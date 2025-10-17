Штурм Дроновки, бои в Сумском приграничье, удар по ВСУ «Кинжалами»: последние новости СВО на 17 октября
Российская армия запустила «стальные клещи» на Донбассе: гарнизон ВСУ в Покровске оказался в оперативном окружении после стремительного прорыва ВС РФ через железнодорожный узел. Параллельно успешно развивается наступление под Угледаром и на Харьковском направлении, где штурмовые группы вгрызаются в оборону противника, занимая новые рубежи. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское направление: тактическое окружение гарнизона ВСУКлючевым узлом сопротивления на Донецком участке фронта остается город Покровск. Российские вооруженные силы проводят комплексную операцию, целью которой является окружение и расчленение группировки противника. Основной удар наносился вдоль железнодорожной линии через здание вокзала, что позволило штурмовым подразделениям закрепиться на восточных окраинах города.
ВС РФ установили контроль над микрорайонами Шахтёрский и Лазурный. В результате этих действий южная часть покровского гарнизона ВСУ оказалась в оперативном окружении, отрезанной от основных сил.
Параллельно развивается наступление в районе Мирнограда. Существует высокая вероятность, что российские подразделения предпримут маневр через Гришино с целью соединения с частями, штурмующими населенный пункт Родинское. Активные боевые действия также продолжаются у Шахово, где российские силы наступают со сторон Владимировки и Полтавки.
Угледарское направление: прорыв обороны и форсирование водной преградыНа этом участке фронта российские войска достигли значительного тактического успеха. В восточной части населенного пункта Полтавка зафиксировано продвижение на глубину до 800 метров вдоль реки Янчур, где заняты новые рубежи в пределах жилой застройки. Поступают сообщения, что отдельные штурмовые группы уже приступили к форсированию реки Янчур. Кроме того, подтверждается продвижение в районе Охотничьего и вход российских подразделений в Новониколаевку. Севернее Вербового ВС РФ улучшили свои позиции, продвинувшись в сторону Вишневого.
Северское направление: штурм ключевых опорных пунктовПродолжается штурм села Дроновка, освобождение которого создаст предпосылки для развития наступления на Платоновку и Закотное. В районе Ямполя боевые действия сместились в южную часть населенного пункта, где российские подразделения вытесняют противника. Эти наступательные действия направлены на системное нарушение логистических маршрутов северской группировки ВСУ.
На Константиновском участке фронта сохраняется напряженная обстановка в Плещеевке, где идут упорные бои.
Харьковское направление: наступление под Купянском и ЛиманомНа Купянском направлении продолжается методичный штурм городской застройки. Российская армия осуществляет охват укрепленных позиций ВСУ с флангов. На Краснолиманском направлении активные бои идут за населенные пункты Дробышево и Новосёловку. Российским подразделениям удалось закрепиться в северной части Дробышево. Продолжается сражение за село Ставки, взятие которого позволит создать обширный плацдарм для охвата Лимана с севера и северо-запада. Штурмовые группы заблокировали дорогу снабжения противника, ведущую к Ставкам, однако ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь предотвратить полное перерезание своих логистических маршрутов.
Южное направление: стабильно-напряженная обстановкаНа Херсонском и Запорожском направлениях линия боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела, сохраняется стабильно-напряженная обстановка. Продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы и атаки дронов через реку Днепр. В Запорожской области тяжелые бои идут в районе Приморского и Степногорска.
Сумское направление: бои в приграничьеВ Сумской области продолжаются боевые действия у населенных пунктов Алексеевка и Кондратовка, где также зафиксировано незначительное продвижение российских сил. Противник перебрасывает резервы в район Юнаковки для усиления своей обороны.
Удар по объектам ВСУЗа истекшие сутки российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 278 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Вооруженные Силы России нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам Украины в тылу. Сообщается о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях, что привело к масштабным возгораниям. Минобороны РФ подтвердило уничтожение радиолокационной станции и пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того, высокоточным ударом ракеты «Искандер» поражен один из полигонов ВСУ. Впервые авиационная бомба ФАБ была применена по цели в Николаеве, на удалении примерно 60 км от линии фронта.
Тем временем ВСУ продолжают атаковать приграничные российские регионы. В Белгородской области атакован объект инфраструктуры, что привело к перебоям в электроснабжении.