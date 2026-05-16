Герасимов: ВС РФ контролируют 85% территории Красного Лимана
Российские военные контролируют 85 процентов территории Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Его слова передает пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению города – крупного административного центра и железнодорожного узла. Кроме того, ведется ликвидация формирований ВСУ на территории Национального парка «Святые горы».
Герасимов также проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» и поставил перед ней новые цели. Ранее он сообщил, что военнослужащие объединения освободили село Кутьковка и поселок Боровая в Харьковской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: