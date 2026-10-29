29 октября 2026, 08:56

Фото: iStock/NazariyKarkhut

Освобожденные территории ДНР остаются опасными из-за мин, растяжек и боеприпасов, оставленных отступающими украинскими формированиями. Тем временем на Днепропетровском направлении российские подразделения сообщают об уничтожении опорных пунктов, пунктов управления беспилотниками и техники противника. Как работают саперы, артиллеристы и операторы БПЛА и с какими угрозами им приходится сталкиваться, — в материале «Радио 1».





Содержание Работа по разминированию территорий в ДНР Операторы БПЛА выявили укрепленные позиции под Днепропетровском «Гиацинт-Б» против пунктов управления беспилотниками Десятки сбитых дронов за неделю: работа расчетов-перехватчиков Удар по пунктам управления FPV-дронами Разведка и поражение целей в районе Днепропетровска Гаубицы Д-30 поддерживают штурмовые группы

Работа по разминированию территорий в ДНР

«Сейчас обнаружили, по всей видимости, брошенную противотанковую мину ТМ-62 без взрывателя. Также нашли МОН-50, она была установлена у входа и направлена на вход. Внутри самого дома обнаружили еще несколько растяжек, а во дворе лежал боеприпас для сброса с БПЛА. В домах такое встречается часто – растяжки, гранаты Ф-1, РГД, установленные отступающим противником. Поэтому двигаемся медленно, осторожно и аккуратно. Работы впереди еще много. Отдельная история – «дроны-ждуны». Обычно их размещают вдоль дорог в ожидании проходящей техники. Кроме того, боеприпасы могут находиться под досками, шифером и другими предметами. Причем сработка может произойти не при первом проходе человека, а при следующем, когда он по-другому наступит или сдвинет предмет».

Фото: iStock/Neznam

Операторы БПЛА выявили укрепленные позиции под Днепропетровском

«Гиацинт-Б» против пунктов управления беспилотниками

Украинские дроны попытались ударить по Москве

Десятки сбитых дронов за неделю: работа расчетов-перехватчиков

Фото: iStock/bbsferrari

Удар по пунктам управления FPV-дронами

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Разведка и поражение целей в районе Днепропетровска

Гаубицы Д-30 поддерживают штурмовые группы