Бегство из России, некрологи в соцсетях и сборы денег для нужд ВСУ: где и с кем сейчас живёт оскандалившаяся звезда «Универа» Анна Кузина?
Многие помнят скромную и неуверенную в себе героиню Яну Семакину из сериала «Универ. Новая общага». Студентку, активистку и профсоюзного лидера ситкома сыграла украинская актриса Анна Кузина. После этой роли карьера артистки резко пошла вверх, и она получила большую известность среди российской аудитории. Однако начало СВО все изменило. 21 июля артистке исполняется 46 лет, и её имя вызывает у людей совсем иные эмоции — от горького разочарования до откровенного презрения. Путь Кузиной от любимицы публики до человека, собирающего деньги на нужды ВСУ и живущего в Европе, — это история падения, поражающая своим цинизмом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Анны КузинойАнна Евгеньевна Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве в семье инженеров. Её детство было связано не с мечтами о сцене, а со спортом и музыкой: она всерьёз занималась фигурным катанием и даже завоевала третье место на юниорском чемпионате Украины по фристайлу. Однако травма поставила крест на спортивной карьере, и будущая актриса пошла по другой стезе, окончив Львовский полиграфический институт по специальности «литературный редактор, журналист». Но любовь к кинематографу, которую ей привила мама-киноманка, взяла верх. После неудачных попыток поступить в театральные вузы Киева и Москвы Кузина всё же нашла свой путь, занимаясь в театральной студии «Черный квадрат».
Театральная карьера Анны началась в Киеве со спектакля «Шельменко-денщик», затем она три года работала в центре современного искусства «Дах» и в театре «Сузирья». В кино актриса дебютировала в 2005 году с роли в фильме «С днём рождения, королева!». Однако по-настоящему звёздный час пробил для неё в 2011 году, когда она, уже будучи взрослой женщиной, отправилась в Москву на кастинг сериала «Универ. Новая общага». Вопреки всем стереотипам Кузина, которой тогда был 31 год, блестяще прошла отбор и получила роль председателя студенческого профкома Яны Семакиной.
Именно Россия и этот проект сделали её по-настоящему знаменитой. Её героиня — умная, язвительная, но справедливая «отличница» — стала одной из самых любимых в сериале. За годы работы в России фильмография Кузиной пополнилась десятками работ: «СашаТаня», «Zомбоящик», «Швабра», «Проводница» и многие другие. Она стала своей в российской тусовке, заработала имя и деньги, получив статус востребованной актрисы.
Личная жизнь за семью печатямиВ отличие от бурной и открытой творческой карьеры, личная жизнь Анны Кузиной всегда была скрыта за завесой тайны. Актриса предпочитала не распространяться о своих романах, и до сих пор о её мужчинах известно крайне мало. В одном из интервью она обмолвилась, что встретила мужчину своей мечты, но его имя так и осталось неизвестным.
По данным СМИ, Кузина замужем. В 2014 году она вышла замуж, а в 2017 году, покинув на время сериал «Универ», родила сына. Однако интрига сохраняется: актриса тщательно скрывает лицо супруга и наследника, ни разу не показав их публике, свято веря в принцип «счастье любит тишину».
После начала СВО вспомнила, что она украинкаНа протяжении многих лет Анна Кузина жила в Москве и зарабатывала, снимаясь в российских сериалах. Однако с началом специальной военной операции она вспомнила о своей родине и открыто выразила неодобрение действиям России. Она не просто осудила действия России — она сделала это с публичной агрессией и ненавистью, которая поразила многих её бывших поклонников.
Она перестала общаться с большинством коллег по сериалу, исключение сделала лишь для Арарата Кещяна, который также не поддержал СВО. Кузина уехала из России. На этом её антироссийская деятельность не закончилась — она перешла от слов к делу. Актриса начала активно помогать ВСУ, а позже и организовывать сборы средств на нужды украинской армии, в том числе на закупку дронов. Кузина устраивала в соцсетях розыгрыши подарочных боксов (с мылом, свечками и прочей мелочью) среди тех, кто переводит донаты на украинскую армию.
Как сейчас живет КузинаСтоит отметить, что Анна Кузина недолго поддерживала сограждан, находясь в Киеве, количество дней, проведённых на Украине, можно пересчитать на пальцах. Затем у Кузиной возникла причина покинуть незалежную и отправиться к немецким приятелям, а после — поселиться во Франции, в окрестностях Парижа, где она и пребывает в настоящее время, согласно данным геолокации, опубликованным в ее Instagram*.
В своих аккаунтах в социальных сетях Анна теперь общается с подписчиками исключительно на украинском языке. Она активно участвует в сборе средств для помощи ВСУ. В своих публикациях Кузина выражает мнение, что 9 мая не стоит отмечать, а также называет русских «агрессорами». В своём блоге Кузина регулярно публикует некрологи в память о погибших солдатах, выражая восхищение украинскими военными.
Откровенно говоря, времени у актрисы теперь достаточно, чтобы тратить его на социальные сети, ведь на ее карьере поставлен крест. С 2022 года Кузина не снимается в кино. Её последние проекты — украинские сериалы «Девчата» и «Швабра» (2021). В немногочисленных интервью СМИ артистка оправдывается и объясняет отсутствие новых картин тем, что она сосредоточена на помощи Украине, а не на актёрской карьере. Сейчас остается открытым только один вопрос: на какие средства актриса припеваючи живет в Европе?