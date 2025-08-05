Служба по контракту в зоне СВО: достойная оплата, поддержка государства и возможность проявить патриотизм
Видео: Минобороны РФ
Служба по контракту в зоне специальной военной операции — это не только возможность защищать Родину, но и стабильный доход, значительные единовременные выплаты, а также комплексная государственная поддержка военнослужащих и их семей. Государство гарантирует достойное материальное обеспечение, льготы и поощрения за боевые заслуги, делая контрактную службу привлекательным выбором для тех, кто хочет проявить настоящий патриотизм.
Денежные выплаты при заключении контракта
Военнослужащие, подписывающие контракт для участия в СВО, получают солидную финансовую поддержку уже на этапе оформления:
- Региональная единовременная выплата — 2,6 млн рублей (региональная программа поддержки в Московской области).
- Федеральная разовая выплата — 400 тыс. рублей (при контракте от 1 года).
Эти средства позволяют обеспечить себя и семью перед отправкой в зону выполнения задач.
Высокий ежемесячный доход и боевые премии
Денежное содержание военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции складывается из нескольких ключевых компонентов, обеспечивающих значительный уровень дохода.
Основной доход (от 204 000 рублей в месяц) зависит от должности и воинского звания. Это фиксированная сумма, которую гарантированно получает служащий. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты. Доплата за участие в боевых действиях (до 50% от основного дохода) и специальные премии за уничтожение техники противника. Размер премии варьируется от 50 000 до 1 000 000 рублей в зависимости от типа уничтоженной техники.
Денежное довольствие также увеличивается за счет оперативных премий. Дополнительные выплаты за участие в наступательных операциях начисляются пропорционально пройденным километрам или осуществляются разово за успешное выполнение особо важных задач.
Благодаря такой комплексной системе начислений, фактический доход контрактника может в несколько раз превышать установленный базовый оклад. При этом все выплаты производятся своевременно и в полном объеме, что гарантирует стабильное финансовое положение военнослужащих и их семей.
Особое внимание уделяется поощрению героизма. За боевые награды выплачиваются дополнительные средства:
- Награда Правительства РФ — месячный оклад.
- Президентская награда — два оклада.
- Почетное звание — три оклада.
- Ордена и медали — пять окладов.
- Героям России ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.
Выплаты военнослужащим при ранениях
В случае ранения предусмотрена комплексная система поддержки. С ноября 2024 года действуют президентские выплаты:
- 3 млн за тяжелые ранения
- 1 млн за легкие повреждения
- 100 тыс. за иные травмы
- дополнительно 1 млн при установлении инвалидности
Страховая программа через АО «СОГАЗ» предусматривает существенные выплаты в различных ситуациях:
- При получении ранений: 327 тысяч рублей за тяжелые ранения и 82 тысячи за легкие.
- В случае увольнения по ранению выплачивается 3,4 миллиона рублей.
- Для военнослужащих, получивших инвалидность, установлены ежемесячные выплаты от 4,5 до 23 тысяч рублей.
Особое внимание уделено поддержке семей погибших военнослужащих. Общий объем выплат может достигать 13,5 миллионов рублей и включает: 5 миллионов рублей в качестве президентской выплаты, до 3,5 миллионов рублей страхового возмещения и дополнительные 5 миллионов рублей компенсационных выплат.
Такая всеобъемлющая система социальных гарантий превращает службу по контракту не просто в работу, а в настоящую возможность проявить патриотизм, будучи уверенным в надежной защите интересов как самого военнослужащего, так и его близких. Российское государство демонстрирует высочайший уровень ответственности перед теми, кто защищает его интересы, обеспечивая комплексную финансовую поддержку на всех этапах службы.
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