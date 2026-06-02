ВСУ разместили пункт управления БПЛА в одном из храмов
Украинские вооруженные формирования обустроили пункт управления операторов ударных дронов типа «Баба-Яга» в одном из храмов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.
Позицию противника обнаружило подразделение разведывательных беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Кадры с места событий опубликованы в Телеграм-канале агентства. На них можно увидеть военнослужащего ВСУ, а также украинские БПЛА, спрятанные внутри стен религиозного сооружения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
