«Сват, брат и любовница»: Андрей Чадов объяснил, почему женился тайно и для чего хотел уйти в монастырь. Все откровения артиста
Андрей Александрович Чадов — известный российский актёр театра и кино, получивший признание за глубокие драматические роли. Сейчас проектов с его участием все меньше. Что известно об артисте, его личной жизни и отношениях с братом, расскажет «Радио 1».
Биография Андрея ЧадоваОн родился 22 мая 1980 года на окраине Москвы в Солнцево. Отец трагически погиб, когда мальчику было шесть лет, поэтому воспитанием Андрея и его младшего брата Алексея (также ставшего знаменитым актёром) занималась мать.
В юности Андрей серьезно занимался хореографией и даже некоторое время работал преподавателем танцев в детском театральном кружке. В 1998 году он поступил в Высшее театральное училище имени Щукина, но спустя год перевёлся в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое успешно окончил в мастерской Владимира Селезнёва.
Что известно о личной жизни Чадова?Актер сообщил, что в 2022 году тайно женился. По его словам, предложение было довольно простым. В интервью «Пятому каналу» Чадов рассказал, что его избранницей стала актриса Анастасия Виноградова, с которой он встречался долгое время. Церемония прошла в узком кругу — были только родственники и близкие друзья.
«Мы не строим никаких планов. Просто хорошо вместе, и это главное. Вот почему я и решил жениться», — отметил актер.Чадов добавил, что в Виноградовой нашел все качества, необходимые для крепкой семьи. Он охарактеризовал свою супругу как «и свата, и брата, и любовницу» и выразил желание завести детей в будущем, отметив, что пара «работает над этим». Ранее он не был женат и не имеет детей, хотя у него были длительные отношения с актрисой Светланой Светиковой, которые закончились расставанием.
Отношение Андрея Чадова к СВОЧто касается отношения Чадова к специальной военной операции (СВО), он поделился, что после ее начала испытывал страх из-за неопределенности ситуации. Спустя полтора года он признался, что не знает всей правды, но ему жаль, что политики не смогли прийти к соглашению. При этом актер занимает патриотическую позицию.
«Я родился здесь, я русский. Я верующий человек и верю в Бога. Русская литература — Достоевский, Толстой, Пушкин — формирует меня как русского человека», — сказал Чадов.
Безусловная любовь к брату и отсутствие общенияЧто касается отношений между братьями Чадовыми, актер отметил, что они с Алексеем похожи внешне, и их часто путают, так как разница в возрасте составляет всего год и три месяца. Тем не менее, по характеру они совершенно разные.
«Если говорить откровенно, мы никогда не были особенно близки. Мы связаны кровными узами, но у Алексея с детства было стремление к независимости: свои друзья, свои интересы. У меня же все наоборот», — признался Андрей.Он добавил, что у них не было глубоких душевных разговоров, но между братьями существует безусловная любовь. Даже если они какое-то время не общаются.
Андрей Чадов сейчасАндрей Чадов сознательно поставил на паузу свою кинокарьеру. Он не участвует в съемках уже около трех лет, поскольку его категорически не устраивает качество предлагаемых киносценариев. Все поступающие предложения актер отвергает, так как не хочет сниматься в проходных и некачественных проектах. Последней крупной телевизионной работой с его участием стал детективный сериал «Приставы».
«Мои планы остаются неизменными из года в год — работать с талантливыми режиссерами над интересными проектами. Я никогда не мечтаю о ролях. Когда приходит какой-то сценарий, тогда да», — поделился актер в одном из своих интервью.Чадов полностью погружен в театральную деятельность. Он отмечает, что жизнь в театре кардинально отличается, и у него есть возможность выбирать своих персонажей.