Свой бренд одежды в стиле «а-ля рус», скандалы со звездами эстрады, обвинение депутата в ЛГБТ*: Певице Вике Цыгановой 62 года
Вика Цыганова — одна из самых узнаваемых и скандальных фигур на российской эстраде. Она прошла путь от театральной актрисы до певицы, чьи патриотические песни становятся народными хитами. 28 октября артистке исполняется 62 года. О том, как она пришла к славе и почему её имя так часто оказывается в центре громких скандалов, читайте в материале «Радио 1».
Театральное прошлое и путь к эстрадеВиктория Юрьевна Жукова (настоящая фамилия певицы) родилась 28 октября 1963 года в Хабаровске в семье морского офицера. Творческие способности проявились у неё с детства, и в 1981 году она поступила в Дальневосточный институт искусств, который окончила в 1985 году по специальности «актриса театра и кино».
Её актёрская карьера складывалась из работы в разных театрах страны: Еврейском камерном музыкальном театре, областном театре драмы в Иваново и Молодёжном музыкальном театре в Магадане. Однако переломный момент наступил в 1988 году, когда она стала солисткой группы «Море» и практически полностью переключилась на музыкальную карьеру.
Широкая известность пришла к ней после встречи с поэтом-песенником и продюсером Вадимом Цыгановым, который впоследствии стал её мужем. Именно он написал для неё одну из первых и самых знаковых песен — «Андреевский флаг», надолго ставшую её визитной карточкой. В 1990-е годы она активно выпускала альбомы, а настоящим народным хитом стала композиция «Приходите в мой дом», написанная её супругом.
Важной вехой в её творчестве стало сотрудничество с Михаилом Кругом. Вместе они записали восемь дуэтов для альбома «Посвящение». Вика является крестной мамой сына Михаила Круга и поддерживает отношения с его семьёй.
Личная жизнь Вики Цыгановой: один мужчина на всю жизньВ отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, личная жизнь Вики Цыгановой — это история о единственной и долгой любви. Со своим мужем, Вадимом Цыгановым, она познакомилась в конце 1980-х годов, и с 1988 года официально являются супругами. Вадим — не просто муж, но и её продюсер, автор большинства песен и самый главный соратник.
В своих интервью они не раз подчеркивали, что их брак вот уже более 30 лет держится на сильнейшей любви и взаимном уважении. Пара живет в собственном доме под Москвой, детей у них нет. В 2022 году Виктория поделилась информацией, что из-за автомобильной аварии, произошедшей много лет назад, она не может иметь детей. В результате аварии её здоровье значительно ухудшилось, и врачи диагностировали бесплодие. Супруги вместе путешествуют, работают над новыми проектами и разделяют общие взгляды на жизнь.
Резкие высказывания ЦыгановойВика Цыганова никогда не боялась громких высказываний, которые часто приводят к скандалам в медиапространстве. Её образ патриотки и защитницы традиционных ценностей регулярно подкрепляется жёсткими комментариями.
В августе 2025 года певица устроила настоящий разнос фестивалю «Новая волна» и его участникам в своем Telegram-канале. Она назвала мероприятие «шабашем» и «торжеством безвкусицы», а его участников — «бомондом звездорасов болота шоу-бизнеса». Досталось Филиппу Киркорову, Лолите Милявской, Ани Лорак и Александру Ревве, которых она упрекнула в пошлости и надоевшей публике «фанерности».
В июне того же года года Цыганова резко высказалась о российских звёздах-эмигрантах, которые, по её мнению, демонстрируют двойные стандарты. Она обратила внимание на их «гробовое молчание» после удара Израиля по Ирану, тогда как в отношении России они активно выступали с «антивоенными» заявлениями. Певица потребовала навсегда закрыть въезд в Россию таким «лицемерам».
«Удивительные двойные стандарты со стороны релокантов, убегантов, возвращенцев и извращенцев. Когда дело касается России — они пацифисты, ну а Израиль — это другое», — писала Цыганова в соцсетях.В сентябре Цыганова прокомментировала скандал вокруг депутата-коммуниста, предположив, что наличие во власти чиновников с «нетрадиционной ориентацией*» может приводить к «голубизне* на ТВ» и «культурным диверсиям против государства».
«За закрытыми дверьми люди могут заниматься чем хотят. Но может ли человек, разделяющий такие ценности и посещающий развратные «вечеринки», работать в комитете по культуре и молодежной политике региона? Быть может, такие вот нетрадиционные чиновники во власти и проталкивают голубизну* на ТВ, организуют культурные диверсии и работают против нашего государства. Мы уже видели депутатов-глав диаспор и депутатов-уголовников, но депутат-ЛГБТшник*...», — возмутилась в сети Цыганова.
Вика Цыганова сегодняНесмотря на скандальную репутацию, Вика Цыганова остается активной и востребованной артисткой. В 2022 году, на фоне политических событий, она выпустила несколько патриотических синглов, включая «Донбасс» и «Вагнер», последний стал неофициальным гимном одноименной ЧВК. Она продолжает давать концерты, в том числе в зоне проведения СВО.
Помимо музыки, у нее есть и другое увлечение, переросшее в профессию, — дизайн одежды. Она создала собственный бренд TSIGANOVA. Одежда в стиле «а-ля рус» с растительными принтами и использованием меха в отделке имеют большой успех у звезд российской эстрады.