Собрать миллион гривен для поддержки ВСУ: как сейчас живет сбежавшая из России звезда «Универа» Анна Кузина?
Многие помнят скромную и неуверенную в себе героиню Яну Семакину из сериала «Универ. Новая общага». Студентку, активистку и профсоюзного лидера ситкома сыграла украинская актриса Анна Кузина. После этой роли карьера артистки резко пошла вверх, и она получила большую известность среди российской аудитории. Однако начало СВО все изменило, Анна Кузина уехала из Москвы и заявила, что больше не будет сниматься в российских фильмах. О том, как сейчас живет так и не взошедшая звезда кинематографа, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистки
Анна Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве в семье инженеров. Её родители, несмотря на технические профессии, увлекались искусством. Отец играл в любительском театре при Киевском политехническом институте, а мама была страстной поклонницей кино. С детства Анна участвовала в спектаклях, играя детские роли в папином театре.
После окончания школы Анна предприняла попытку поступить в театральный вуз. Однако в Москве она не смогла учиться из-за высокой стоимости обучения для иностранных студентов, а в Киевском театральном институте она не прошла отбор. В итоге Анна поступила в Львовский полиграфический институт на специальность «литературный редактор». Параллельно она занималась в театральной студии «Чёрный квадрат», где её заметили и пригласили в киевский театр «Дах».
В 2005 году дебютировала в украинском кино с эпизодической ролью в фильме «С днём рождения, королева!», а спустя год получила первую главную роль в украинско-российской комедии «Барин», где сыграла деревенскую девушку Заряну. Фильм стал трамплином для её карьеры в России. В 2011 году Анну пригласили на роль Яны Семакиной в российский ситком «Универ. Новая общага». Интересно, что на кастинг она попала случайно: незадолго до проб Анна коротко подстриглась из-за испорченных химией волос, и её «пацанская» внешность идеально подошла для образа студенческой активистки.
Сериал принёс ей всенародную популярность в России. Анна снималась в нём до 2016 года, а в 2021-м вернулась к роли Яны в продолжении «Универ. 10 лет спустя». В промежутке между съёмками Кузина успела создать семью и стать матерью. Однако она никогда не делилась подробностями своей личной жизни, даже имена членов её семьи остаются тайной.
После начала СВО вспомнила, что она украинка
На протяжении многих лет Анна Кузина жила в Москве и зарабатывала, снимаясь в российских сериалах. Однако с началом специальной военной операции она вспомнила о своей родине и открыто выразила неодобрение действиям России. В апреле актриса покинула Москву и вернулась в родной Киев.
С самого начала специальной военной операции Анна Кузина начала публиковать в своих социальных сетях посты, которые поддерживали Украину и критиковали действия руководства России. После того как она покинула Москву, Анна стала активно помогать ВСУ, о чём регулярно рассказывала в своих социальных сетях.
Как сейчас живет Кузина
Стоит отметить, что Анна Кузина недолго поддерживала сограждан, находясь в Киеве, количество дней, проведённых на Украине, можно пересчитать на пальцах. Затем у Кузиной возникла причина покинуть незалежную и отправиться к немецким приятелям, а после — поселиться во Франции, в окрестностях Парижа, где она и пребывает в настоящее время, согласно данным геолокации, опубликованным в ее Instagram*.
В своих аккаунтах в социальных сетях Анна теперь общается с подписчиками исключительно на украинском языке. Она активно участвует в сборе средств для помощи ВСУ. В своих публикациях Кузина выражает мнение, что 9 мая не стоит отмечать, а также называет русских «агрессорами». Её цель — собрать миллион гривен для поддержки украинской армии. В своём блоге Кузина регулярно публикует некрологи в память о погибших солдатах, выражая восхищение украинскими военными.
Откровенно говоря, времени у актрисы теперь достаточно, чтобы тратить его на социальные сети, ведь на ее карьере поставлен крест. С 2022 года Кузина не снимается в кино. Её последние проекты — украинские сериалы «Девчата» и «Швабра» (2021). В немногочисленных интервью СМИ артистка оправдывается и объясняет отсутствие новых картин тем, что она сосредоточена на помощи Украине, а не на актёрской карьере. Сейчас остается открытым только один вопрос: на какие средства актриса припеваючи живет в Европе?