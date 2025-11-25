Шокирующие секс-видео, статус изгоя и провал в Голливуде: как звезда Алексея Панина* пала на дно американской обслуги?
Алексей Панин* — имя, которое в 2000-х годах было синонимом талантливого и востребованного актера, а в 2010-х стало ассоциироваться с бесконечными скандалами, дебошами и саморазрушением. Звезда фильмов «Звезда» и «Жмурки» преднамеренно свернул с пути успеха, променяв блеск софитов на скандальные заголовки, статус иноагента и, в конечном итоге, на жизнь курьера в США. Подробности — в материале «Радио 1».
Яркий взлет карьерыПуть Панина* в кино был стремительным. Еще являясь студентом ГИТИСа (который он так и не окончил, будучи отчисленным), он дебютировал в картине Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья». Настоящая слава пришла к нему после роли сержанта Мамочкина в военной драме «Звезда» (2002), за которую он получил Государственную премию РФ. Народную любовь актеру принесла роль в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки» (2005), где он сыграл вместе с Дмитрием Дюжевым. Однако с начала 2010-х годов его кинокарьера пошла на спад, уступив место скандальной славе.
Хроника падения Панина*В 2011 году в придорожном кафе под Москвой Панин* избил продавщицу, отказавшуюся продать ему воду без очереди, а затем швырнул бутылку в поклонницу, просившую автограф, нанеся ей травму головы. Тогда общественность была шокирована выходкой звезды, но даже представить не могла, что это только начало.
А уже в 2013 году пьяные скандалы с погромами в исполнении Панина*стали привычными. За тот год он устроил дебош в баре гостиницы в Туапсе, разгромил ресторан в Вязниках, а в Белогорске в состоянии алкогольного опьянения разнес номер в гостинице и бегал по коридорам полностью голым. Шумиха по поводу «перфоманса» в гостинице едва успела улечься, как артист подлил масла в огонь, объявив о своей бисексуальности** в эфире программы «Человек-невидимка». Позже актёр признался в эфире шоу «Детектор лжи», что участвовал в оргии с 80 людьми.
Спустя два года стало очевидно, что Панин* способен на более серьёзные нарушения закона. После болезненного развода с женой Юлией Юдинцевой актер в течение нескольких лет вступал в конфликты за право воспитывать дочь Анну. В декабре 2015 года он силой отобрал девочку у матери, что привело к их объявлению в розыск. Позже он вернул дочь, но затем снова забрал ее. В другой раз он в течение четырех суток осаждал здание вокзала в Петергофе, требуя встречи с ребенком, после чего устроил погоню за полицейским кортежем, перекрыл проезд к отделу полиции и был арестован на 10 суток.
В 2016 году общественность снова была шокирована Паниным*. На сей раз скандал разразился вокруг секс-видео с участием собаки*** и человека, очень похожего на актёра. Спустя время Панин* в интервью заверял публику, что он в подобных видео не снимается, но дополнил высказывание откровением о том, что свою сексуальность он ничем не ограничивает и никогда не отказывается от экспериментов.
«Не с собаками пока ещё. Я, может быть, дойду до этого», — подытожил артист.
Статус изгоя и иноагентаСо временем высказывания Алексея Панина* приобрели политическую окраску и он стал позволять себе резкие и провокационные заявления в публичном пространстве, которые и стали причиной применения к нему правовых мер. Так поводом для возбуждения уголовного дела и последующего объявления в розыск стал его комментарий «испытывал радость» по поводу взрыва на Крымском мосту. Следствие посчитало, что Панин* оправдал эту атаку. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).
Позже, уже будучи в эмиграции, артист позволял себе в соцсетях резкие высказывания о России. В частности, он заявлял:
«Я каждый день радуюсь, когда в гроб Российскому государству вбивают последний гвоздь. Этого г… не будет больше на планете. Г… под названием Россия».
Он также выражал сомнения в победе советского народа в Великой Отечественной войне. В одном из интервью актер заявил: «Простите меня, украинцы, за то, что я — русский», что вызвало широкий общественный резонанс.
В феврале 2024 года Панин* был заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма. Позже, в мае 2024 года, Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. В сентябре 2024 года суд заочно приговорил его к 6 годам колонии общего режима. Также он был признан иноагентом.
Жизнь в эмиграцииПосле отъезда из России Алексей Панин* сменил несколько стран и пытался строить жизнь и карьеру за границей. Но Европа приняла его не слишком радушно, и после жизни в Испании в 2023 году он отправился в «толерантную» Америку с целью «покорения Голливуда». В США актер пытается организовать театральные постановки. В июне 2024 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера его спектакля «Скамейка». Однако его творческие проекты столкнулись с трудностями. Так, в мае 2025 года ему пришлось извиняться перед зрителями за срыв другого спектакля в США и просить поклонников бесплатно отмечаться на сайте, чтобы понять, есть ли интерес к его новому показу в Филадельфии.
Но интерес, если и есть, то совсем у ограниченного круга лиц. Поэтому артист испытывает серьезные сложности с финансами. К августу 2025 года деньги, заработанные в России, закончились окончательно, и ему пришлось устроиться на работу в службу доставки еды. Сам актер пытается подать это как ценный жизненный опыт, заявляя:
«Что мы будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта?».
И уж точно, в случае с Паниным*, рассказать ему будет о чем, но вот захотят ли его слушать — это совсем другой вопрос.
*** Жестокое обращение с животными запрещено в России в соответствии со статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации