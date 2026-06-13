Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Краснодарский край

13 июня 2026, 06:57

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Телеграм-канале.





В результате падения обломков сбитого БПЛА началось возгорание на морском терминале. По словам губернатора, к тушению пожара привлекли 96 специалистов и 30 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России.



«Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», — добавил Кондратьев.