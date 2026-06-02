Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области
Представитель российских силовых структур заявил, что в районе села Подопригоры в Сумской области во время «боевого слаживания» инструкторы ВСУ насмерть избили украинского солдата Павла Парамонова. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что мужчине было 45 лет. До мобилизации в феврале 2025 года он работал в трамвайном управлении. По словам источника, такие случаи в лагерях подготовки ВСУ происходят не впервые.
Ранее инструкторы 225-го полка ВСУ насмерть избили отца-одиночку, решившего добиваться демобилизации после гибели жены. По данным РИА Новости, мобилизованных убивал человек с позывным «Апрель». Собеседник агентства назвал его имя — Александр Сушич — и добавил, что мужчину судили по делу о грабеже и мошенничестве.
