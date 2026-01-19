Таинственный сын в 54, продажа квартиры за 100 млн и разрыв с Россией: как сейчас живет звезда «Интердевочки» Ингеборга Дапкунайте?
Актриса, которую в Советском Союзе узнали по пронзительной Кисуле в «Интердевочке», а всему миру представили «Утомлённые солнцем», 20 января отмечает свой 63-й день рождения вдали от страны, подарившей ей славу. Ингеборга Дапкунайте — заслуженная артистка Литовской ССР, лауреат премии «Ника», голливудская актриса второго плана, некогда любимая телеведущая и благотворитель. Её путь — это история оглушительного успеха и громкого скандала, любви зрителей и болезненного разрыва, который сегодня ставят ей в укор бывшие поклонники и коллеги. Подробности — в материале «Радио 1».
Прибалтийский дебют и путь к славе Ингеборги ДапкунайтеИнгеборга Дапкунайте родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе, в семье дипломата и метеоролога. С ранних лет она была окружена искусством: её бабушка работала администратором в Театре оперы и балета, и уже в четыре года Ингеборга дебютировала на сцене в опере «Чио-Чио-сан». Несмотря на увлечение фигурным катанием и баскетболом, судьба была предопределена. После школы она поступила в Литовскую государственную консерваторию, а по её окончании в 1985 году начала работать в Каунасском драматическом театре.
Её кинодебют состоялся в 1984 году в литовской картине «Моя маленькая жена». Однако настоящая всесоюзная слава настигла её в 1989 году после роли циничной и жадной проститутки Кисули в культовом фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Это была сенсация: впервые советский фильм так откровенно говорил о «ночных бабочках». Картина стала лидером проката, собрав у экранов более 40 миллионов зрителей. Сама Дапкунайте позже в интевью mk.ru иронизировала:
«Потому что в Советском Союзе не было секса, тем более проституток, а мы говорим о фильме, который был советской "Красоткой"».
Но образ, который по-настоящему открыл ей двери в мировое кино, был другим. В 1994 году Никита Михалков пригласил её на роль Маруси, жены комбрига Котова, в драме «Утомлённые солнцем». Фильм получил «Оскар» и Гран-при Каннского фестиваля. Эта работа, наряду с принесшей ей премию «Ника» главной ролью в «Подмосковных вечерах» (1994), сделала Дапкунайте востребованной и на Западе.
Её фильмография насчитывает десятки работ в кино и на телевидении. Западная карьера началась с роли агента МВФ в голливудском блокбастере «Миссия невыполнима» (1996) с Томом Крузом и продолжилась в картине «Семь лет в Тибете» (1997) с Брэдом Питтом. При этом она никогда не теряла связь с российским кинематографом, снявшись в картинах «Морфий» (2008), «Матильда» (2017), «Союз спасения» (2019), а также в сериалах «Шерлок Холмс» и «Небесный суд», «Беспринципные». Активно она работала и в театре, в том числе в московском Театре наций, где играла в постановках «Идиот», «Цирк» и «Жанна».
Личная жизнь актрисыЛичная жизнь актрисы всегда была на виду, но при этом оставалась предметом домыслов. Она была замужем трижды. Первый брак с литовским актёром и телеведущим Арунасом Сакалаускасом был ранним и быстро распался. Второй муж, британский театральный режиссёр Саймон Стоукс, стал для неё не только супругом, но и творческим партнёром. Брак, заключённый в 1993 году, дал ей британское гражданство, что впоследствии значительно облегчило жизнь на Западе. Они развелись в 2009 году.
Третий раз Дапкунайте вышла замуж в 2013 году за российского ресторатора Дмитрия Ямпольского, но и этот союз завершился разводом в 2018 году. Самой большой загадкой долгое время оставался вопрос материнства. В 2017 году, в возрасте 54 лет, у Ингеборги Дапкунайте появился сын Алекс. Актриса никогда публично не раскрывала имя отца ребёнка, что породило множество слухов. По некоторым данным, отцом мог быть её третий муж Дмитрий Ямпольский, так как развод был оформлен уже после рождения малыша.
Также ходили слухи, что для того, чтобы родить ребёнка, Ингеборга могла прибегнуть к помощи суррогатной матери, поскольку самостоятельное рождение детей в возрасте 53 лет представляется весьма сложным. Сегодня сын живёт вместе с матерью в Европе. Помимо британского, Дапкунайте имеет литовское гражданство. В разное время в её биографии также указывалось и российское гражданство.
Громкие скандалы: отъезд, критика Михалкова и обвинения в русофобииПереломный момент в отношениях актрисы с Россией наступил в 2022 году. После начала специальной военной операции на Украине Дапкунайте заняла резко критическую позицию, осудив действия России. Она покинула Москву, объяснив это тем, что её семья живёт в Брюсселе. Однако, как отмечают некоторые источники, через несколько месяцев она ненадолго вернулась, а окончательный отъезд оформила позже с формулировкой «не могу находиться в этой стране».
Именно после отъезда прозвучали её самые жёсткие заявления, которые в России были восприняты как оскорбление и предательство. На одной из творческих встреч в Европе, отвечая на вопрос, она заявила, что понимает украинцев, отказывающихся от русского языка, и провела параллель с опытом Литвы в советское время:
«Я очень хорошо это понимаю, потому что я выросла в стране, где никто не хотел говорить… Я помню литовских девушек на моей улице, которые не играли с русскими девушками. И это исходило сверху вниз от русских девушек. Это была не их вина, потому что они были детьми, но такова жизнь».
Эти слова были истолкованы как обвинение всех русских в шовинизме и оправдание русофобии. Критики немедленно указали, что в советской Прибалтике национальные языки и культура активно поддерживались.
Особенно болезненным для многих стал её разрыв с Никитой Михалковым, режиссёром, который когда-то сделал её звездой международного уровня. В интервью она косвенно критиковала его и других, кто остался в России, что было воспринято как лицемерие. Российские коллеги отреагировали резко. Иван Охлобыстин позволил себе язвительные замечания о её высокомерии, а Виктор Добронравов обвинил в фальши, заявив, что многие «стыдятся быть русскими», но продолжают зарабатывать в стране.
Неоднозначно была воспринята и финансовая сторона её отъезда. Сообщалось, что Дапкунайте продала свою квартиру на Никитском бульваре в Москве за 100 миллионов рублей, но не оформила все формальности, из-за чего новым владельцам пришлось в судебном порядке выписывать её из проданного жилья. В 2024 году она окончательно прекратила деловые отношения с Россией, завершив свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и закрыв свой последний бизнес — компанию «Скиллз Акэдеми». Актриса владела половиной компании, а вторая половина принадлежала её бывшему мужу Дмитрию Ямпольскому.
Как сейчас живет Ингеборга ДапкунайтеСегодня Ингеборга Дапкунайте живёт в Брюсселе. Её профессиональная жизнь сосредоточена в основном вокруг театра. Главным творческим проектом последних лет стал спектакль «В одиночестве хлопковых полей» по пьесе Бернара-Мари Кольтеса, где её партнёром вновь выступил Джон Малкович. Их творческий тандем длится более 30 лет — ещё в 1992 году они вместе играли в постановке «Ошибка речи» в Чикаго.
Спектакль, поставленный российским режиссёром Тимофеем Кулябиным, гастролирует по Европе (Берлин, Дюссельдорф, Прага, Афины), что составляет основной источник заработка актрисы. Как она сама признаётся, эмиграция — тяжёлый путь, и пробиться на западном рынке на том же уровне, что и в России, в её возрасте непросто. Если раньше её гонорар за съёмочный день в России мог достигать 5000 евро, то сегодня таких предложений нет.
Что касается кино, крупных проектов после 2022 года было немного. В 2025 году она появилась в голливудской комедии «Главы государств» (The Head of State) режиссёра Ильи Найшуллера, где её партнёрами были Джон Сина и Приянка Чопра. Это одна из её первых заметных киноработ после переезда. Ранее, в 2024 году, она также участвовала в европейских арт-хаусных проектах, но широкой публике они остались неизвестны. Актриса практически не появляется на светских мероприятиях, ведя довольно замкнутый образ жизни.
В редких интервью она говорит о сложности разрыва с прошлой жизнью. С одной стороны, в 2023 году она заявляла, что скучает по «той Москве, которую любила», признавая, что та страна и тот город, которые были ей дороги, остались в прошлом. С другой — в 2024 году она выражала сожаление о том, что не уехала из России ещё в 2014 году, после присоединения Крыма, называя это своей ошибкой.
Ингеборга Дапкунайте сегодня вызывает неоднозначные чувства. Одни видят в ней принципиальную актрису, которая сделала трудный моральный выбор. Другие считают её лицемерной и неблагодарной, ведь она построила свою карьеру на русской культуре и российском зрителе, а потом публично от них отказалась.