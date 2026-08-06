Собянин сообщил о трёх сбитых на подлёте к Москве беспилотниках
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе MAX.
Информация появилась в 01:27 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Украине началась массовая охота на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Кроме того, постоянным преследованиям и физическому воздействию подвергаются и родственники «людоловов».
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