздухе.
«Были сообщения, что идет в нашу сторону. Взлетели и начали осматриваться. Тут краем глаза его заметили и уже пошли на таран», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Золотой».
Кадры объективного контроля передаются на командный пункт в режиме реального времени. Военные отмечают, что бесперебойная связь обеспечивается штатными отечественными средствами и оборудованием.
«Панцирь-С» и смена позиций за секунды
ЗРПК «Панцирь-С» круглосуточно контролирует воздушное пространство в зоне ответственности группировки войск «Восток» и обеспечивает защиту критически важных объектов. Во время несения боевого дежурства расчет комплекса уничтожил беспилотный летательный аппарат противника.
Для поражения воздушных целей комплекс оснащен 12 зенитными ракетами, а также двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов. Военные подчеркивают, что вооружение комплекса позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Расчеты регулярно меняют позиции и после прибытия на новое место способны всего за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.
Разминирование освобожденных территорий и работа кинологов
Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Восток» продолжают сплошное разминирование освобожденных населенных пунктов в Запорожской области. Военные обследуют дороги, жилые дома, придомовые территории и объекты гражданской инфраструктуры.
Для минимизации риска используются современные роботизированные комплексы. Дистанционно управляемые машины с малым катковым тралом проходят по неисследованным маршрутам до выхода саперов.
«Наша боевая задача – обнаружить, идентифицировать и уничтожить все взрывоопасные предметы, которые здесь могут находиться. С целью экономии сил и сохранения личного состава мы используем наземный роботизированный комплекс. Если на участке будут противопехотные мины, растяжки, то, соответственно, это все возьмет на себя робот. Как только робот пройдет, на участок могут заходить саперы», — пояснил оператор-сапер с позывным «Глицин».
К поиску мин активно привлекаются кинологические расчеты. Минно-розыскные собаки помогают находить замаскированные взрывные устройства и мины-ловушки.
«Собака отработает вообще на все виды взрывчатых веществ и используется там, где миноискатель бесполезен. Там, где очень много металла и мусора, именно металлического мусора», — рассказал оператор-кинолог с позывным «Нос».
Местные жители также сообщают о большом количестве оставленных взрывных устройств. Мирный житель Александр Бабуцкий рассказал:
«И лепестки бросали, и колокольчики валяются. Много всего. Противопехотные мины стоят. Наверное, чтобы гражданские нарвались, военные, животные пострадали. Саперы приезжали, ходили. Один нашел прямо в квартире ТМ-ку. Была как-то установлена, чтобы в доме сработала».
Обнаруженные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, которые невозможно вывезти, уничтожаются на месте накладным зарядом. По данным военных, ежедневная работа саперов обеспечивает безопасное передвижение войск и создает условия для возвращения мирной жизни в регионе.