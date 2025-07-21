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Собрать миллион гривен для поддержки ВСУ: как сейчас живет сбежавшая из России звезда «Универа» Анна Кузина?

Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)

Многие помнят скромную и неуверенную в себе героиню Яну Семакину из сериала «Универ. Новая общага». Студентку, активистку и профсоюзного лидера ситкома сыграла украинская актриса Анна Кузина. После этой роли карьера артистки резко пошла вверх, и она получила большую известность среди российской аудитории. Однако начало СВО все изменило, Анна Кузина уехала из Москвы и заявила, что больше не будет сниматься в российских фильмах. О том, как сейчас живет так и не взошедшая звезда кинематографа, читайте в материале «Радио 1».




Биография артистки


Анна Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве в семье инженеров. Её родители, несмотря на технические профессии, увлекались искусством. Отец играл в любительском театре при Киевском политехническом институте, а мама была страстной поклонницей кино. С детства Анна участвовала в спектаклях, играя детские роли в папином театре.

После окончания школы Анна предприняла попытку поступить в театральный вуз. Однако в Москве она не смогла учиться из-за высокой стоимости обучения для иностранных студентов, а в Киевском театральном институте она не прошла отбор. В итоге Анна поступила в Львовский полиграфический институт на специальность «литературный редактор». Параллельно она занималась в театральной студии «Чёрный квадрат», где её заметили и пригласили в киевский театр «Дах».

В 2005 году дебютировала в украинском кино с эпизодической ролью в фильме «С днём рождения, королева!», а спустя год получила первую главную роль в украинско-российской комедии «Барин», где сыграла деревенскую девушку Заряну. Фильм стал трамплином для её карьеры в России. В 2011 году Анну пригласили на роль Яны Семакиной в российский ситком «Универ. Новая общага». Интересно, что на кастинг она попала случайно: незадолго до проб Анна коротко подстриглась из-за испорченных химией волос, и её «пацанская» внешность идеально подошла для образа студенческой активистки.

Сериал принёс ей всенародную популярность в России. Анна снималась в нём до 2016 года, а в 2021-м вернулась к роли Яны в продолжении «Универ. 10 лет спустя». В промежутке между съёмками Кузина успела создать семью и стать матерью. Однако она никогда не делилась подробностями своей личной жизни, даже имена членов её семьи остаются тайной.

После начала СВО вспомнила, что она украинка


Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)

На протяжении многих лет Анна Кузина жила в Москве и зарабатывала, снимаясь в российских сериалах. Однако с началом специальной военной операции она вспомнила о своей родине и открыто выразила неодобрение действиям России. В апреле актриса покинула Москву и вернулась в родной Киев.

С самого начала специальной военной операции Анна Кузина начала публиковать в своих социальных сетях посты, которые поддерживали Украину и критиковали действия руководства России. После того как она покинула Москву, Анна стала активно помогать ВСУ, о чём регулярно рассказывала в своих социальных сетях.

Как сейчас живет Кузина


Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)

Стоит отметить, что Анна Кузина недолго поддерживала сограждан, находясь в Киеве, количество дней, проведённых на Украине, можно пересчитать на пальцах. Затем у Кузиной возникла причина покинуть незалежную и отправиться к немецким приятелям, а после — поселиться во Франции, в окрестностях Парижа, где она и пребывает в настоящее время, согласно данным геолокации, опубликованным в ее Instagram*.

В своих аккаунтах в социальных сетях Анна теперь общается с подписчиками исключительно на украинском языке. Она активно участвует в сборе средств для помощи ВСУ. В своих публикациях Кузина выражает мнение, что 9 мая не стоит отмечать, а также называет русских «агрессорами». Её цель — собрать миллион гривен для поддержки украинской армии. В своём блоге Кузина регулярно публикует некрологи в память о погибших солдатах, выражая восхищение украинскими военными.

Откровенно говоря, времени у актрисы теперь достаточно, чтобы тратить его на социальные сети, ведь на ее карьере поставлен крест. С 2022 года Кузина не снимается в кино. Её последние проекты — украинские сериалы «Девчата» и «Швабра» (2021). В немногочисленных интервью СМИ артистка оправдывается и объясняет отсутствие новых картин тем, что она сосредоточена на помощи Украине, а не на актёрской карьере. Сейчас остается открытым только один вопрос: на какие средства актриса припеваючи живет в Европе?

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