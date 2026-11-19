«Starlink» под ударом, «Мста-С» против замаскированных антенн и атака на пункты управления БПЛА: последние новости СВО на 19 ноября
Российские расчеты РСЗО «Град», САУ «Мста-С» и ударных FPV-дронов нанесли серию точечных ударов по пунктам управления БПЛА, скоплениям живой силы и станциям Starlink ВСУ на Сумском и Запорожском направлениях, а также в районе Славянско-Краматорской агломерации. Уничтожение оборудования и личного состава дезорганизовало систему применения украинских беспилотников и нарушило связь между подразделениями противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночной залп по пунктам управления украинскими дронами
Расчет РСЗО «Град» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем нанес огневое поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами и скоплениям живой силы ВСУ в Сумской области. Боевая работа велась в ночное время, что потребовало от разведчиков и артиллеристов особой слаженности и профессионализма.
В ходе воздушной разведки операторами БпС были вскрыты и идентифицированы объекты, с которых противник осуществлял координацию полетов и применение ударных дронов. Координаты цели в режиме реального времени были переданы расчету РСЗО. Расчет «Града» выдвинулся на огневую позицию и работал под прикрытием мобильной огневой группы. После получения точных координат и подтверждения цели расчет произвел залповый огонь, в результате чего пункты управления БПЛА ВСУ были полностью уничтожены вместе с оборудованием и личным составом.
Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей. Ликвидация объектов дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников на данном участке фронта, что существенно снизило возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению нашими подразделениями задач по расширению буферной зоны безопасности. Взаимодействие разведки и реактивной артиллерии позволяет оперативно вскрывать и уничтожать ключевые объекты противника на значительном удалении, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Гексакоптеры на земле и «Starlink» под ударом
В ходе разведки позиций противника в Запорожской области военнослужащие группировки «Восток» обнаружили площадки размещения тяжелых гексакоптеров ВСУ. Беспилотники находились на земле в местах, используемых для их подготовки к последующим вылетам. Кроме того, были выявлены станции спутниковой связи Starlink, которые противник применял для обеспечения обмена данными между своими подразделениями. Обнаруженное оборудование представляло собой отдельные цели наряду с размещенными на площадках беспилотными аппаратами.
Для уничтожения выявленных объектов были задействованы расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток». Военнослужащие нанесли серию ударов по местам размещения гексакоптеров и станциям спутниковой связи противника. В результате ударов уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, находившиеся на земле, а также оборудование спутниковой связи Starlink. Поражение указанных объектов ограничило возможности противника по применению беспилотной авиации и организации связи на данном участке фронта в Запорожской области.
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FPV-дроны бьют по пунктам управления и укрытиям
Операторы подразделений беспилотных систем 123-й и 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск в ходе активного ведения воздушной разведки в районе Славянско-Краматорской агломерации выявили пункт управления БПЛА и укрытие с живой силой противника. Данные о местонахождении цели были переданы операторам ударных БПЛА. Точечными ударами FPV-дронов пункт управления был ликвидирован вместе с находившимися в нем расчетам и специальным военным оборудованием, а укрытия вместе с живой силой, вооружением и снаряжением.
При ведении боевой работы операторы разведывательных и ударных БПЛА используют средства штатные связи, спутниковые и радиорелейные каналы передачи информации. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.
«Мста-С» против замаскированных антенн и рабочих мест операторов
В Запорожской области операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ. На обнаруженных позициях противник разместил оборудование для управления дронами, антенны и станции связи, а также рабочие места операторов. Для поражения выявленных объектов были задействованы расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» группировки «Восток».
Артиллеристы нанесли огневое поражение по обнаруженным позициям противника осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых огневых позиций. Управление и корректировка артиллерийского огня велись с использованием штатных средств связи и управления. В результате артиллерийских ударов, согласно представленным сведениям объективного контроля, уничтожены пункты управления БПЛА вместе с размещенным на них оборудованием. Поражение указанных объектов нарушило работу беспилотной авиации ВСУ на данном участке фронта.
Уничтожение пунктов управления беспилотниками стало частью работы артиллерийских подразделений группировки «Восток» по противодействию беспилотной авиации противника в Запорожской области.