Родила троих детей и пережила семейную трагедию: жизнь певицы Юты за пределами сцены. Как она относится к СВО?
20 июня день рождения отмечает российская певица, композитор, теле- и радиоведущая Юта. Заслуженная артистка Российской Федерации и Чеченской Республики известна как основательница и бессменная вокалистка группы «Юта», а также как автор многочисленных песен и саундтреков к популярным фильмам и сериалам. В 2012 году исполнительница начала сольную карьеру. Подробнее о ее жизни, карьере, отношении к СВО и трагедии, которую пережила певица — в материале «Радио 1».
Биография Юты: детство и обучение музыкеБудущая певица родилась 20 июня 1979 года в Свердловске, который сегодня носит название Екатеринбург. При рождении она получила имя Анна Владимировна Семина. Музыка сопровождала девочку с ранних лет. Ее мать профессионально занималась оперным искусством, поэтому классические произведения постоянно звучали дома и стали неотъемлемой частью детства будущей артистки.
Родители рано заметили музыкальные способности дочери и отдали ее в музыкальную школу по классу флейты. После завершения обучения Анна решила освоить еще один инструмент и в возрасте 11 лет начала заниматься фортепиано. Помимо музыки, девочка посещала бассейн и занималась художественной гимнастикой. Однако со временем творческие интересы окончательно взяли верх над спортивными увлечениями.
После школы Анна поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных, где продолжила совершенствовать навыки игры на фортепиано. Абитуриентка смогла поступить в престижное учебное заведение, не имея при этом полного профильного образования по классу фортепиано. Родственники сомневались, что ей удастся добиться серьезных успехов в этом направлении, однако девушка проявила редкое упорство. В результате она окончила Гнесинское училище с отличием.
После завершения обучения исполнительница сосредоточилась на джазовом вокале. Осваивать новое направление она начала еще на третьем курсе учебного заведения.
Как появилась группа «Юта»Серьезное влияние на дальнейшую творческую судьбу артистки оказало знакомство с музыкантами группы «Апрельский марш». В молодости Анна создала собственный коллектив, для которого самостоятельно сочиняла песни, писала музыку и занималась аранжировками. В качестве творческого псевдонима певица выбрала имя Юта. В переводе с японского языка оно означает «песня» или «мелодия». Такое же название получил и музыкальный коллектив.
Дебютная пластинка группы под названием «Легко и даже изящно» увидела свет в 2001 году. После ее выхода за артисткой закрепился образ исполнительницы в стиле панк-гранж. Многие музыкальные критики называли Юту одной из первых представительниц российского панк-гранжа.
Уже через год певица представила второй студийный альбом «Хмель и солод». Эта работа заметно отличалась от предыдущей более легким и мелодичным звучанием. Композиции «Падать» и «Хмель и солод» быстро попали в эфиры крупнейших радиостанций страны.
Благодаря растущей популярности исполнительница получила приглашение выступить на рок-фестивале «Нашествие».
Карьера Юты в кино и создание знаменитых саундтрековНовый этап творческой биографии певицы начался в середине 2000-х годов. Юта активно занялась написанием музыки для кино и телевидения. За годы работы она создала песни и музыкальное сопровождение более чем для сорока фильмов и сериалов.
Особую популярность ей принесла работа над телесериалом «Солдаты». Именно тогда зрители впервые услышали композиции «Юность в сапогах» и «Жили-были», которые быстро стали народными хитами. В тот же период композитор работала над музыкальным оформлением сериалов «Студенты», «Кадетство» и «Метод Лавровой».
Постепенно творческий стиль исполнительницы менялся. Если в начале карьеры она тяготела к жесткому року и панк-гранжу, то позднее в ее музыке появились элементы романса, эстрадной песни и фолка.
Одним из главных подтверждений этого стала композиция «Любимый мой», прозвучавшая в сериале «Пока станица спит». Песня получила огромную популярность, возглавила музыкальные чарты и принесла исполнительнице премию «Золотой граммофон». К тому моменту дискография Юты уже насчитывала более десяти студийных альбомов.
Почему группа «Юта» распаласьВ 2009 году артистка объявила о завершении истории группы «Юта». Спустя три года после продолжительного творческого перерыва певица сообщила о начале сольной карьеры. На некоторое время она взяла псевдоним Анна Герцен, однако новое имя не получило отклика среди слушателей, поэтому вскоре исполнительница вернулась к привычному сценическому имени.
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Даже после перехода к сольному формату Юта продолжила активно работать в киноиндустрии. В этот период появились новые музыкальные работы для проектов «Метод Лавровой» и «Мужская женская игра». Композиция «Любимый мой», написанная для мелодрамы «Пока станица спит», принесла певице очередной крупный успех и статус лауреата премии «Золотой граммофон».
После начала сольного этапа творчества артистка получила полную свободу в принятии музыкальных и продюсерских решений. Альбомы «Кстати», «Мои родные» и «В глубине твоего сердца» продемонстрировали слушателям более личную сторону исполнительницы. В этих работах появились глубокие размышления о семье, любви, судьбе и жизненных испытаниях.
Отношение Юты к СВОПевица неоднократно публично высказывала поддержку специальной военной операции. Артистка регулярно посещает военные госпитали и районы проведения боевых действий, где выступает перед российскими военнослужащими. Значительную часть своего творчества она посвятила военной и патриотической тематике. Кроме того, певица принимала участие в телевизионных проектах патриотической направленности на федеральных каналах.
В репертуаре исполнительницы появились композиции, посвященные российским военнослужащим и событиям специальной военной операции. Среди них — песни «За Россию», «Струна» и другие произведения, которые, по словам артистки и самих военных, помогают поддерживать моральный дух бойцов.
Юта также объясняла причины своей гражданской позиции. По словам певицы, она считает важным выразить благодарность государству за возможности, которые она получила в течение жизни.
«Я в самом начале СВО объяснила людям, что мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно. Дети мои тоже получили огромное количество благ от государства, поэтому если вот это все сложить и посмотреть, сколько же я получила от страны, будут миллионы», — говорила артистка.Исполнительница также подчеркивала, что поездки на Донбасс требуют серьезных финансовых затрат и оказываются тяжелыми в эмоциональном плане. При этом певица отмечала, что не готова покинуть страну в сложный период, как поступили некоторые представители российского шоу-бизнеса.
Личная жизнь Юты: муж Олег Осипов и история любвиРоман с кинопродюсером Олегом Осиповым начался в 2004 году. Спустя два года отношений пара зарегистрировала брак, а артистка взяла фамилию супруга. В 2007 году в семье появился сын Анатолий. Через три года Юта родила дочерей-близнецов Екатерину и Марию.
Сегодня Анатолий получает инженерное образование, однако серьезно увлекается музыкой. По словам матери, еще в семилетнем возрасте он самостоятельно сочинил свою первую музыкальную пьесу. Артистка отмечает, что сын во многом напоминает отца и обладает ярко выраженным математическим складом ума.
Дочери, по словам певицы, проявляют творческие способности и прекрасно рисуют.
«Шоу-бизнес в нашей стране претерпевает изменения, и к моменту начала самостоятельной жизни моих детей я не исключаю, что они могут там себя реализовать. Чем смогу — помогу», — рассказывала исполнительница.
От чего умер муж Юты
Тяжелое испытание пришло в семью, когда младшим детям исполнился всего год. В 2011 году Олег Осипов скоропостижно скончался. Причиной смерти стал кардиосклероз. Ранее врачи диагностировали у продюсера инфаркт. Певица вспоминала, что болезнь развивалась стремительно и буквально за несколько месяцев полностью изменила состояние мужа.
«Врачи сказали, что это сердце. Олегу было очень плохо. В то утро мы собирались покататься на лодке. Он проснулся чуть раньше меня и ушел в ванну. Больше из нее не вышел. Вспоминаю эти события и не могу поверить, что такое могло произойти», — рассказывала артистка.Пережить трагедию певице помогли родители и дети. Позднее она признавалась, что после смерти супруга долго восстанавливалась эмоционально.
«Мне казалось тогда, что я веду себя адекватно. Но друзья иногда рассказывают, мол, я была тяжела. Самое главное, я понимаю, что Господь дает по силам. Это испытание мне дано было пройти, чтобы понять что-то. Произошла большая трагедия, но жизнь не заканчивается на этом, ведь у меня трое детей. Теперь понимаю, почему Бог дал мне троих детей — чтобы выстоять», — делилась певица.Она добавила, что все эти годы она незримо чувствует поддержку погибшего мужа и только этим может объяснить то, что вообще выжила. Певица подчеркнула, что ее опорой и тылом стали родители, а отец помог решить крайне неприятный вопрос с наследством.
Есть ли у Юты новый избранник
После смерти мужа артистка больше не вступала в брак. Юта объясняет это не только высокой занятостью, но и переосмыслением жизненных ценностей. По словам исполнительницы, она давно перестала специально искать отношения.
Юта признается, что ей не хватает времени на поиск второй половины, так как сейчас в ее жизни преобладает карьера. Певица поняла: когда появится тот самый человек, он сам найдет ее, поэтому искать его не нужно. Кроме того, она отмечает, что привычка жить одной затягивает.
В одном из интервью певицу спросили напрямую, есть ли рядом с ней мужчина. Отвечая на вопрос, она призналась, что пережила очень сложный опыт отношений и не хочет вновь проходить через тяжелые эмоциональные потрясения.
«Я знаю, что такое тяжелейший кризис отношений. Знаю, как долго приходится собирать себя по частям после того, как полностью растворился в любви. Сейчас нет никакого желания проходить через это снова. Дети однажды довольно прозрачно намекнули мне, что не хотят видеть рядом со мной чужого мужчину. Именно чужого. А найти по-настоящему своего человека иногда оказывается задачей всей жизни. Но цель уже близко. Я ее вижу. Точнее, его вижу», — рассказывала Юта.