Скандал с SHAMANом, пренебрежение Галкиным** и роман с Арзамасовой: как сейчас живет сын Олега Газманова Родион
Сорванная помолвка, альбом-посвящение бывшей невесте и политическая карьера — таким неожиданным оказался поворот в судьбе Родиона Газманова. «Радио 1» расскажет, почему некогда успешный финансист вернулся на сцену, как обустроил дом мечты на 430 квадратах и что на самом деле связывает его с SHAMANом.
Чем известен Родион ГазмановСын народного артиста России Олега Газманова Родион — российский певец, музыкант и общественный деятель. Родился 3 июля 1981 года в Калининграде. Широкую известность получил еще в детстве: в шесть лет он записал с отцом хит «Люси», который мгновенно стал популярным. Позже в репертуаре Газмановых появилась еще одна знаковая песня — «Танцуй, пока молодой».
Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / @rodder13)
Несмотря на раннюю популярность, Газманов-младший не сразу выбрал музыкальную карьеру. Он окончил школу в Москве, учился в колледже в Англии, а затем поступил в Финансовую академию, получив красный диплом. В 2012 году он принял решение вернуться в музыку. В 2013-м артист выпустил свой первый сольный альбом, а через год прошел кастинг в шоу «Голос», где попал в команду Григория Лепса. С тех пор Родион активно занимается творчеством и продолжает строить музыкальную карьеру.
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Несмотря на успешную карьеру, 43-летний артист еще не был женат и не имеет детей.
В 2021 году Родион признался, что его серьезные отношения завершились, хотя он даже планировал сделать предложение возлюбленной.
«Назначил дату, а потом все куда-то полетело не в ту сторону. Узнал, что кольцо можно сдать. Когда покупал и сдавал кольцо, меня напоили шампанским. Сказали: "Приходите еще, мы знаем, что вы вернетесь"», —вспоминал артист.Переживания от разрыва отразились в его альбоме «Шаг вперед». Как рассказал певец, все песни посвящены его бывшей девушке, с которой он был вместе около пяти лет. Создание альбома помогло ему пережить разрыв, и сейчас он считает себя счастливым человеком. Имя своей избранницы артист не раскрывал, но ему приписывали отношения с известными личностями, включая Лизу Арзамасову и Ольгу Бузову. Сам он опровергал эти слухи, заявляя, что не смог бы встречаться с коллегами по шоу-бизнесу.
Родион Газманов и Лиза Арзамасова (фото: Instagram* / rodder13)
Родион также подчеркнул, что не любит обсуждать личную жизнь, так как считает, что артист должен быть интересен своим творчеством, а не сплетнями.
Конфликт между Газмановым и певцом SHAMANВ октябре 2023 года певец сообщил об отмене запланированного тура по Уралу. В СМИ появилась информация, что причиной мог стать его конфликт с Ярославом Дроновым (SHAMAN). Газманов опубликовал в соцсетях снимок с SHAMAN, сопроводив его неоднозначным комментарием.
«Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?» — написал Газманов-младший.
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Позже он объяснил свою позицию, отметив, что не хотел никого задеть и находится в хороших отношениях с коллегой.
«Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал музыкант в соцсетях.Он также отметил, что никакого скандала между ними не было и порекомендовал не верить тому, что пишет желтая пресса.
Высказывание о Галкине**Родион Газманов идет по стопам отца не только в музыке, но и в твердой гражданской позиции. Свою поддержку бойцам спецоперации он выразил в песне «Затишье», рожденной буквально на бессонном энтузиазме: «Я не спал двое суток, пока наконец не получилась песня, достойная подарка нашим воинам».
Кроме студийной работы, артист неоднократно лично приезжал к мобилизованным, чтобы укрепить их дух.
Сын Олега Газманова не понимает и не принимает тех, кто покинул родину и теперь поливает ее грязью. Особое возмущение у него вызывают коллеги, превратившие критику России в способ заработка. Он прямо назвал Максима Галкина**.
«Эти люди для меня — нерукопожатные, — жестко высказался вокалист. — Страна тебя вырастила, дала образование, сделала человеком, а ты за деньги обливаешь ее грязью».
Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)
Как сейчас живет Родион Газманов
Сегодня Родион Газманов продолжает активно развивать свою карьеру. Он стал участником музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия», где в первом выпуске перевоплотился в Валерия Сюткина.
«Сложность выступления в образе Сюткина, наверное, заключалась в том, чтобы не петь своим голосом. Потому что прежде чем проникаться образ другого артиста, нужно, так сказать, потерять себя, отказаться от себя, закрыть себя внутри. Здесь нужно не петь как Родион Газманов, а попробовать петь как Валерий Сюткин. И, конечно, долгие репетиции, шесть часов на пластическом гриме — это моменты, которые в какой-то степени привычные, но не самые комфортные», — рассказал музыкант в беседе со «СтарХитом».
Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)
Также он участвовал в проекте «Ну-ка, все вместе!».
Помимо музыки, Газманов пробует себя в политике. В 2024 году он подал документы на выборы депутатов Мосгордумы по одномандатному округу и 8 сентября был избран депутатом. Теперь он намерен активно работать в своем округе, решая вопросы помощи ветеранам, патриотического воспитания, поддержки молодежи и другие социально значимые темы.
Также он рассказал, что живет в загородном двухэтажном коттедже, который возвел и обустроил собственными руками.
«Дом строил я, причем каждый этап работ начинал сам. То есть работал с бригадой. Для меня этот дом был своеобразной дипломной работой для самого себя, потому что проект разрабатывался под моим руководством. Все инженерные сети, моменты, касающиеся удобства, прошли через меня», — сказал музыкант.
Площадь дома составляет 430 квадратных метров, в нем есть гостиная, несколько спален и собственная звукозаписывающая студия.
«Я понял, что лишних комнат здесь нет. У меня есть гараж, студия. Здесь есть гостевые спальни, гостиная, постирочная. Есть комната, которую я вам не покажу. Ко мне в гости приезжает мама — это бывает нечасто, но бывает — это ее персональная комната. Мама живет в Калининграде, но приезжает меня воспитывать», — поделился певец.