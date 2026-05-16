Герасимов: ВС РФ контролируют 85% территории Красного Лимана

16 мая 2026, 09:17

Российские военные контролируют 85 процентов территории Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Его слова передает пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.