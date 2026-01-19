19 января 2026, 13:19

Ингеборга Дапкунайте (Фото: Instagram* @d.ingeborga)

Актриса, которую в Советском Союзе узнали по пронзительной Кисуле в «Интердевочке», а всему миру представили «Утомлённые солнцем», 20 января отмечает свой 63-й день рождения вдали от страны, подарившей ей славу. Ингеборга Дапкунайте — заслуженная артистка Литовской ССР, лауреат премии «Ника», голливудская актриса второго плана, некогда любимая телеведущая и благотворитель. Её путь — это история оглушительного успеха и громкого скандала, любви зрителей и болезненного разрыва, который сегодня ставят ей в укор бывшие поклонники и коллеги. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Прибалтийский дебют и путь к славе Ингеборги Дапкунайте Личная жизнь актрисы Громкие скандалы: отъезд, критика Михалкова и обвинения в русофобии Как сейчас живет Ингеборга Дапкунайте



Прибалтийский дебют и путь к славе Ингеборги Дапкунайте

«Потому что в Советском Союзе не было секса, тем более проституток, а мы говорим о фильме, который был советской "Красоткой"».

Ингеборга Дапкунайте (Фото: Instagram* @d.ingeborga)

Личная жизнь актрисы

Ингеборга Дапкунайте (Фото: Instagram* @d.ingeborga)

Громкие скандалы: отъезд, критика Михалкова и обвинения в русофобии

Ингеборга Дапкунайте (Фото: Instagram* @d.ingeborga)

«Я очень хорошо это понимаю, потому что я выросла в стране, где никто не хотел говорить… Я помню литовских девушек на моей улице, которые не играли с русскими девушками. И это исходило сверху вниз от русских девушек. Это была не их вина, потому что они были детьми, но такова жизнь».

Как сейчас живет Ингеборга Дапкунайте