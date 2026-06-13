Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Краснодарский край
ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Телеграм-канале.
В результате падения обломков сбитого БПЛА началось возгорание на морском терминале. По словам губернатора, к тушению пожара привлекли 96 специалистов и 30 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России.
«Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», — добавил Кондратьев.Позапрошлой ночью в Краснодарском крае тоже отражали атаку беспилотников. Тогда обломки дрона упали на жилое здание, а травмы различной степени тяжести получили несколько человек.