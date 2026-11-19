19 ноября 2026, 08:50

Фото: iStock/Three Spots

Российские расчеты РСЗО «Град», САУ «Мста-С» и ударных FPV-дронов нанесли серию точечных ударов по пунктам управления БПЛА, скоплениям живой силы и станциям Starlink ВСУ на Сумском и Запорожском направлениях, а также в районе Славянско-Краматорской агломерации. Уничтожение оборудования и личного состава дезорганизовало систему применения украинских беспилотников и нарушило связь между подразделениями противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночной залп по пунктам управления украинскими дронами Гексакоптеры на земле и «Starlink» под ударом FPV-дроны бьют по пунктам управления и укрытиям «Мста-С» против замаскированных антенн и рабочих мест операторов

Ночной залп по пунктам управления украинскими дронами

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Гексакоптеры на земле и «Starlink» под ударом

Крымский мост в третий раз за неделю подвергся атаке ВСУ

FPV-дроны бьют по пунктам управления и укрытиям

Фото: iStock/ irontrybex

«Мста-С» против замаскированных антенн и рабочих мест операторов