02 июля 2026, 15:40

Певец Родион Газманов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Сорванная помолвка, альбом-посвящение бывшей невесте и политическая карьера — таким неожиданным оказался поворот в судьбе Родиона Газманова. «Радио 1» расскажет, почему некогда успешный финансист вернулся на сцену, как обустроил дом мечты на 430 квадратах и что на самом деле связывает его с SHAMANом.





Содержание Чем известен Родион Газманов Личная жизнь Родиона Газманова: неудачный роман и сорванная помолвка Конфликт между Газмановым и певцом SHAMAN Высказывание о Галкине** Как сейчас живет Родион Газманов

Чем известен Родион Газманов

Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / @rodder13)

Личная жизнь Родиона Газманова: неудачный роман и сорванная помолвка

«Назначил дату, а потом все куда-то полетело не в ту сторону. Узнал, что кольцо можно сдать. Когда покупал и сдавал кольцо, меня напоили шампанским. Сказали: "Приходите еще, мы знаем, что вы вернетесь"», —вспоминал артист.

Родион Газманов и Лиза Арзамасова (фото: Instagram* / rodder13)

Конфликт между Газмановым и певцом SHAMAN

«Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?» — написал Газманов-младший.

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«Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал музыкант в соцсетях.

Высказывание о Галкине**

«Эти люди для меня — нерукопожатные, — жестко высказался вокалист. — Страна тебя вырастила, дала образование, сделала человеком, а ты за деньги обливаешь ее грязью».

Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)

Как сейчас живет Родион Газманов

«Сложность выступления в образе Сюткина, наверное, заключалась в том, чтобы не петь своим голосом. Потому что прежде чем проникаться образ другого артиста, нужно, так сказать, потерять себя, отказаться от себя, закрыть себя внутри. Здесь нужно не петь как Родион Газманов, а попробовать петь как Валерий Сюткин. И, конечно, долгие репетиции, шесть часов на пластическом гриме — это моменты, которые в какой-то степени привычные, но не самые комфортные», — рассказал музыкант в беседе со «СтарХитом».

Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)

«Дом строил я, причем каждый этап работ начинал сам. То есть работал с бригадой. Для меня этот дом был своеобразной дипломной работой для самого себя, потому что проект разрабатывался под моим руководством. Все инженерные сети, моменты, касающиеся удобства, прошли через меня», — сказал музыкант.

«Я понял, что лишних комнат здесь нет. У меня есть гараж, студия. Здесь есть гостевые спальни, гостиная, постирочная. Есть комната, которую я вам не покажу. Ко мне в гости приезжает мама — это бывает нечасто, но бывает — это ее персональная комната. Мама живет в Калининграде, но приезжает меня воспитывать», — поделился певец.