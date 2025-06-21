Тревожное молчание после ударов Ирана: звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов пропал перед премьерой своего фильма
Некогда популярный в России актер Кирилл Сафронов уже давно жил на две страны, обустраивая жизнь в Израиле и зарабатывая в России. После начала СВО артист уехал жить на землю обетованную вместе с супругой, бывшей солисткой «Фабрики звезд» Сашей Савельевой. Вот уже порядка трех лет артист строит карьеру за рубежом и активно делится с подписчиками успехами. Накануне своего 52-летия поклонники заметили пропажу звезды из социальных сетей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Кирилл Сафонов родился 21 июня 1973 года в селе Ермаковское (Красноярский край). В раннем детстве его семья переехала во Львов, где он провел школьные годы. В 1990-х Сафоновы вернулись в Красноярский край, и в 1993 году Кирилл поступил на театральный факультет Красноярского государственного университета искусств. Однако уже после первого курса он перевелся в ГИТИС (Москва), где продолжил обучение на актерском отделении.
В 1997 году его отчислили с четвертого курса за срыв генеральной репетиции дипломного спектакля. Несмотря на это, Сафонов быстро нашел себя в профессии.
С 1997 по 1999 год он играл в Московском академическом театре имени Маяковского, а затем перешел в Московский драматический театр им. К. С. Станиславского, где работал под руководством режиссера Владимира Мирзоева.
В 1999 году по приглашению Леонида Каневского Сафонов уехал в Израиль и выступал в театре «Гешер». В 2006 году он вернулся в Россию, продолжив работу в кино и театре.
Дебют Сафонова в кино состоялся в 2000 году — это была израильская драма «Пыль». В российском кинематографе он впервые появился в 2007-м в фильме «Кризис Веры». Настоящую известность ему принесла роль в сериале «Татьянин день» (2007), после которого Сафонов стал востребованным актером. Среди других заметных работ — картины «Пилот международных авиалиний», «Краткий курс счастливой жизни», «Возвращение» и другие. Всего в его фильмографии более 60 ролей в кино и сериалах.
В 2016 году Сафонов попробовал себя в режиссуре, сняв короткометражный фильм «Четвертый», который представил на Международном кинофестивале.
Жизнь между Россией и Израилем
Жизнь известного российского актера Кирилла Сафонова уже много лет разделена между двумя странами: Россией, где он достиг профессиональных высот, и Израилем, ставшим его второй родиной. Окончательный переезд артиста в 2022 году стал закономерным этапом многолетней связи с этой страной.
Связи Сафонова с Израилем уходят корнями в начало 2000-х, когда туда переехали его мать, сестры, а также первая супруга Елена с их общей дочерью Анастасией. Сам актер впервые оказался в Израиле еще в 1999 году, получив приглашение в знаменитый театр «Гешер». Поразительно, но всего за два месяца он освоил иврит на уровне, достаточном для сценической работы.
Личная жизнь актера складывалась непросто. Рано женившись в 18 лет, к 21 году он уже стал отцом. Этот брак распался, а его бывшая супруга впоследствии трагически погибла в 42 года, не справившись с алкогольной зависимостью. Дочь Анастасия, напротив, добилась успеха, построив карьеру модели в США и создав семью с ирландским финансистом.
Новый этап жизни начался для Сафонова в 2010 году, когда он связал свою судьбу с популярной певицей Сашей Савельевой, экс-солисткой группы «Фабрика». В 2019 году у пары родился сын Леон. Несмотря на основное место жительства в России, семья регулярно посещала Израиль, где у них имелась недвижимость.
Решение окончательно переехать в Израиль в 2022 году актер объясняет семейными обстоятельствами. Однако некоторые его публикации, включая пост с украинской символикой, вызвали неоднозначную реакцию у российской публики. Артист пытается возобновить работу в израильском кинематографе, признавая, что здесь ему приходится начинать многое с нуля. При этом он продолжает сотрудничество с российскими проектами, что порождает дискуссии среди зрителей.
Тревожное молчание
11 июня Кирилл Сафонов опубликовал в социальных сетях последнее на данный момент сообщение, в котором с гордостью сообщал о полной распродаже билетов на премьеру своего короткометражного фильма, запланированную на 21 июня — день его рождения. После этого актер неожиданно перестал выходить на связь.
Последние несколько лет Сафонов проживает в израильском городе Ашкелон, расположенном в непосредственной близости от границы с сектором Газа. Этот регион регулярно подвергается ракетным обстрелам, а в последние недели ситуация значительно обострилась из-за эскалации конфликта с Ираном. Местные жители вынуждены часто укрываться в бомбоубежищах, где зачастую отсутствует стабильная связь.
Поклонники актера высказывают предположение, что его внезапное исчезновение может быть связано именно с военной обстановкой в регионе. Однако точных сведений о местонахождении Сафонова пока нет. Его супруга, певица Саша Савельева, которая в настоящее время находится в России, не дает никаких комментариев по поводу исчезновения мужа.
Премьера фильма, к которой актер так тщательно готовился, теперь находится под большим вопросом. В своем последнем посте Сафонов с энтузиазмом делился успехом — все билеты на показ были раскуплены задолго до события. Но теперь организаторы и зрители гадают, состоится ли долгожданная премьера.