19 июня 2026, 14:23

Певица Юта (фото: Instagram* / uta_official)

20 июня день рождения отмечает российская певица, композитор, теле- и радиоведущая Юта. Заслуженная артистка Российской Федерации и Чеченской Республики известна как основательница и бессменная вокалистка группы «Юта», а также как автор многочисленных песен и саундтреков к популярным фильмам и сериалам. В 2012 году исполнительница начала сольную карьеру. Подробнее о ее жизни, карьере, отношении к СВО и трагедии, которую пережила певица — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юты: детство и обучение музыке Как появилась группа «Юта» Карьера Юты в кино и создание знаменитых саундтреков Почему группа «Юта» распалась Отношение Юты к СВО Личная жизнь Юты: муж Олег Осипов и история любви Певица Юта сегодня

Биография Юты: детство и обучение музыке

Певица Юта (фото: Instagram* / uta_official)

Как появилась группа «Юта»

Певица Юта (фото: Instagram* / uta_official)

Карьера Юты в кино и создание знаменитых саундтреков

Певица Юта (фото: Instagram* / uta_official)

Почему группа «Юта» распалась

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Отношение Юты к СВО

Певица Юта (фото: Instagram* / uta_official)

«Я в самом начале СВО объяснила людям, что мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно. Дети мои тоже получили огромное количество благ от государства, поэтому если вот это все сложить и посмотреть, сколько же я получила от страны, будут миллионы», — говорила артистка.

Личная жизнь Юты: муж Олег Осипов и история любви

Певица Юта с дочками (фото: Instagram* / uta_official)

«Шоу-бизнес в нашей стране претерпевает изменения, и к моменту начала самостоятельной жизни моих детей я не исключаю, что они могут там себя реализовать. Чем смогу — помогу», — рассказывала исполнительница.

От чего умер муж Юты

«Врачи сказали, что это сердце. Олегу было очень плохо. В то утро мы собирались покататься на лодке. Он проснулся чуть раньше меня и ушел в ванну. Больше из нее не вышел. Вспоминаю эти события и не могу поверить, что такое могло произойти», — рассказывала артистка.

Дети певицы Юты (фото: Instagram* / uta_official)

«Мне казалось тогда, что я веду себя адекватно. Но друзья иногда рассказывают, мол, я была тяжела. Самое главное, я понимаю, что Господь дает по силам. Это испытание мне дано было пройти, чтобы понять что-то. Произошла большая трагедия, но жизнь не заканчивается на этом, ведь у меня трое детей. Теперь понимаю, почему Бог дал мне троих детей — чтобы выстоять», — делилась певица.

Есть ли у Юты новый избранник

Певица Юта (фото: Instagram* / uta_official)

«Я знаю, что такое тяжелейший кризис отношений. Знаю, как долго приходится собирать себя по частям после того, как полностью растворился в любви. Сейчас нет никакого желания проходить через это снова. Дети однажды довольно прозрачно намекнули мне, что не хотят видеть рядом со мной чужого мужчину. Именно чужого. А найти по-настоящему своего человека иногда оказывается задачей всей жизни. Но цель уже близко. Я ее вижу. Точнее, его вижу», — рассказывала Юта.

Певица Юта сегодня