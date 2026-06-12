Жители Подмосковья установили рекорд России по плетению сетей для участников СВО
В Подмосковье установили рекорд России по плетению сетей для участников СВО. 12 июня в Ступине на фестивале «Единство ради Победы» прошло массовое изготовление специальных полотен. Организатором выступила «Единая Россия».
На мероприятии одновременно работали более 400 человек. Специальная комиссия зафиксировала результат и внесла его в Книгу рекордов России. Все готовые сети отправят военнослужащим на передовую. Депутат Госдумы Александр Коган отметил, что сотни людей объединились ради поддержки бойцов.
«Когда каждый вносит свой вклад в общее дело, рождаются не только рекорды, но и настоящая сила народного единства. Уверен, что этот день войдёт в историю не только благодаря рекорду, но и благодаря атмосфере сплочённости и поддержки, которую мы здесь видим», — заявил Коган.Для гостей фестиваля работали мастер-классы, выставка техники, полевая кухня и концерт. Помимо этого, гости писали письма, плели браслеты и готовили сухие супы для отправки на передовую.