20 июля 2026, 18:00

Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)

Многие помнят скромную и неуверенную в себе героиню Яну Семакину из сериала «Универ. Новая общага». Студентку, активистку и профсоюзного лидера ситкома сыграла украинская актриса Анна Кузина. После этой роли карьера артистки резко пошла вверх, и она получила большую известность среди российской аудитории. Однако начало СВО все изменило. 21 июля артистке исполняется 46 лет, и её имя вызывает у людей совсем иные эмоции — от горького разочарования до откровенного презрения. Путь Кузиной от любимицы публики до человека, собирающего деньги на нужды ВСУ и живущего в Европе, — это история падения, поражающая своим цинизмом. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Кузиной Личная жизнь за семью печатями После начала СВО вспомнила, что она украинка Как сейчас живет Кузина



Биография Анны Кузиной

Личная жизнь за семью печатями

После начала СВО вспомнила, что она украинка

Анна Кузина (Фото: Instagram*@ anna_kuzina_official)

Как сейчас живет Кузина