Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области

02 июня 2026, 07:37

Силовики сообщили о гибели украинского солдата на подготовке под Сумами

Представитель российских силовых структур заявил, что в районе села Подопригоры в Сумской области во время «боевого слаживания» инструкторы ВСУ насмерть избили украинского солдата Павла Парамонова. Об этом пишет РИА Новости.