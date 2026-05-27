27 мая 2026, 09:06

Работа артиллерии, операторов беспилотников и саперов в зоне специальной военной операции продолжается круглосуточно, а подразделения сразу нескольких группировок ежедневно меняют позиции, ведут разведку и уничтожают цели противника. Военные сообщают о поражении пунктов управления БПЛА, укрепленных позиций и техники ВСУ, а саперы — о десятках мин-ловушек, оставленных в освобожденных населенных пунктах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Удары по пункту управления БПЛА и живой силе противника Специфика работы операторов разведывательных и ударных дронов Удары по дронами «Молния» по позициям ВСУ Таран в небе Херсонской области «Панцирь-С» и смена позиций за секунды Разминирование освобожденных территорий и работа кинологов

Удары по пункту управления БПЛА и живой силе противника

Специфика работы операторов разведывательных и ударных дронов

«Командование дает ориентировочные цели, координаты для разведки. Если мы в этих координатах что-то наблюдаем, начинается взаимодействие с артиллерией и подавление сил врага».

Удары по дронами «Молния» по позициям ВСУ

Таран в небе Херсонской области

«Были сообщения, что идет в нашу сторону. Взлетели и начали осматриваться. Тут краем глаза его заметили и уже пошли на таран», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Золотой».

«Панцирь-С» и смена позиций за секунды

Разминирование освобожденных территорий и работа кинологов

«Наша боевая задача – обнаружить, идентифицировать и уничтожить все взрывоопасные предметы, которые здесь могут находиться. С целью экономии сил и сохранения личного состава мы используем наземный роботизированный комплекс. Если на участке будут противопехотные мины, растяжки, то, соответственно, это все возьмет на себя робот. Как только робот пройдет, на участок могут заходить саперы», — пояснил оператор-сапер с позывным «Глицин».

«Собака отработает вообще на все виды взрывчатых веществ и используется там, где миноискатель бесполезен. Там, где очень много металла и мусора, именно металлического мусора», — рассказал оператор-кинолог с позывным «Нос».

«И лепестки бросали, и колокольчики валяются. Много всего. Противопехотные мины стоят. Наверное, чтобы гражданские нарвались, военные, животные пострадали. Саперы приезжали, ходили. Один нашел прямо в квартире ТМ-ку. Была как-то установлена, чтобы в доме сработала».