21 июня 2025, 14:20

Кирилл Сафонов (Фото: Instagram* @kirill_safonov)

Некогда популярный в России актер Кирилл Сафронов уже давно жил на две страны, обустраивая жизнь в Израиле и зарабатывая в России. После начала СВО артист уехал жить на землю обетованную вместе с супругой, бывшей солисткой «Фабрики звезд» Сашей Савельевой. Вот уже порядка трех лет артист строит карьеру за рубежом и активно делится с подписчиками успехами. Накануне своего 52-летия поклонники заметили пропажу звезды из социальных сетей. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Жизнь между Россией и Израилем Тревожное молчание



Биография артиста

Кирилл Сафонов (Фото: Instagram* @kirill_safonov)



Жизнь между Россией и Израилем

Кирилл Сафонов (Фото: Instagram* @kirill_safonov)



Тревожное молчание