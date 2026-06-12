Взрыв прогремел в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве
В Новой Москве в поселке Щапово произошел взрыв в доме бывшего главы министерства госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. Инцидент случился после того, как курьер доставил экс-министру посылку, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным оперативных служб, угрозы жизни Пинчука нет. Информация о пострадавших не поступала. В результате взрыва на первом этаже частного дома выбило стекла и повредило входную дверь.
Андрей Пинчук занимал пост первого министра государственной безопасности ДНР с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015 года. Он является Героем ДНР.
Ранее взрыв в Усть-Луге в Ленобласти унес жизни трех человек. Подробности в нашем материале.
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