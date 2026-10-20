20 октября 2026, 15:38

Дмитрий Гордон* (Фото: Instagram** @gordondmytro)

Журналисту, теле- и радиоведущему Дмитрию Гордону* 21 октября исполняется 59 лет. Этот человек прошёл путь от организатора концертов в СССР до одного из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых медиаперсон украинского YouTube-пространства. Его карьера соткана из громких интервью, резких политических разворотов и откровенных эпатажных заявлений. В России его имя прочно ассоциируется с экстремистскими реестрами, а на Украине — с многомиллионной аудиторией и кликбейтом на грани фола. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Гордона Семейные узы журналиста Реестры, приговоры и политические развороты



Биография Дмитрия Гордона

«В 23 года я уже был миллионером. Это тогда Советский Союз уже дышал на ладан. 1991 год. Конец 80-х – начало 90-х – это был клондайк, потому что люди ходили на концерты, как сумасшедшие».

«Только в балконную дверь я прятал миллион долларов и то, полгода там полежало и все пошло на недвижимость».

Дмитрий Гордон* и Людмила Гурченко (Фото: Instagram** @gordondmytro)

Семейные узы журналиста

Дмитрий Гордон* (Фото: Instagram** @gordondmytro)

«Сколько раз думал, столько и разводился — два. В третьем браке ни разу не думал, потому что есть любовь, дружба, уважение. Это три главных фактора, которые не позволяют даже думать о разводе», — откровенничал журналист на шоу «55 за 5».

«Жизнь — длинная нива. В каждом периоде есть встречи. Есть жизнь, и это нормально. Это так должно быть. Потому как меня может волновать, что сейчас у него есть прекрасные дети, которые для меня абсолютно родные», — делилась она в одном из интервью.

Реестры, приговоры и политические развороты

Дмитрий Гордон* (Фото: Instagram** @gordondmytro)

«Во-первых, это большая коррупция в Украине. Я об этом говорил ему открыто, прямо в глаза и неоднократно. Я говорил, что в его окружении много придурков, и называл фамилии. И в-третьих, мне не нравился закон о деолигархизации», — резко высказывался Гордон*.

*Признан иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ.



**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.