21 июля 2025, 14:12

Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)

Многие помнят скромную и неуверенную в себе героиню Яну Семакину из сериала «Универ. Новая общага». Студентку, активистку и профсоюзного лидера ситкома сыграла украинская актриса Анна Кузина. После этой роли карьера артистки резко пошла вверх, и она получила большую известность среди российской аудитории. Однако начало СВО все изменило, Анна Кузина уехала из Москвы и заявила, что больше не будет сниматься в российских фильмах. О том, как сейчас живет так и не взошедшая звезда кинематографа, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артистки После начала СВО вспомнила, что она украинка Как сейчас живет Кузина



Биография артистки

После начала СВО вспомнила, что она украинка

Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)



Как сейчас живет Кузина