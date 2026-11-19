Крымский мост в третий раз за неделю подвергся атаке ВСУ
Движение по Крымскому мосту временно остановили после очередной атаки. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.
Он подчеркнул, что на месте работают экстренные службы. В настоящий момент специалисты оценивают причинённый ущерб. Telegram-канал Baza отмечает, что это нападение на Крымский мост стало за неделю третьим по счёту со стороны ВСУ.
Аксёнов пообещал сообщать новые данные о происходящем по мере поступления. Он призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.
Ранее стало известно, что исключение главы европейской дипломатии Каи Каллас из переговорной группы с Россией по Украине стало для неё серьёзным ударом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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