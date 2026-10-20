Состояние, сколоченное на распаде СССР, семеро детей и придурки в окружении Зеленского: почему Дмитрий Гордон* стал неугодным в Киеве?
Журналисту, теле- и радиоведущему Дмитрию Гордону* 21 октября исполняется 59 лет. Этот человек прошёл путь от организатора концертов в СССР до одного из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых медиаперсон украинского YouTube-пространства. Его карьера соткана из громких интервью, резких политических разворотов и откровенных эпатажных заявлений. В России его имя прочно ассоциируется с экстремистскими реестрами, а на Украине — с многомиллионной аудиторией и кликбейтом на грани фола. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия ГордонаДмитрий Гордон* родился и вырос в Киеве, где и началась его головокружительная карьера, которая изначально не была связана с журналистикой. В конце 1980-х — начале 1990-х он занимался организацией концертов звёзд эстрады, что приносило колоссальные по тем временам доходы. Сам ведущий в интервью признавался, что сколотил первый капитал очень рано:
«В 23 года я уже был миллионером. Это тогда Советский Союз уже дышал на ладан. 1991 год. Конец 80-х – начало 90-х – это был клондайк, потому что люди ходили на концерты, как сумасшедшие».По его словам, первые заработанные средства он хранил крайне экстравагантно:
«Только в балконную дверь я прятал миллион долларов и то, полгода там полежало и все пошло на недвижимость».
Однако настоящая слава пришла к нему позже, когда он переключился на журналистику и телевидение. Гордон* стал известен как интервьюер, способный разговорить самых закрытых политиков и звёзд. Долгое время он работал в России, где вёл различные программы и выпускал книги, но после 2014 года его карьера окончательно сосредоточилась на Украине. Переломным моментом стало создание собственного YouTube-канала, который превратился в мощный медиарупор.
Финансовая модель этого проекта вызывает большой интерес у аналитиков: по оценкам украинской «Экономической правды», только на монетизации YouTube канал Гордона* мог заработать около 1,4 миллиона долларов за три года, начиная с 2023-го, во многом благодаря агрессивному материалу и огромному объёму контента.
Семейные узы журналистаЛичная жизнь Дмитрия Гордона* всегда была предметом пристального внимания и сама по себе напоминает роман. Официально он был женат трижды. От первых отношений у него осталось четверо детей: сын Ростислав от первого брака с Натальей, дочь Елизавета и сын Лев от второго брака с Еленой Сербиной, а также сын Дмитрий от отношений с редактором Златой Емельяненко. Третьей и, по его собственному признанию, самой счастливой женой стала журналистка Олеся Бацман, с которой он познакомился в 2006 году, а женился в 2011-м. В этом союзе родились три дочери: Санта, Алиса и Лиана.
Сам Гордон* неоднократно подчёркивал, что текущий брак кардинально отличается от предыдущих.
«Сколько раз думал, столько и разводился — два. В третьем браке ни разу не думал, потому что есть любовь, дружба, уважение. Это три главных фактора, которые не позволяют даже думать о разводе», — откровенничал журналист на шоу «55 за 5».Олеся Бацман, в свою очередь, признаёт, что у неё сложились тёплые отношения с детьми мужа от предыдущих браков.
«Жизнь — длинная нива. В каждом периоде есть встречи. Есть жизнь, и это нормально. Это так должно быть. Потому как меня может волновать, что сейчас у него есть прекрасные дети, которые для меня абсолютно родные», — делилась она в одном из интервью.
Реестры, приговоры и политические разворотыДля российской аудитории имя Гордона* прочно связано с радикальными высказываниями и юридическими последствиями. В России он признан иностранным агентом, а также внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Более того, в 2024 году Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. По данным Следственного комитета РФ, его обвиняли в возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны в отношении России. Приговор должен вступить в силу после его задержания или экстрадиции.
Помимо юридических преследований со стороны РФ, Гордон* успел серьёзно испортить отношения и с украинской властью. Несмотря на то что в 2019 году он активно поддерживал Владимира Зеленского, позже их отношения сошли на нет. Причиной разлада, по словам самого журналиста, стали невыполненные обещания и кадровая политика президента.
«Во-первых, это большая коррупция в Украине. Я об этом говорил ему открыто, прямо в глаза и неоднократно. Я говорил, что в его окружении много придурков, и называл фамилии. И в-третьих, мне не нравился закон о деолигархизации», — резко высказывался Гордон*.Он также утверждал, что Зеленский предлагал ему высокие посты, включая министерство культуры, но он отказался.