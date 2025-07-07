Служба по контракту в зоне СВО 2025: преимущества, востребованные специальности и обучение

07 июля 2025, 17:54

Видео: Минобороны РФ

Служба по контракту в зоне СВО — это не только вклад в оборону страны, но и возможность обеспечить себя и семью, получить ценные навыки и перспективы для дальнейшего роста.





Содержание Преимущества службы по контракту Востребованные специальности на фронте Подготовка бойцов от базовых навыков до специализации



Преимущества службы по контракту

Востребованные специальности на фронте

Подготовка бойцов от базовых навыков до специализации

Тактическая подготовка – передвижение на поле боя, действия в штурмовых группах, маскировка.

Огневая подготовка – стрельба из автоматов, пулемётов, гранатомётов, метание гранат.

Медицинская подготовка – оказание первой помощи, эвакуация раненых, использование турникетов.

Физическая подготовка – бег, полоса препятствий, рукопашный бой.

Топография – ориентирование на местности, работа с картами и навигаторами.

изучение теоретических основ: аэродинамики, устройства различных типов БПЛА, принципов радиоэлектроники;

отработку базовых навыков на тренажёрах — взлёт, посадку, навигацию в различных условиях;

первые практические вылеты на полигонах, где обучающиеся осваивают управление дронами в разных погодных условиях, учатся составлять маршруты и анализировать разведывательные данные.