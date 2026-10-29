Разминирование территорий ДНР, удар по укреплённым позициям ВСУ и десятки сбитых дронов: последние новости СВО
Освобожденные территории ДНР остаются опасными из-за мин, растяжек и боеприпасов, оставленных отступающими украинскими формированиями. Тем временем на Днепропетровском направлении российские подразделения сообщают об уничтожении опорных пунктов, пунктов управления беспилотниками и техники противника. Как работают саперы, артиллеристы и операторы БПЛА и с какими угрозами им приходится сталкиваться, — в материале «Радио 1».
Работа по разминированию территорий в ДНР
Инженерные подразделения группировки войск «Восток» продолжают разминирование освобожденных территорий Донецкой Народной Республики. Военнослужащие обследуют жилые дома, частный сектор, сельскохозяйственные угодья и дороги, выявляя и уничтожая взрывоопасные предметы. Среди обнаруженных угроз — мины, гранаты на растяжках, неразорвавшиеся боеприпасы и другие средства поражения, оставленные украинскими формированиями.
Особое внимание саперы уделяют маршрутам передвижения техники. Вдоль дорог могут находиться замаскированные боеприпасы и так называемые «дроны-ждуны», рассчитанные на появление цели в зоне поражения.
Командир саперного взвода с позывным «Глеб» рассказал о находках, сделанных во время обследования домов и прилегающих участков:
«Сейчас обнаружили, по всей видимости, брошенную противотанковую мину ТМ-62 без взрывателя. Также нашли МОН-50, она была установлена у входа и направлена на вход. Внутри самого дома обнаружили еще несколько растяжек, а во дворе лежал боеприпас для сброса с БПЛА. В домах такое встречается часто – растяжки, гранаты Ф-1, РГД, установленные отступающим противником. Поэтому двигаемся медленно, осторожно и аккуратно. Работы впереди еще много. Отдельная история – «дроны-ждуны». Обычно их размещают вдоль дорог в ожидании проходящей техники. Кроме того, боеприпасы могут находиться под досками, шифером и другими предметами. Причем сработка может произойти не при первом проходе человека, а при следующем, когда он по-другому наступит или сдвинет предмет».
Как отмечает военнослужащий, взрывные устройства могут размещаться в самых неожиданных местах. Боеприпасы находили внутри холодильников, под досками и шифером, а также в дверных проемах, поэтому проверке подлежит каждое помещение и каждый участок территории.
Скорость работы зависит от количества обнаруженных взрывоопасных предметов. На сельскохозяйственных территориях за день удается обследовать до нескольких гектаров. В жилой застройке результаты значительно различаются: иногда саперы проверяют несколько домов за смену, а на обследование одного сильно заминированного здания может уйти полдня.
Операторы БПЛА выявили укрепленные позиции под Днепропетровском
На Днепропетровском направлении операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили разветвленную систему позиций ВСУ в лесополосах. Под прикрытием растительности противник оборудовал опорные пункты, наблюдательные посты, блиндажи и укрытия, а также места размещения личного состава.
После уточнения координат выявленных объектов к работе приступили расчеты ударных БПЛА. Они нанесли серию ударов по обнаруженной инфраструктуре, последовательно поражая наблюдательные посты, места сосредоточения военнослужащих и укрепленные позиции в глубине лесополос.
По представленным данным Минобороны РФ, беспилотники заходили непосредственно в блиндажи и оборудованные укрытия, поражая находившуюся внутри живую силу. Отдельными ударами были уничтожены места размещения резервов и позиции, с которых противник вел наблюдение за передовыми районами.
В результате серии атак, как сообщается, были уничтожены опорные пункты, наблюдательные посты, укрытия и живая сила ВСУ. Поражение нескольких элементов обороны одновременно нарушило систему наблюдения и лишило украинские подразделения части подготовленных позиций.
«Гиацинт-Б» против пунктов управления беспилотниками
Еще одним направлением работы группировки войск «Восток» стало поражение объектов, обеспечивающих управление беспилотной авиацией противника. Во время воздушной разведки военнослужащие обнаружили несколько позиций ВСУ, предназначенных для работы операторов БПЛА.
Рядом с укрытиями находились выносные антенны, ретрансляторы и средства связи, необходимые для управления беспилотниками. После определения координат целей информацию передали артиллерийским расчетам буксируемых пушек «Гиацинт-Б».
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Артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным объектам. В результате огневого поражения были уничтожены пункты управления беспилотниками, антенно-мачтовое оборудование, средства связи и укрытия операторов. Попадания вызвали возгорание оборудования и детонацию боеприпасов, находившихся на позициях.
Уничтожение пунктов управления и ретрансляторов нарушило работу беспилотных систем противника на этом участке. Украинские подразделения лишились части средств воздушной разведки и управления ударными БПЛА.
Десятки сбитых дронов за неделю: работа расчетов-перехватчиков
На Днепропетровском направлении действуют и расчеты дронов-перехватчиков группировки войск «Центр». Военнослужащие Поволжского соединения специального назначения ежедневно уничтожают ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ в зоне своей ответственности.
По имеющимся данным российского оборонного ведомства, за неделю расчеты сбили десятки вражеских дронов. Среди них названы аппараты «Хорнет», «Карма», «Юпитер» и «PD-2».
Работа перехватчиков организована во взаимодействии с расчетами радиолокационных станций и постами воздушного наблюдения. Получив информацию о приближении беспилотника, операторы выдвигаются в район обнаружения, визуально определяют цель и пытаются уничтожить ее до того, как она достигнет намеченного объекта.
Совместные действия расчетов, дежурных сил противовоздушной обороны и подразделений противодействия БПЛА направлены на защиту военных позиций и логистических маршрутов от воздушных атак. В группировке «Центр» считают эту работу одним из факторов, обеспечивающих поддержку наступательных действий на Днепропетровском направлении.
Удар по пунктам управления FPV-дронами
Еще один эпизод связан с работой расчета разведывательного беспилотника «КВО» подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр». Во время воздушной разведки операторы обнаружили в лесном массиве более пяти пунктов управления беспилотниками квадрокоптерного типа, используемых украинскими формированиями.
После анализа полученных данных специалисты установили координаты замаскированных позиций ВСУ. Затем разведывательный расчет продолжил наблюдение за выявленными объектами, фиксируя происходящее в режиме реального времени и передавая информацию на пункты управления.
Для поражения обнаруженных целей применили авиацию с использованием авиабомб ФАБ-500. Операторы беспилотных систем наблюдали за результатами боевого применения боеприпасов и передавали соответствующие данные. По сообщению военных, в результате взаимодействия подразделений пункты управления БПЛА противника были уничтожены.
Такая схема работы позволяет сочетать воздушную разведку с нанесением ударов по объектам в тылу и глубине обороны противника. В группировке войск «Центр» отмечают, что действия операторов беспилотных систем создают условия для продвижения штурмовых подразделений на Днепропетровском направлении.
Разведка и поражение целей в районе Днепропетровска
Расчеты 78-го отдельного полка беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» также выполняют задачи по разведке и поражению целей на Днепропетровском направлении.
Во время воздушной разведки операторы обнаружили автомобиль, два наземных робототехнических комплекса и трех военнослужащих ВСУ. По представленным данным, все выявленные цели были уничтожены. В результате удалось сорвать ротацию формирований противника на линии боевого соприкосновения.
Расчеты полка работают круглосуточно, обеспечивая разведку, огневое поражение и поддержку штурмовых подразделений. В их задачи входит своевременное выявление целей и передача информации, необходимой для принятия решений на поле боя.
Слаженность действий операторов беспилотных систем позволяет выполнять задачи по обнаружению и уничтожению техники и живой силы противника. В сообщении подразделения подчеркивается, что эта работа способствует продвижению войск группировки «Центр» на Днепропетровском направлении специальной военной операции.
Гаубицы Д-30 поддерживают штурмовые группы
Огневую поддержку подразделениям, действующим на Днепропетровском направлении, оказывает расчет буксируемой гаубицы Д-30 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
Артиллеристы применяют 122-мм снаряды для поражения пунктов управления беспилотниками, огневых точек и живой силы противника. Кроме того, расчеты выполняют задачи по срыву попыток ротации украинских формирований на линии боевого соприкосновения.
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Работа ведется совместно с операторами беспилотных систем и штурмовыми подразделениями. После получения координат цели артиллеристы выдвигаются на огневую позицию, наводят орудие и наносят удар. Огонь ведется с закрытых позиций по объектам в глубине обороны и на переднем крае.
Для повышения точности стрельбы используются разведывательные беспилотники. Они позволяют корректировать огонь в режиме реального времени, благодаря чему артиллеристы могут поражать выявленные объекты минимальным количеством снарядов.
После выполнения задачи расчет маскирует орудие, затрудняя его обнаружение противником и снижая риск ответного огневого воздействия. Взаимодействие артиллеристов, операторов БПЛА и штурмовых групп обеспечивает своевременную поддержку подразделений на передовых рубежах.