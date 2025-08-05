Служба по контракту в зоне СВО: достойная оплата, поддержка государства и возможность проявить патриотизм

05 августа 2025, 18:30

Видео: Минобороны РФ

Служба по контракту в зоне специальной военной операции — это не только возможность защищать Родину, но и стабильный доход, значительные единовременные выплаты, а также комплексная государственная поддержка военнослужащих и их семей. Государство гарантирует достойное материальное обеспечение, льготы и поощрения за боевые заслуги, делая контрактную службу привлекательным выбором для тех, кто хочет проявить настоящий патриотизм.





Содержание Денежные выплаты при заключении контракта Высокий ежемесячный доход и боевые премии Выплаты военнослужащим при ранениях



Денежные выплаты при заключении контракта

Региональная единовременная выплата — 2,6 млн рублей (региональная программа поддержки в Московской области).

Федеральная разовая выплата — 400 тыс. рублей (при контракте от 1 года).

Высокий ежемесячный доход и боевые премии

Награда Правительства РФ — месячный оклад.

Президентская награда — два оклада.

Почетное звание — три оклада.

Ордена и медали — пять окладов.

Героям России ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.

Выплаты военнослужащим при ранениях

3 млн за тяжелые ранения

1 млн за легкие повреждения

100 тыс. за иные травмы

дополнительно 1 млн при установлении инвалидности